Алексис Санчес может перейти в «Атлетико»Спорт-Экспресс 00:09

"Атлетико" претендует на нападающего "Манчестер Юнайтед" Алексиса Санчеса. Как сообщает El Mundo Deportivo, мадридский клуб поборется с "Ювентусом" и "Интером" за игрока сборной Чили.

Алексис Санчес может перейти в «Атлетико»

Авто Kia показала официальные фото нового Kia Xceed Компания KIA опубликовала первую официальную фотографию нового кроссовера XCeed, построенного на базе модели Ceed третьего поколения.

Происшествия СК установил, кто нанес смертельный удар экс-спецназовцу в Подмосковье Следственный комитет установил, кто нанес смертельный удар ветерану боевых действий в Красногорске, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Происшествия Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии Продюсер Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии после того, как он нечаянно выпил отраву вместо воды.

Происшествия Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Политика Кабмин Украины решил обязать «Нафтогаз» снизить цены для граждан Украинский премьер добавил, что правительство в среду утвердит документ, которым обяжет компанию в июне снизить цены и не злоупотреблять своим монопольным положением на рынке.

Политика В Раде хотят конфисковать имущество у жителей Донбасса Украинские власти могут в будущем пытаться конфисковать имущество жителей охваченных войной районов Донбасса, которые получили паспорта РФ – соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение Верховной рады депутатом Олегом Мусием, передает ФАН.

Политика В Челябинской области назначен новый начальник УФСБ В органах государственной безопасности Сергей Сизов работает с 1993 года, с 2014 по 2016 год он занимал пост первого заместителя начальника УФСБ по Челябинской области Игоря Ахримеева.

Путешествия Отели на курортах России оказались дороже зарубежных в летний сезон Стоимость гостиничных номеров на российских курортах в летний сезон – 2019 оказалась значительно выше, чем в туристических городах зарубежья.

Экономика Гостиницу «Пекин» в центре Москвы выставили на торги В конце января некоторые СМИ сообщили, что компания "Галс-Девелопмент" может закрыть сделку по продаже гостиницы "Пекин" китайской компании Sichuan Railway Investment Group (SRIG), базирующаяся в китайском Чэнду.

Футбол Инфантино: моя работа на посту главы ФИФА не была идеальной Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что его работа на данном посту не была идеальной, но он постарается добиться улучшения.

Происшествия СК возбудил дело из-за отмененной поездки на турбазу детей с ВИЧ Уголовное дело возбуждено после отказа детям с ВИЧ-инфекцией в отдыхе на турбазе в Нижегородской области, сообщается на сайте СК РФ.

Политика Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1» Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Происшествия После стрельбы в школе Флориды арестовали полицейского «Расследование, длившееся 15 месяцев, показало, что 56-летний бывший заместитель шерифа округа Броуард Скот Петерсон не предпринял совершенно ничего, чтобы смягчить последствия массовой стрельбы, приведшей к гибели 17 детей, учителей и сотрудников школы, а также к ранению еще 17 человек», - сообщил новость начальник департамента правоохранительных органов штата Флорида Рик Сверингер.

Шоу-бизнес Ольга Бузова рассказала, что прервала два года воздержания Российская телеведущая и певица Ольга Бузова на презентации нового клипа рассказала о своей личной жизни.

Экономика РЖД потратит больше миллиарда евро на новые «Сапсаны» Компания «Российские железные дороги» потратит 1,1 млрд евро на закупку 13 «Сапсанов» по десять вагонов в каждом и их техобслуживание в течение 30 лет, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Шоу-бизнес Александра Савельева подтвердила уход из группы «Фабрика» 35-летняя певица Саша Савельева официально подтвердила уход из группы «Фабрика», в которой выступала 16 лет.

Экономика Сотовая связь подорожала по всей России из-за отмены роуминга С декабря 2018 года по май 2019 года средние расценки на мобильную связь в России поднялись на три процента, с 255 до 262 рублей в месяц.

Финансы Фондовый рынок США вырос в надежде на снижение ставки ФРС Основные индексы Уолл-стрит выросли на открытии торгов после появления информации о возможном пересмотре базовой ставки ФРС США в сторону снижения, 4 июня передает агентство Reuters.

Армия и оружие Шойгу рассказал о военно-политической обстановке на границах СНГ Военно-политическая обстановка на границах СНГ крайне напряжённая, всё более реальными становятся вызовы суверенитету стран Содружества, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов стал самым высокооплачиваемым бойцом UFC Пока что по Сети ходят слухи о возможном поединке россиянина с канадским бойцом Жоржем Сен-Пьером, если тот возобновит карьеру в UFC, а также с Конором Макгрегором.

Транспорт Въезд в Крым по мосту через Керченский пролив станет менее «тесным» В Крыму запустили движение по двум полосам в каждом направлении на 14-километровом участке на подъезде к автоподходу к мосту через Керченский пролив.

Происшествия В Пензенской области в ДТП с грузовиком погибли два человека В Пензенской области произошло ДТП. Об этом сообщили очевидцы в группе "Подслушано в Кузнецке".