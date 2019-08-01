Общество

Алексиевич ответила на сообщения о своем каминг-аутеРамблер 09:26

Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич отказалась комментировать свое высказывание о любви к женщинам, которое СМИ трактовали как каминг-аут.
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Писательница Алексиевич вызвала переполох своим «каминг-аутом»

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РИА Новости08:29

Алексиевич прокомментировала публикации о своей бисексуальности

Говорит Москва05:59
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 13:06, Ашберн
Политика

Захарова высказалась о связанных с «Северным потоком – 2» санкциях США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала готовящиеся в США санкции, связанные с «Северным потоком – 2», очередным витком русофобской кампании.
Обновлено в 10:12
Происшествия

Водитель голыми руками остановил покатившийся на Porsche КамАЗ

Обновлено в 09:52
Политика

Германия призвала Россию и США продлить СНВ-3

Россия и Соединенные Штаты должны поддержать продление Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), заявил глава МИД Германии Хайко Маас.
Обновлено в 06:15
Здоровье

Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов

Стоматологи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов в Индии. Об этом сообщает Times of India.
Обновлено в 08:51
Кино

Ефремов записал обращение к главе МВД после ареста актера «Современника»

Актер и режиссер Михаил Ефремов записал открытое видеообращение к главе МВД по поводу ареста актера Дмитрия Смолева из-за ролика, в котором он изображал пьяного сотрудника ГИБДД.
Обновлено в 12:49
Авто

«АвтоВАЗ» повысил цены на свои автомобили

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» с 1 августа увеличил рекомендованные розничные цены на все модели Lada.
Обновлено в 04:33
Политика

Прилегающие к мосту территории в Станице Луганской разминируют

Обновлено вчера в 14:35
Шоу-бизнес

Яна Рудковская показала тренирующего сына на отдыхе Евгения Плющенко

Фанаты заметили, что Евгений Плющенко проводит много времени с сыном, а также содействует ему в спорте.
Обновлено в 07:44
Происшествия

Суд приостановил работу вендинговых автоматов Healthy Food

Решение было принято после массового отравления офисных работников едой, купленной в вендинговых автоматах этой компании, которую признали виновной в нарушении санитарно- эпидемиологических требований к организации питания, сообщает телеканал «360».
Обновлено в 11:08
Политика

Захарова рассказала анекдот после просьбы прочитать вопрос с телефона

Русскоговорящий журналист агентства Рейтер не смог сформулировать вопрос во время брифинга официального представителя МИД Марии Захаровой, после чего ему пришлось передать ей телефон.
Обновлено в 10:40
Общество

Украинская госкомпания отказалась от вышиванок

Компания «Украинские железные дороги» (АО «Укрзализныця») отказалась от планов закупить несколько сотен вышиванок и рушников на общую сумму 1,53 миллиона гривен (3,7 миллиона рублей).
Обновлено в 12:46
Футбол

Бейли может продолжить карьеру в «Баварии»

Нападающий "Байера" и сборной Ямайки Леон Бейли может перейти в стан немецкой "Баварии", сообщает Transfermarkt.
Обновлено вчера в 17:31
Футбол

«Крылья Советов» продлили контракт с тремя футболистами

Обновлено в 04:15
Политика

Кличко допросили по делу о земельных махинациях

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины допросило мэра Киева Виталия Кличко по делу о махинациях с землей в украинской столице, сообщает LIGA.net со ссылкой на спикера ведомства Анжелику Иванову.
Обновлено в 12:29
Футбол

Малком отправился в Санкт-Петербург для завершения трансфера в «Зенит»

Нападающий "Барселоны" Малком вылетел в Санкт-Петербург для завершения перехода в "Зенит", сообщает Mundo Deportivo.
Обновлено в 09:32
Гаджеты

Представлены первые процессоры Intel Core 10-го поколения

Корпорация Intel официально представила 11 новых высокоинтегрированных процессоров Intel Core 10-го поколения, которые разработаны специально для тонких устройств «2 в 1» и ноутбуков.
Обновлено в 12:53
Политика

ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет

Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.
Обновлено в 10:37
Политика

Нацгвардия начала патрулировать улицы на Украине

В украинском МВД проинформировали о том, что военные Нацгвардии страны будут заниматься патрулированием улиц с 1 августа.
Обновлено вчера в 22:13
Общество

Финляндия ужесточила визовые требования для россиян

В настоящий момент россиянам, которые хотят получить финскую визу, нужно представить заполненную и подписанную анкету, действующий заграничный паспорт, фотографию, копию внутреннего паспорта, медицинский страховой полис и квитанцию об оплате визового сбора.
Обновлено в 03:39
Кино

Вышел первый трейлер военной драмы «1917» Сэма Мендеса

Обновлено в 12:37
Армия и оружие

Украинские силовики применили ударные беспилотники против позиций ДНР

В Народной милиции добавили, что спустя полчаса украинские силовики направили в тот же район ДНР еще один бесплотный аппарат, он также был сбит и упал на подконтрольной Киеву территории.
Обновлено в 12:00
Общество

ФБК нашел у семьи вице-мэра Москвы недвижимость на 6,5 млрд рублей

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С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры

С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры. Перерасчет будет проведен автоматически.
Обновлено вчера в 13:26
Спорт

Устюгов лидировал в марафоне на фестивале Blink, но стал 12-м

Ещё один россиянин Сергей Устюгов лидировал в гонке, уйдя в отрыв за 12-13 километров до финиша.
Обновлено вчера в 14:52
Общество

В Гидрометцентре назвали погоду в России «существенно аномальной»

Синоптик добавил, что причина похолодания в полярном арктическом воздухе, который пришёл на европейскую территорию страны с Запада.
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Происшествия

Навальный подал в СК заявление о своем отравлении в спецприемнике

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Рогозин рассказал о запланированных пусках с космодрома Восточный

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СК возбудил уголовное дело о халатности из-за пожаров в Сибири

Следственное управление СКР по Красноярскому краю возбудило уголовное дело о халатности, говорится в сообщении ведомства.
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Наука

Компания Ford купила робототехническую фирму

Автогигант, поглотивший Quantum Signal, пообещал "сохранение уникальной культуры" компании, как это было сделано с ранее приобретённой израильской фирмой SAIPS (машинное зрение, искусственный интеллект и самообучающиеся системы).
Обновлено в 12:03
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Светлана Алексиевич
Писательница
Советская и белорусская писательница, журналистка. Пишет на русском языке. Лауреат Нобелевской премии по литературе за 2015 год.
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