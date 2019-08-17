Футбол

Алексис Санчес согласовал условия личного контракта с «Интером»Sport24.ru вчера в 16:57

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес согласовал условия личного контракта с «Интером», утверждает один из ведущих спортивных журналистов Италии Джанлука Ди Марцио. По слухам, чилиец согласился пойти на существенное снижение зарплаты, чтобы сделка между клубами могла состояться.
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«Интер» договорился по условиям личного контракта с Санчесом

Газета.Ru03:29

«Интер» проявляет интерес к Алексису Санчесу

Матч ТВ16 августа в 20:10

«Интер» согласовал контракт с Санчесом

Спорт-Экспрессвчера в 21:34

Алексис Санчес согласовал условия личного контракта с «Интером»

Sport24.ruвчера в 16:57

«Интер» договорился с Санчесом и ведет переговоры с «МЮ»

Sports.ruвчера в 16:48

Санчес заинтересован в переходе в «Интер», клуб начал переговоры с «МЮ»

Чемпионат02:35

«Интер» проявляет интерес к Алексису Санчесу

Sportbox.RU16 августа в 20:10
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Политика

В Госдуме прокомментировали слова Порошенко о единстве Украины

Единство Украины заключается в борьбе политических группировок, сторонники которых ради "хлебных" должностей и выгодных финансовых махинаций готовы "друг друга придушить", а интеграция страны с Европой стоит на месте, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя слова экс-президента Петра Порошенко о страхе РФ перед единством Украины.
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Музыка

Басков опубликовал архивное видео с Зеленским

Обновлено вчера в 11:05
Происшествия

Сухогруз с пшеницей сел на мель на Дону в Ростовской области

В Азовском районе Ростовской области сел на мель сухогруз «Волгодон 5038» с пшеницей.
Обновлено в 04:34
Путешествия

Составлен топ-10 российских курортов для отдыха с детьми в сентябре

В список вошли крымские и краснодарские города Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru составил топ-10 курортов на черноморском побережье России популярных у туристов с детьми в сентябре.
Обновлено в 00:57
Единоборства

Сборная России стала лучшей в танковом биатлоне

Российская команда одержала победу в финальной эстафете танкового биатлона, сообщает пресс-центр Армейских международных игр.
Обновлено вчера в 12:48
Происшествия

Второй пилот аварийно севшего в кукурузном поле А321 госпитализирован

Второй пилот самолета «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье, Георгий Мурзин попал в больницу.
Обновлено 16 августа в 05:11
Шоу-бизнес

Певица Наталья Ветлицкая отпраздновала свой юбилей

Певица Наталья Ветлицкая в субботу, 17 августа, празднует свой юбилей. Звезде 90-х исполняется 55 лет.
Обновлено вчера в 10:27
Армия и оружие

Пилоты американских F-35 оценили эффективность российской «Красухи»

Обновлено в 04:30
Происшествия

В Москве автобус с туристами врезался в столб, 14 человек пострадали

Обновлено в 03:29
Политика

Шойгу прокомментировал разработку в США нарушающих ДРСМД ракет

Соединённые Штаты заложили в бюджет средства на разработку ракет, нарушающих ДРСМД, почти за год до того, как Вашингтон покинул договор, рассказал министр обороны России Сергей Шойгу.
Обновлено в 03:16
Происшествия

В Свердловской области пьяный водитель Lexus наехал на толпу людей

Обновлено в 03:55
Игры

Компания Apple начала тестировать игровой сервис Arcade

Компания Apple начала тестировать новый игровой сервис Arcade среди своих сотрудников.
Обновлено вчера в 15:44
Киберспорт

Virtus.pro выходят в верхнюю сетку плей-офф The International 2019

Обновлено в 04:12
Культура

Мартин рассказал о влиянии «Игры престолов» на концовку книги

Обновлено в 03:59
Шоу-бизнес

Роза Сябитова вступилась за дочь после критики со стороны хейтеров

Роза Сябитова решила вступиться за дочь Ксению после критики в адрес девушки со стороны хейтеров.
Обновлено в 01:15
Происшествия

Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле возросло до 63 человек

Число погибших в результате взрыва на свадьбе в Кабуле возросло до 63, более 180 человек пострадали, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на заявление представителя МВД Афганистана.
Обновлено вчера в 23:45
Общество

Виталий Кличко: «Не все могут посмотреть в завтрашний день. Я могу»

Обновлено в 03:07
Армия и оружие

Сирийская армия освободила от террористов город на юге Идлиба

Сирийские правительственные войска освободили от террористов небольшой город Кафр-Айн на юге Идлиба. Это произошло во вторник вечером.
Обновлено 15 августа в 06:58
Происшествия

Депутат Рады отметил подвиг пилотов севшего в поле в Подмосковье А321

Депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев отметил подвиг экипажа самолета А321 «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку в Подмосковье.
Обновлено в 02:48
Общество

Жители Сочи опубликовали кадры с последствиями ливней

Жители Сочи опубликовали в соцсетях последствия непогоды, обрушившейся на город утром 17 августа.
Обновлено вчера в 17:05
Происшествия

Задержан водитель въехавшего в стену автобуса в Перми

Обновлено в 02:41
Армия и оружие

Документы о преступлениях ВСУ в Донбассе появились в Сети

Обновлено вчера в 22:11
Единоборства

Миочич победил Кормье нокаутом в поединке за титул чемпиона UFC

В ночь с 17 на 18 августа в американском Анахайме (Калифорния) прошел один самых ожидаемых турниров UFC года, который возглавила титульная встреча Даниэля Кормье и Стипе Миочича за титул чемпиона в тяжелом весе.
Обновлено в 03:35
Теннис

Медведев победил Джоковича и вышел в финал турнира в Цинциннати

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича в полуфинале Western & Southern Open, представительного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории Masters 1000, проходящего в Цинциннати.
Обновлено вчера в 20:21
Шоу-бизнес

Бузова закрыла Instagram-аккаунт после шутки про «блокадницу»

Накануне общественный деятель Виталий Бородин написал обращение к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой заблокировать Instagram-аккаунта Ольги Бузовой силами Роскомнадзора.
Обновлено вчера в 03:08
Происшествия

На шахте в Кузбассе произошел пожар. Горняков эвакуируют

Обновлено вчера в 14:39
Политика

Германия собирается депортировать беженцев за отпуск на родине

Германия собирается лишать статуса беженца тех иностранцев, которые регулярно посещают родные страны.
Обновлено в 03:53
Футбол

Кавани договорился с «Интер Майами» о трехлетнем контракте

Обновлено в 02:11
Космос

В США отказались поставлять в Россию углеволокно для обсерватории

Компания Соединенного Королевства отказалась поставлять в Россию высокотехнологическое оборудование, после того, как ее приобрел гражданин США, об этом 18 августа сообщает РИА Новости.
Обновлено в 00:54
Армия и оружие

В США оценили развитие российского флота

Издание отмечает, что американский флот и российский — это противоположности, каждая из которых отражает стратегию, историю, промышленность и географию своей страны.
Обновлено вчера в 19:40
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Чилийский футболист
Чилийский футболист, нападающий «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Чили. Лучший бомбардир в истории сборной Чили.
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