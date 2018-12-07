с чего всё началось

Актер Алексей Панин прокомментировал слухи о том, что он якобы устроил дебош в самолете, когда вылетал из Стамбула. В беседе с Nation News он заявил, что уже давно находится с дочкой дома и ни о чем таком, про что пишут СМИ, понятия не имеет.

Народные новости

05:07