Футбол
Алексис Санчес согласовал условия личного контракта с «Интером»Sport24.ru вчера в 16:57
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес согласовал условия личного контракта с «Интером», утверждает один из ведущих спортивных журналистов Италии Джанлука Ди Марцио. По слухам, чилиец согласился пойти на существенное снижение зарплаты, чтобы сделка между клубами могла состояться.
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Политика
В Госдуме прокомментировали слова Порошенко о единстве Украины
Единство Украины заключается в борьбе политических группировок, сторонники которых ради "хлебных" должностей и выгодных финансовых махинаций готовы "друг друга придушить", а интеграция страны с Европой стоит на месте, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя слова экс-президента Петра Порошенко о страхе РФ перед единством Украины.
Обновлено в 04:35
Музыка
Басков опубликовал архивное видео с Зеленским
Обновлено вчера в 11:05
Происшествия
Сухогруз с пшеницей сел на мель на Дону в Ростовской области
В Азовском районе Ростовской области сел на мель сухогруз «Волгодон 5038» с пшеницей.
Обновлено в 04:34
Путешествия
Составлен топ-10 российских курортов для отдыха с детьми в сентябре
В список вошли крымские и краснодарские города Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru составил топ-10 курортов на черноморском побережье России популярных у туристов с детьми в сентябре.
Обновлено в 00:57
Единоборства
Сборная России стала лучшей в танковом биатлоне
Российская команда одержала победу в финальной эстафете танкового биатлона, сообщает пресс-центр Армейских международных игр.
Обновлено вчера в 12:48
Происшествия
Второй пилот аварийно севшего в кукурузном поле А321 госпитализирован
Второй пилот самолета «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье, Георгий Мурзин попал в больницу.
Обновлено 16 августа в 05:11
Шоу-бизнес
Певица Наталья Ветлицкая отпраздновала свой юбилей
Певица Наталья Ветлицкая в субботу, 17 августа, празднует свой юбилей. Звезде 90-х исполняется 55 лет.
Обновлено вчера в 10:27
Политика
Шойгу прокомментировал разработку в США нарушающих ДРСМД ракет
Соединённые Штаты заложили в бюджет средства на разработку ракет, нарушающих ДРСМД, почти за год до того, как Вашингтон покинул договор, рассказал министр обороны России Сергей Шойгу.
Обновлено в 03:16
Игры
Компания Apple начала тестировать игровой сервис Arcade
Компания Apple начала тестировать новый игровой сервис Arcade среди своих сотрудников.
Обновлено вчера в 15:44
Шоу-бизнес
Роза Сябитова вступилась за дочь после критики со стороны хейтеров
Роза Сябитова решила вступиться за дочь Ксению после критики в адрес девушки со стороны хейтеров.
Обновлено в 01:15
Происшествия
Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле возросло до 63 человек
Число погибших в результате взрыва на свадьбе в Кабуле возросло до 63, более 180 человек пострадали, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на заявление представителя МВД Афганистана.
Обновлено вчера в 23:45
Армия и оружие
Сирийская армия освободила от террористов город на юге Идлиба
Сирийские правительственные войска освободили от террористов небольшой город Кафр-Айн на юге Идлиба. Это произошло во вторник вечером.
Обновлено 15 августа в 06:58
Происшествия
Депутат Рады отметил подвиг пилотов севшего в поле в Подмосковье А321
Депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев отметил подвиг экипажа самолета А321 «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку в Подмосковье.
Обновлено в 02:48
Общество
Жители Сочи опубликовали кадры с последствиями ливней
Жители Сочи опубликовали в соцсетях последствия непогоды, обрушившейся на город утром 17 августа.
Обновлено вчера в 17:05
Происшествия
Задержан водитель въехавшего в стену автобуса в Перми
Обновлено в 02:41
Армия и оружие
Документы о преступлениях ВСУ в Донбассе появились в Сети
Обновлено вчера в 22:11
Единоборства
Миочич победил Кормье нокаутом в поединке за титул чемпиона UFC
В ночь с 17 на 18 августа в американском Анахайме (Калифорния) прошел один самых ожидаемых турниров UFC года, который возглавила титульная встреча Даниэля Кормье и Стипе Миочича за титул чемпиона в тяжелом весе.
Обновлено в 03:35
Теннис
Медведев победил Джоковича и вышел в финал турнира в Цинциннати
Российский теннисист Даниил Медведев обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича в полуфинале Western & Southern Open, представительного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории Masters 1000, проходящего в Цинциннати.
Обновлено вчера в 20:21
Шоу-бизнес
Бузова закрыла Instagram-аккаунт после шутки про «блокадницу»
Накануне общественный деятель Виталий Бородин написал обращение к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой заблокировать Instagram-аккаунта Ольги Бузовой силами Роскомнадзора.
Обновлено вчера в 03:08
Происшествия
На шахте в Кузбассе произошел пожар. Горняков эвакуируют
Обновлено вчера в 14:39
Политика
Германия собирается депортировать беженцев за отпуск на родине
Германия собирается лишать статуса беженца тех иностранцев, которые регулярно посещают родные страны.
Обновлено в 03:53
Футбол
Кавани договорился с «Интер Майами» о трехлетнем контракте
Обновлено в 02:11
Космос
В США отказались поставлять в Россию углеволокно для обсерватории
Компания Соединенного Королевства отказалась поставлять в Россию высокотехнологическое оборудование, после того, как ее приобрел гражданин США, об этом 18 августа сообщает РИА Новости.
Обновлено в 00:54
Армия и оружие
В США оценили развитие российского флота
Издание отмечает, что американский флот и российский — это противоположности, каждая из которых отражает стратегию, историю, промышленность и географию своей страны.
Обновлено вчера в 19:40