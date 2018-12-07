Происшествия

Алексея Панина оштрафуют за курение в самолете
ТАСС
08:59

Ранее сообщалось, что Панина сняли с рейса "Победы" за пьяный дебош и курение на борту самолета. Источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что актеру по ст. 6.24 КоАП РФ грозит штраф до полутора тысяч рублей.
ТАСС08:59
с чего всё началось

Панин о слухах про его новый дебош в самолете: понятия не имею, давно нахожусь с дочкой дома

Актер Алексей Панин прокомментировал слухи о том, что он якобы устроил дебош в самолете, когда вылетал из Стамбула. В беседе с Nation News он заявил, что уже давно находится с дочкой дома и ни о чем таком, про что пишут СМИ, понятия не имеет.
Народные новости05:07

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Алексея Панина оштрафуют за курение в самолете

ТАСС08:59

Панин прокомментировал сообщения о пьяном дебоше

РИА Новости07:46

Актер А.Панин устроил 1 декабря пьяный дебош на рейсе авиакомпании «Победа» Стамбул - Москва

Агентство Москва05:03

Актера Панина сняли с самолета за курение и оскорбление бортпроводников

Интерфакс05:24

Актер Панин прокомментировал сообщения о пьяном дебоше на борту

РЕН ТВ05:23

«В Стамбуле был»: Панин отреагировал на сообщения о дебоше на борту самолета

ФАН05:18

Алексей Панин отрицает, что устроил дебош на борту авиакомпании «Победа»

Говорит Москва05:26
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