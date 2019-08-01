Белорусская писательница Светлана Алексиевич отреагировала на публикации о своей бисексуальности. Она призналась, что ей совсем не важно, как её слова трактуют журналисты, и опровергать их догадки она не считает нужным.

Алексиевич прокомментировала сообщения о своей бисексуальности

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