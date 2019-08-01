Общество
Алексиевич ответила на сообщения о своем каминг-аутеРамблер 09:26
Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич отказалась комментировать свое высказывание о любви к женщинам, которое СМИ трактовали как каминг-аут.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 13:06, Ашберн
Политика
Захарова высказалась о связанных с «Северным потоком – 2» санкциях США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала готовящиеся в США санкции, связанные с «Северным потоком – 2», очередным витком русофобской кампании.
Обновлено в 10:12
Политика
Германия призвала Россию и США продлить СНВ-3
Россия и Соединенные Штаты должны поддержать продление Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), заявил глава МИД Германии Хайко Маас.
Обновлено в 06:15
Здоровье
Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов
Стоматологи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов в Индии. Об этом сообщает Times of India.
Обновлено в 08:51
Кино
Ефремов записал обращение к главе МВД после ареста актера «Современника»
Актер и режиссер Михаил Ефремов записал открытое видеообращение к главе МВД по поводу ареста актера Дмитрия Смолева из-за ролика, в котором он изображал пьяного сотрудника ГИБДД.
Обновлено в 12:49
Авто
«АвтоВАЗ» повысил цены на свои автомобили
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» с 1 августа увеличил рекомендованные розничные цены на все модели Lada.
Обновлено в 04:33
Политика
Прилегающие к мосту территории в Станице Луганской разминируют
Обновлено вчера в 14:35
Шоу-бизнес
Яна Рудковская показала тренирующего сына на отдыхе Евгения Плющенко
Фанаты заметили, что Евгений Плющенко проводит много времени с сыном, а также содействует ему в спорте.
Обновлено в 07:44
Происшествия
Суд приостановил работу вендинговых автоматов Healthy Food
Решение было принято после массового отравления офисных работников едой, купленной в вендинговых автоматах этой компании, которую признали виновной в нарушении санитарно- эпидемиологических требований к организации питания, сообщает телеканал «360».
Обновлено в 11:08
Политика
Захарова рассказала анекдот после просьбы прочитать вопрос с телефона
Русскоговорящий журналист агентства Рейтер не смог сформулировать вопрос во время брифинга официального представителя МИД Марии Захаровой, после чего ему пришлось передать ей телефон.
Обновлено в 10:40
Общество
Украинская госкомпания отказалась от вышиванок
Компания «Украинские железные дороги» (АО «Укрзализныця») отказалась от планов закупить несколько сотен вышиванок и рушников на общую сумму 1,53 миллиона гривен (3,7 миллиона рублей).
Обновлено в 12:46
Футбол
Бейли может продолжить карьеру в «Баварии»
Нападающий "Байера" и сборной Ямайки Леон Бейли может перейти в стан немецкой "Баварии", сообщает Transfermarkt.
Обновлено вчера в 17:31
Футбол
«Крылья Советов» продлили контракт с тремя футболистами
Обновлено в 04:15
Политика
Кличко допросили по делу о земельных махинациях
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины допросило мэра Киева Виталия Кличко по делу о махинациях с землей в украинской столице, сообщает LIGA.net со ссылкой на спикера ведомства Анжелику Иванову.
Обновлено в 12:29
Футбол
Малком отправился в Санкт-Петербург для завершения трансфера в «Зенит»
Нападающий "Барселоны" Малком вылетел в Санкт-Петербург для завершения перехода в "Зенит", сообщает Mundo Deportivo.
Обновлено в 09:32
Гаджеты
Представлены первые процессоры Intel Core 10-го поколения
Корпорация Intel официально представила 11 новых высокоинтегрированных процессоров Intel Core 10-го поколения, которые разработаны специально для тонких устройств «2 в 1» и ноутбуков.
Обновлено в 12:53
Политика
ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет
Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.
Обновлено в 10:37
Политика
Нацгвардия начала патрулировать улицы на Украине
В украинском МВД проинформировали о том, что военные Нацгвардии страны будут заниматься патрулированием улиц с 1 августа.
Обновлено вчера в 22:13
Общество
Финляндия ужесточила визовые требования для россиян
В настоящий момент россиянам, которые хотят получить финскую визу, нужно представить заполненную и подписанную анкету, действующий заграничный паспорт, фотографию, копию внутреннего паспорта, медицинский страховой полис и квитанцию об оплате визового сбора.
Обновлено в 03:39
Кино
Вышел первый трейлер военной драмы «1917» Сэма Мендеса
Обновлено в 12:37
Армия и оружие
Украинские силовики применили ударные беспилотники против позиций ДНР
В Народной милиции добавили, что спустя полчаса украинские силовики направили в тот же район ДНР еще один бесплотный аппарат, он также был сбит и упал на подконтрольной Киеву территории.
Обновлено в 12:00
Экономика
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры. Перерасчет будет проведен автоматически.
Обновлено вчера в 13:26
Спорт
Устюгов лидировал в марафоне на фестивале Blink, но стал 12-м
Ещё один россиянин Сергей Устюгов лидировал в гонке, уйдя в отрыв за 12-13 километров до финиша.
Обновлено вчера в 14:52
Общество
В Гидрометцентре назвали погоду в России «существенно аномальной»
Синоптик добавил, что причина похолодания в полярном арктическом воздухе, который пришёл на европейскую территорию страны с Запада.
Обновлено в 10:36
Происшествия
Пропавшие в Белом море туристы обнаружены живыми
Обновлено в 12:21
Происшествия
СК возбудил уголовное дело о халатности из-за пожаров в Сибири
Следственное управление СКР по Красноярскому краю возбудило уголовное дело о халатности, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 12:13
Наука
Компания Ford купила робототехническую фирму
Автогигант, поглотивший Quantum Signal, пообещал "сохранение уникальной культуры" компании, как это было сделано с ранее приобретённой израильской фирмой SAIPS (машинное зрение, искусственный интеллект и самообучающиеся системы).
Обновлено в 12:03