Политика

Алексея Текслера представили челябинским чиновникамКоммерсантъ 11:28

Алексея Текслера представили челябинским чиновникам Полпред президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Николай Цуканов представил в правительстве Челябинской области назначенного накануне врио губернатора Алексея Текслера.
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«Молодой и перспективный»: как прошло знакомство элит с новым руководителем Челябинской области

74.ru10:25

Полпред в УрФО представил врио челябинского губернатора депутатам и правительству региона

ТАСС05:15

Новый врио челябинского губернатора прилетел в регион, сообщил источник

РИА Новости00:24

Полпред президента РФ Николай Цуканов подарил книгу Алексею Текслеру

Первый областной07:13

Полпред президента РФ представил врио главы Челябинской области (версия 3)

Интерфакс - Россия06:01

Представляя нового челябинского губернатора, полпред Цуканов показал характер. И умение считать деньги

URA.Ru10:23

Полпред президента в Уральском федеральном округе завтра представит врио губернатора Челябинской области Текслера

Эхо Москвывчера в 14:04
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Политика

Власти договорились о сдерживании цен на продукты в Крыму

«Приняты необходимые решения, связанные с необходимостью сдерживания цен на основные продукты питания, и вопросы, связанные с созданием туристической инфраструктуры», - сказал Козак.
Обновлено в 10:08
Спорт

Авербух назвал главных соперниц Загитовой в произвольной программе

Хореограф, олимпийский чемпион Илья Авербух считает, что главными соперницами Алины Загитовой являются японка Рики Кихира и представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева.
Обновлено в 09:31
Политика

Путин поручил распространить ипотечные каникулы на все кредиты

Владимир Путин поручил распространить каникулы на все, в том числе ранее выданные ипотечные кредиты.
Обновлено в 06:11
Происшествия

В Лондоне арестовали обвиняемого в выводе из госбанка $2 млрд индийца

В Лондоне полицейские арестовали бизнесмена из Индии Нирава Моди, которого индийские власти разыскивают по обвинению в причастности к хищению около $2 млрд у банка Punjab National Bank, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 07:28
Здоровье

Китай снял карантин с большинства зараженных чумой свиней районов

Заместитель министра сельского хозяйства Китая Юй Канчжэнь сообщил об отмене карантина в 90 процентов районов, где была распространена африканская чума свиней (АЧС).
Обновлено вчера в 20:41
Происшествия

Девушка и парень задержаны по факту убийства семьи из четырех человек

"В городе Полевской правоохранительными органами по горячим следам установлены и задержаны подозреваемые мужчина и женщина по уголовному делу об убийстве четырех человек", - говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 09:58
Армия и оружие

Цель пролета украинских самолетов над Азовским морем назвали в Госдуме

Обновлено в 10:04
Общество

Алексей Волин: власти помогают обеспечить прием спутникового сигнала

Директор по работе с органами государственной власти и внешним коммуникациям "Триколора" Павел Стешин призвал граждан заранее, не дожидаясь отключения аналогового сигнала, позаботиться о приобретении и установке оборудование для приема цифрового спутникового телевидения.
Обновлено в 09:55
Политика

В Литве потребовали запретить Лепсу въезд в страну

Партия консерваторов Литвы требует запретить въезд в страну известному российскому певцу Григорию Лепсу (настоящая фамилия - Лепсверидзе).
Обновлено в 09:33
Театры

Скончался оперный певец Сергей Балашов

Оперный певец Сергей Балашов скончался минувшей ночью, сообщает музыкальный театр им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.
Обновлено в 09:35
Общество

Выступавший против обязательной вакцинации политик заболел ветрянкой

Итальянский политик Массимилиано Федрига, выступающий против обязательной вакцинации, заболел ветряной оспой.
Обновлено в 06:58
Общество

Большинство россиян высказались за гендерное равенство

Большинство россиян (62%) считают, что нужно стремиться к полному равенству прав мужчин и женщин, однако 13% считают это невозможным.
Обновлено в 04:33
Происшествия

В суд отправлено дело бывшего финансового директора ФК «Кубань»

