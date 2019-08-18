30-летний футболист может продолжить карьеру в Италии. Хавбеком «Манчестер Юнайтед» интересуется «Интер». Отмечается, что итальянский клуб уже договорился об условиях сделки с самим футболистом и его агентом.

Алексис Санчес может перейти в «Интер»

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