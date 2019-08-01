Общество
Алексиевич прокомментировала сообщения о своей бисексуальностиNews.ru 07:22
Белорусская писательница Светлана Алексиевич отреагировала на публикации о своей бисексуальности. Она призналась, что ей совсем не важно, как её слова трактуют журналисты, и опровергать их догадки она не считает нужным.
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Экономика
Российские миллиардеры с начала года заработали более 36 млрд долларов
Совокупное состояние богатейших россиян за первые семь месяцев 2019 года увеличилось на 36,324 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Обновлено в 10:32
Происшествия
Актера «Современника» арестовали за роль полицейского
Обновлено вчера в 10:41
Происшествия
«Материализовавшийся из ниоткуда» самолет совершил посадку в Лондоне
Самолет Airbus A380 авиакомпании Emirates «материализовался из ниоткуда» в аэропорту Лондона. Необычное видео было опубликовано в Сети.
Обновлено в 08:50
Футбол
Габигол о продолжении карьеры: «Мое будущее не зависит от меня»
Полузащитник «Интера» Габриэл Барбоза, выступающий на правах аренды за «Фламенго», прокомментировал ситуацию с продолжением карьеры.
Обновлено в 13:20
Политика
Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге вспомнила анекдот о наглом студенте.
Обновлено в 11:22
Музыка
Клип «Зацепила» Артура Пирожкова набрал 100 млн просмотров
Клип юмориста Александра Реввы, выступающего под псевдонимом Артур Пирожков, за четыре месяца набрал 100 миллионов просмотров на YouTube.
Обновлено в 10:56
Здоровье
Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов
Стоматологи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов в Индии. Об этом сообщает Times of India.
Обновлено в 08:51
Футбол
Семак: Кузяев работает в общей группе перед матчем с «Краснодаром»
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак заявил, что полузащитник Далер Кузяев работает в общей группе перед матчем чемпионата России по футболу с "Краснодаром".
Обновлено в 04:35
Финансы
Доллар и евро подорожали на полрубля за час после твита Трампа
В целом же с прошлого закрытия торгов евро к 21:30 подорожал на 60 коп.
Обновлено в 14:47
Футбол
Шюррле рассказал, почему решил перейти в «Спартак»
Новичок московского "Спартака" чемпион мира по футболу в составе сборной Германии Андре Шюррле рассказал, почему согласился на переход в столичный клуб.
Обновлено в 09:00
Игры
В десятом сезоне игроки Fortnite будут путешествовать во времени
Разработчики из Epic Games официально анонсировали десятый сезон многопользовательского шутера Fortnite.
Обновлено в 04:21
Музыка
Канадка спаслась от пумы, включив песню Metallica
Ди Галлант из Ванкувера спаслась от пумы, включив песню рок-группы Metallica Don’t Tread On Me, когда столкнулась с хищником во время прогулки с собакой, сообщает vicnews.com.
Обновлено в 17:10
Политика
Трамп оценил свой разговор с Путиным
Президент США Дональд Трамп дал комментарий насчет прошедшего 31 июля разговора с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 16:13
Происшествия
В Сургуте мужчина с ножом напал на полицейских
В Сургуте злоумышленник с ножом убил полицейского, еще один ранен, сообщила пресс-служба управления МВД по Ханты-Мансийскому АО — Югре.
Обновлено в 15:42
Политика
Гибель пчел затронула 30 российских регионов
Как сказали в Российском союзе пчеловодов, в среднем там погибли от 5 до 30% пчелосемей. Точную оценку ущерба там еще не произвели.
Обновлено в 15:32
Футбол
Малком отправился в Санкт-Петербург для завершения трансфера в «Зенит»
Нападающий "Барселоны" Малком вылетел в Санкт-Петербург для завершения перехода в "Зенит", сообщает Mundo Deportivo.
Обновлено в 09:32
Политика
МИД Малайзии призвал не обвинять голословно Россию в катастрофе МН17
Малайзия призвала мировое сообщество отказаться от голословных обвинений России в причастности к катастрофе малазийского Boeing, разбившегося в 2014 году в Донецкой области.
Обновлено вчера в 13:14
Авто
АвтоВАЗ снова поднял цены на автомобили Lada
Обновлено в 03:17
Хоккей
НХЛ. Александров заключил контракт с «Сент-Луисом»
Обладатель Кубка Стэнли заключил с 18-летним форвардом трехлетний контракт новичка, сообщает официальный сайт «блюзменов».
Обновлено в 15:54
Шоу-бизнес
Мэрилин Керро заявила, что отходит от паранормальных дел
Имя эстонской ведьмы Мэрилин Керро, принимавшей участие сразу в двух сезонах проекта «Битвы экстрасенсов», вновь не сходит со страниц различных СМИ.
Обновлено в 07:30
Футбол
Футболист АЗ Гус Тил назвал переход в «Спартак» делом времени
Капитан голландского клуба АЗ Гус Тил подтвердил, что может перейти в московский футбольный клуб "Спартак".
Обновлено в 17:21
Финансы
Банк Англии сохранил базовую ставку на уровне 0,75%
Банк Англии принял решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 0,75%. Об этом говорится на сайте регулятора.
Обновлено в 07:36
Шоу-бизнес
Селена Гомес оборвала общение с подругой, отдавшей ей свою почку
Донором почки для Гомес стала её давняя подруга, актриса Франсия Райса.
Обновлено в 05:36
Общество
Из Росреестра уволили пермскую чиновницу, пнувшую бездомного
В Перми после проведения служебной проверки уволили сотрудницу Росреестра за неподобающее поведение, рассказала руководитель ведомства Виктория Абрамченко местному порталу 59.ru.
Обновлено в 12:03
Армия и оружие
Северная Корея испытала реактивный снаряд нового типа
В Северной Корее был испытан управляемый реактивный снаряд крупного калибра нового типа, передает ЦТАК.
Обновлено вчера в 18:17
Экономика
Россия сократила разрыв между экспортом и импортом технологий
В 2015 году были зафиксированы максимальный объем экспорта технологий ($1,65 млрд) и минимальный разрыв его с импортом, составлявшим $2,2 млрд.
Обновлено в 17:01