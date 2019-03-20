Политика
Алексея Текслера представили челябинским чиновникамКоммерсантъ 11:28
Алексея Текслера представили челябинским чиновникам Полпред президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Николай Цуканов представил в правительстве Челябинской области назначенного накануне врио губернатора Алексея Текслера.
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Политика
Власти договорились о сдерживании цен на продукты в Крыму
«Приняты необходимые решения, связанные с необходимостью сдерживания цен на основные продукты питания, и вопросы, связанные с созданием туристической инфраструктуры», - сказал Козак.
Обновлено в 10:08
Спорт
Авербух назвал главных соперниц Загитовой в произвольной программе
Хореограф, олимпийский чемпион Илья Авербух считает, что главными соперницами Алины Загитовой являются японка Рики Кихира и представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева.
Обновлено в 09:31
Политика
Путин поручил распространить ипотечные каникулы на все кредиты
Владимир Путин поручил распространить каникулы на все, в том числе ранее выданные ипотечные кредиты.
Обновлено в 06:11
Происшествия
В Лондоне арестовали обвиняемого в выводе из госбанка $2 млрд индийца
В Лондоне полицейские арестовали бизнесмена из Индии Нирава Моди, которого индийские власти разыскивают по обвинению в причастности к хищению около $2 млрд у банка Punjab National Bank, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 07:28
Здоровье
Китай снял карантин с большинства зараженных чумой свиней районов
Заместитель министра сельского хозяйства Китая Юй Канчжэнь сообщил об отмене карантина в 90 процентов районов, где была распространена африканская чума свиней (АЧС).
Обновлено вчера в 20:41
Происшествия
Девушка и парень задержаны по факту убийства семьи из четырех человек
"В городе Полевской правоохранительными органами по горячим следам установлены и задержаны подозреваемые мужчина и женщина по уголовному делу об убийстве четырех человек", - говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 09:58
Армия и оружие
Цель пролета украинских самолетов над Азовским морем назвали в Госдуме
Обновлено в 10:04
Общество
Алексей Волин: власти помогают обеспечить прием спутникового сигнала
Директор по работе с органами государственной власти и внешним коммуникациям "Триколора" Павел Стешин призвал граждан заранее, не дожидаясь отключения аналогового сигнала, позаботиться о приобретении и установке оборудование для приема цифрового спутникового телевидения.
Обновлено в 09:55
Политика
В Литве потребовали запретить Лепсу въезд в страну
Партия консерваторов Литвы требует запретить въезд в страну известному российскому певцу Григорию Лепсу (настоящая фамилия - Лепсверидзе).
Обновлено в 09:33
Театры
Скончался оперный певец Сергей Балашов
Оперный певец Сергей Балашов скончался минувшей ночью, сообщает музыкальный театр им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.
Обновлено в 09:35
Общество
Выступавший против обязательной вакцинации политик заболел ветрянкой
Итальянский политик Массимилиано Федрига, выступающий против обязательной вакцинации, заболел ветряной оспой.
Обновлено в 06:58
Общество
Большинство россиян высказались за гендерное равенство
Большинство россиян (62%) считают, что нужно стремиться к полному равенству прав мужчин и женщин, однако 13% считают это невозможным.
Обновлено в 04:33
Общество
Сотрудников ФСИН обяжут извиняться перед заключенными за ошибки
Тюремное ведомство подготовило поправки в кодекс служебной этики сотрудников: предлагаемые нормы обязывают начальников извиняться перед заключенными в случае допущенных администрацией нарушений.
Обновлено в 04:50
Экономика
Росстат изменил методику расчета доходов россиян
Малков добавил, что Росстат опубликует данные по доходам населения за I квартал 2019 года по новой методике, пересчитав данные за последние шесть лет.
Обновлено вчера в 11:41
Авто
Машины УАЗ «Хантер» отправились в Чили
Официальные продажи автомобилей бренда УАЗ начнутся в Чили в апреле текущего года.
Обновлено в 09:45
Культура
Автор песен певицы Марайи Кэри напишет книгу о Юлии Началовой
Известный американский продюсер и автор песен Марайи Кэри Уолтер Афанасьев был потрясён смертью Юлии Началовой.
Обновлено в 07:54
Футбол
Юношеская сборная России сыграла вничью с Азербайджаном в Краснодаре
Юношеская сборная России (игроки 2000 года рождения) на поле в Краснодаре не смогла переиграть команду Азербайджана в стартовом матче Элитного раунда Евро-2019.
Обновлено в 11:52
Политика
Ляшко сорвал заседание кабмина Украины
Лидер "Радикальной партии" Украины и кандидат на пост президента страны Олег Ляшко сорвал заседание кабмина, требуя не продлевать контракт с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым.
Обновлено в 06:59
Политика
Радован Караджич приговорен к пожизненному сроку
Обновлено в 10:25
Авто
Volvo не даст пьяным водителям управлять автомобилем
Шведы озадачились проблемой вождения автомобилем в нетрезвом виде. Оказывается, не только в России любят садиться за руль пьяными.
Обновлено в 11:47
Политика
Посольство России в США разъяснило позицию по защите Рунета
Посольство России в США разъяснило позицию по защите Рунета игрокам НХЛ Артемию Панарину и Никите Задорову.
Обновлено в 06:32
Общество
Настоящая весна придет в Москву в середине апреля
Теплая весенняя погода без дождей установится в Москве не раньше середины апреля.
Обновлено в 02:02
Экономика
Forbes составил рейтинг надежных банков России
В топ-3 самых надежных банков России, по версии Forbes, вошли Unicredit, Райффайзенбанк и Росбанк.
Обновлено в 04:33
Футбол
РФС снял шесть очков с «Тюмени»
С сибирского клуба было решено снять шесть очков из-за отказа выплачивать долги бывшим футболистам.
Обновлено в 10:09
Шоу-бизнес
Дочь Тимати и Алены Шишковой отпраздновала первый юбилей
Звездная семья тщательно и долго готовилась к первому юбилею, устроили настоящий праздник, который запомнился малышке на всю жизнь.
Обновлено в 11:47
Политика
Премьер Австралии вызвал посла Турции из-за заявления Эрдогана
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон вызвал посла Турции после резкого заявления президента Турции Тайипа Эрдогана.
Обновлено в 04:23
Авто
Skoda Karoq начнут выпускать в России осенью 2019 года
Компания Skoda начнет выпуск кроссовера Karoq в России осенью 2019 года, сообщает «Автостат» со ссылкой на председателя совета директоров чешского автопроизводителя Бернхарда Майера.
Обновлено в 12:03