Обновлено в 09:54
Общество

Сотрудников ФСИН обяжут извиняться перед заключенными за ошибки

Тюремное ведомство подготовило поправки в кодекс служебной этики сотрудников: предлагаемые нормы обязывают начальников извиняться перед заключенными в случае допущенных администрацией нарушений.
Обновлено в 04:50
Экономика

Росстат изменил методику расчета доходов россиян

Малков добавил, что Росстат опубликует данные по доходам населения за I квартал 2019 года по новой методике, пересчитав данные за последние шесть лет.
Обновлено вчера в 11:41
Авто

Машины УАЗ «Хантер» отправились в Чили

Официальные продажи автомобилей бренда УАЗ начнутся в Чили в апреле текущего года.
Обновлено в 09:45
Культура

Автор песен певицы Марайи Кэри напишет книгу о Юлии Началовой

Известный американский продюсер и автор песен Марайи Кэри Уолтер Афанасьев был потрясён смертью Юлии Началовой.
Обновлено в 07:54
Футбол

Юношеская сборная России сыграла вничью с Азербайджаном в Краснодаре

Юношеская сборная России (игроки 2000 года рождения) на поле в Краснодаре не смогла переиграть команду Азербайджана в стартовом матче Элитного раунда Евро-2019.
Обновлено в 11:52
Политика

Ляшко сорвал заседание кабмина Украины

Лидер "Радикальной партии" Украины и кандидат на пост президента страны Олег Ляшко сорвал заседание кабмина, требуя не продлевать контракт с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым.
Обновлено в 06:59
Политика

Радован Караджич приговорен к пожизненному сроку

Обновлено в 10:25
Авто

Volvo не даст пьяным водителям управлять автомобилем

Шведы озадачились проблемой вождения автомобилем в нетрезвом виде. Оказывается, не только в России любят садиться за руль пьяными.
Обновлено в 11:47
Политика

Посольство России в США разъяснило позицию по защите Рунета

Посольство России в США разъяснило позицию по защите Рунета игрокам НХЛ Артемию Панарину и Никите Задорову.
Обновлено в 06:32
Общество

Настоящая весна придет в Москву в середине апреля

Теплая весенняя погода без дождей установится в Москве не раньше середины апреля.
Обновлено в 02:02
Экономика

Forbes составил рейтинг надежных банков России

В топ-3 самых надежных банков России, по версии Forbes, вошли Unicredit, Райффайзенбанк и Росбанк.
Обновлено в 04:33
Футбол

РФС снял шесть очков с «Тюмени»

С сибирского клуба было решено снять шесть очков из-за отказа выплачивать долги бывшим футболистам.
Обновлено в 10:09
Общество

Жена игрока «Зенита» заявила о расизме в балетной школе Петербурга

Обновлено в 00:01
Шоу-бизнес

Дочь Тимати и Алены Шишковой отпраздновала первый юбилей

Звездная семья тщательно и долго готовилась к первому юбилею, устроили настоящий праздник, который запомнился малышке на всю жизнь.
Обновлено в 11:47
Общество

День весеннего равноденствия в 2019 году приходится на 20 марта

Обновлено в 03:07
Политика

Премьер Австралии вызвал посла Турции из-за заявления Эрдогана

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон вызвал посла Турции после резкого заявления президента Турции Тайипа Эрдогана.
Обновлено в 04:23
Авто

Skoda Karoq начнут выпускать в России осенью 2019 года

Компания Skoda начнет выпуск кроссовера Karoq в России осенью 2019 года, сообщает «Автостат» со ссылкой на председателя совета директоров чешского автопроизводителя Бернхарда Майера.
Обновлено в 12:03
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Борис Александрович Дубровский
Российский политик
Российский государственный деятель. Губернатор Челябинской области с 15 января 2014 года. Генеральный директор Магнитогорского металлургического комбината, инженер-металлург.
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Николай Николаевич Цуканов
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе. Член Совета Безопасности. Секретарь Совета при Президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления. Член Государственной пограничной комиссии России. Член Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
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