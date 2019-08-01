Общество

Алексиевич ответила на сообщения о своем каминг-аутеРамблер 09:26

Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич отказалась комментировать свое высказывание о любви к женщинам, которое СМИ трактовали как каминг-аут.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Милонов увидел связь между русофобией и гомосексуальностью Алексиевич

Взгляд.ру07:12

Писательница Алексиевич вызвала переполох своим «каминг-аутом»

Life.ru08:58

Алексиевич прокомментировала публикации о своей бисексуальности

Говорит Москва05:59

Алексиевич отреагировала на публикации о своем каминг-ауте

РЕН ТВ09:20

Лауреат Нобелевской премии призналась в нетрадиционной ориентации

Известия06:52

Алексиевич высказалась о бисексуальности

Lenta.ru07:02

Алексиевич прокомментировала сообщения о своем каминг-ауте

РИА Новости08:29
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 11:34, Ашберн
Культура

Серия «Маши и Медведя» набрала более 4 млрд просмотров на YouTube

Обновлено вчера в 12:33
Культура

Первое издание «Гарри Поттера» продали за 34 тысячи долларов

Обновлено в 10:38
Общество

Финляндия ужесточила визовые требования для россиян

В настоящий момент россиянам, которые хотят получить финскую визу, нужно представить заполненную и подписанную анкету, действующий заграничный паспорт, фотографию, копию внутреннего паспорта, медицинский страховой полис и квитанцию об оплате визового сбора.
Обновлено в 03:39
Происшествия

Жильцы квартиры в центре Перми нашли в туалете питона

Как змея, которую опознали как питона, оказалась в квартире, пока неизвестно. Предполагается, что она заползла в туалет через вентиляцию.
Обновлено в 10:40
Общество

Киевский институт обжаловал возвращение старых названий проспектам

Решение Окружного административного суда украинской столицы о возвращении двум проспектам города советских проспектов обжаловано Украинским Институтом национальной памяти.
Обновлено в 11:20
Происшествия

Водитель голыми руками остановил покатившийся на Porsche КамАЗ

Обновлено в 09:52
Общество

«Росконтроль» назвал лучшую русскую колбасу

Экспертный центр «Росконтроля» по итогам проведенного исследования назвал лучшую русскую колбасу.
Обновлено в 03:08
Здоровье

Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов

Стоматологи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов в Индии. Об этом сообщает Times of India.
Обновлено в 08:51
Общество

«Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки пожаров в Сибири

"Роскосмос" опубликовал спутниковые снимки пожаров в Сибири.
Обновлено в 09:49
Наука

В Японии разрешили создать гибрид человека и мыши

Японские власти первыми в мире одобрили эксперимент по созданию гибридного эмбриона из клеток человека и мыши.
Обновлено 30 июля в 18:00
Происшествия

Участнику массовых беспорядков в Москве предъявили обвинение

Обновлено в 11:02
Футбол

Экс-зенитовец Лодыгин близок к переходу в турецкий клуб

В клубе из Газиантепа 29-летний вратарь уже успешно прошел медицинское обследование, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Transfer Merkezi.
Обновлено в 11:30
Общество

Астролог рассказала, о чем стоит позаботиться знакам зодиака в августе

По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в августе — последнем месяце лета.
Обновлено вчера в 10:12
Футбол

Соболев признан лучшим игроком июля в РПЛ, Карпин стал лучшим тренером

Нападающий самарского футбольного клуба "Крылья Советов" Александр Соболев признан лучшим игроком июля в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщается на сайте РПЛ.
Обновлено в 10:19
Футбол

Малком отправился в Санкт-Петербург для завершения трансфера в «Зенит»

Нападающий "Барселоны" Малком вылетел в Санкт-Петербург для завершения перехода в "Зенит", сообщает Mundo Deportivo.
Обновлено в 09:32
Шоу-бизнес

Водонаева пожаловалась на «злые лица» россиян

Российская телеведущая и фотомодель Алена Водонаева посетовала на "злые лица" соотечественников.
Обновлено в 06:23
Армия и оружие

МИД РФ опасается военных столкновений в Персидском заливе

МИД РФ с настороженностью наблюдает за нарастанием конфликтного потенциала в зоне Персидского залива, который может привести к серьезному военному столкновению, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 1 августа на брифинге, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:17
Интернет

Сеть «Газпромнефть» увеличила в 70 раз продажи топлива через мобильное приложение

Сеть АЗС "Газпромнефть" продала более 6,5 млн литров топлива через собственное мобильное приложение АЗС.GO, которое заработало в декабре 2018 г. С начала года по конец июля продажи выросли более чем в 70 раз, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 08:47
Политика

Захарова назвала русофобией законопроект США о санкциях против СП-2

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что законопроект комитета американского сената о санкциях против проекта «Северного потока — 2» является новым витком русофобии.
Обновлено в 09:27
Экономика

Рост продаж дорожно-строительной и спецтехники в России замедлился

Общие продажи дорожно-строительной и спецтехники в России во II квартале выросли на 10% до 3234 шт.
Обновлено в 10:11
Авто

АвтоВАЗ поднял цены на все модели Lada

По его данным, все версии автомобилей семейства Granta, внедорожники Lada 4x4 и хэтчбеки Xray, включая вседорожные версии Cross, подорожали на 5 тысяч рублей, универсалы и фургоны Largus - на 6 тысяч.
Обновлено в 04:49
Армия и оружие

Генсек ООН постановил начать расследование авиаударов в Идлибе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решил учредить комиссию по расследованию воздушных атак на объекты гражданской инфраструктуры в сирийском Идлибе после получения соответствующего запроса от 10 стран Совета Безопасности (Великобритания, Франция, США, Германия, Бельгия, Перу, Польша, Кувейт, Доминиканская Республика, Индонезия).
Обновлено в 09:53
Армия и оружие

Тушить пожары в Сибири отправили военную авиацию

Обновлено вчера в 09:03
Кино

200 млн рублей выделит правительство РФ на фильм «Нюрнберг»

200 млн рублей выделит правительство России на производство фильма «Нюрнберг», который будет снят к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 09:08
Политика

Роскомнадзор подготовил поправки в закон о СМИ

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ведомство подготовило поправки в российское законодательство, которые позволят зеркально отвечать на действия зарубежных медиарегуляторов, передает "Интерфакс".
Обновлено в 10:49
Политика

Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине

Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.
Обновлено в 00:28
Футбол

Неймар отказался играть за «ПСЖ»

В четверг, первого августа, авторитетное испанское издание Sport.es сообщает, что звёздный форвард французского "ПСЖ" Неймар, отказался играть с парижскую команду, о чём бразилец уже уведомил руководство столичного коллектива.
Обновлено в 09:58
Политика

Путин пригласил Лукашенко на 75-летие Победы

Обновлено в 08:41
Космос

Рогозин рассказал Путину о полёте робота Фёдора на МКС

Обновлено в 08:21
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса

Ранее Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Минска.
Обновлено вчера в 20:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Светлана Алексиевич
Писательница
Советская и белорусская писательница, журналистка. Пишет на русском языке. Лауреат Нобелевской премии по литературе за 2015 год.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное