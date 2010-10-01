Футбол
Спорт-ЭкспрессАлексис Санчес прилетел в Милан
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес перейдет в «Интер». 30-летний чилиец прилетел в Милан для прохождения медобследования и оформления последних деталей сделки, сообщает Sky Sports. Ранее сообщалось, что Санчес перейдет в «Интер» на правах аренды.
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 00:08, Вашингтон
Армия и оружие
Ученый объяснил, почему Гитлер не создал атомную бомбу
Газета.Ru вчера в 23:52
Общество
Режим ЧС объявлен во Владивостоке
Во Владивостоке власти объявили режим ЧС из-за продолжающихся сильных дождей.
Газета.Ru вчера в 07:56
Здоровье
Хирург из Нижнего Тагила назвал причины увольнения врачей
Заведующий хирургическим отделением ГКБ № 1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев назвал причины массового увольнения коллег.
РИА Новости 27 августа в 15:06
Политика
Эрдоган не исключил покупки Су-35 и Су-57 вместо F-35
РИА Новости вчера в 18:38
Политика
Демократы расследуют предложение Трампа о саммите G7 в его отеле
По данному факту юридическим комитетом нижней палаты Конгресса будет проведено расследование.
Московский Комсомолец вчера в 22:23
Кино
Появился трейлер постапокалиптического блокбастера «Аванпост»
Трейлер постапокалиптического блокбастера "Аванпост" Изначально проект был заявлен как сериал.
Вокруг ТВ вчера в 23:01
Происшествия
Жители Приангарья поблагодарили новосибирских спасателей за помощь
REGNUM вчера в 04:11
Кино
На пресс-конференцию фильма о Норд-Осте привели одного из заложников
Вокруг ТВ вчера в 08:16
Космос
На Байконур прибыли зарубежные спутники для запуска ракетой «Протон-М»
Европейский телекоммуникационный спутник Eutelsat 5 West B и американский технологический Mission Extension Vehicle-1, запуск которых ракетой-носителем "Протон-М" намечается на 30 сентября, доставлены на космодром Байконур, сообщила в среду компания International Launch Services.
РИА Новости вчера в 13:15
Политика
Песков прокомментировал сообщения о продавшей Путину мороженое женщине
Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает, была ли продавшая Владимиру Путину мороженое на МАКС-2019 женщина той же самой, что продала президенту России мороженое на МАКС-2017.
Журналистская правда вчера в 07:55
Общество
Умер генерал ФСИН Василий Сныцерев
Умер генерал-майор Федеральной службы исполнения наказаний Василий Сныцерев. Он скончался в возрасте 90 лет.
RT на русском вчера в 18:28
Культура
«Я очень волновалась»: София Ротару возобновила выступления в России
София Ротару девять месяцев отказывалась от любых выступлений в России.
Комсомольская правда вчера в 14:10
Политика
Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны
Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от приглашения польских властей приехать на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.
BFM.ru вчера в 15:20
Общество
Шесть миллионов неработающих предпенсионеров обнаружили в России
В России официально трудоустроены только 40% из 10,1 млн граждан предпенсионного возраста, выяснили «Известия», проанализировав данные статистики.
Известия вчера в 20:42
Футбол
Приоритетной трансферной целью «Зенита» стал Алексей Миранчук
Действующий чемпион России «Зенит» интересуется полузащитниками «Локомотива» Антоном и Алексеем Миранчуками.
РБК вчера в 11:17
Наука
Ученые МГУ раскрыли причины масштабных наводнений в Европе и России
Ученые-климатологи выяснили причины масштабных наводнений в Европе и паводков на территории европейской части России.
Ugpressa.ru вчера в 14:51
Происшествия
В Татарии пятилетний ребёнок упал в сливной колодец и погиб
В Буинском районе Татарии пятилетний ребёнок провалился в сливной колодец.
REGNUM вчера в 20:12
Религия
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные 28 августа
Православные верят, что Мария вознеслась на небо. Поэтому второе название праздника - Пасха Богородицы.
СеверИнформ вчера в 02:28
Наука
Предложена теория сверхтяжелых частиц темной материи
Физики Кшиштоф Мейснер (Krzysztof A. Meissner) и Герман Николаи (Hermann Nicolai) из Польши и Германии предложили новую теорию строения темной материи.
Популярная механика 26 августа в 20:01
Политика
Пресс-секретарь генпрокурора Украины удалила пост об обмене Вышинского
Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган опубликовала в Facebook заявление главреда украинского «РИА Новости» Кирилла Вышинского о согласии на обмен заключенными, однако затем удалила свой пост.
РБК вчера в 17:13
Общество
Минпросвещения разработало этический кодекс для учителей
Этический кодекс был разработан Минпросвещения совместно с Общероссийским профсоюзом.
Красная весна 27 августа в 21:28
Экономика
Медведев обозначил приоритеты бюджета России до 2022 года
Добавим, что в ближайшее время премьер-министр Дмитрий Медведев планирует провести целую серию совещаний по проекту федерального бюджета на 2020-й и плановый период 2021—2022 годов.
REGNUM вчера в 08:42
Экономика
В ведомствах обсудят судьбу индивидуального пенсионного капитала
Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что новая пенсионная реформа не будет носить название ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), а о новых деталях планируется объявить уже в ближайшую неделю.
Известия 27 августа в 10:23
Здоровье
Реестр нуждающихся в паллиативной помощи создадут в Петербурге
В Санкт-Петербурге создадут базу пациентов, которым нужна паллиативная помощь, пишет «Петербургский дневник».
Санкт-Петербургские ведомости вчера в 09:35
Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
Богатые российские семьи выстроил по ранжиру журнал Forbes.
Вести.Ru вчера в 04:55
Происшествия
В Парагвае опрокинулся полный пива грузовик
Грузовик с пивом перевернулся в парагвайском городе Куругуати, а прохожие воспользовались этим и украли около 30 тыс. упаковок.
Известия вчера в 18:40
Шоу-бизнес
Лере Кудрявцевой вызвали «Скорую» на «Новой волне»
«Давление скакнуло от жары» — объяснили случившееся друзья Кудрявцевой, срочно вызвавшие ей скорую во время обеда: лицо телеведущей вдруг стало бледным и она начала терять сознание.
Super.ru вчера в 09:02
Политика
Сенатор Джиллибранд вышла из гонки за пост президента США
Аргументы и Факты вчера в 18:44
Футбол
В Лиге чемпионов определились все участники группового этапа
В футбольной Лиге чемпионов определились все участники группового этапа.
РБК вчера в 17:36
Происшествия
В Анапе полицейских обвиняют в насилии над 17-летней волейболисткой
Pravda.Ru 27 августа в 03:16