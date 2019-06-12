Происшествия

Алексея Навального отпустили из полицииКоммерсантъ вчера в 15:45

Оппозиционера Алексея Навального выпустили из отдела полиции, он находился в ОМВД «Строгино». Господина Навального задержали на марше в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Оппозиционера обвинили в его организации.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Алексея Навального отпустили из полиции

Коммерсантъвчера в 15:45

Навального выпустили из камеры

Вести.Ruвчера в 15:38

Оппозиционера Навального отпустили из ОВД «Строгино»

News.ruвчера в 14:43

Навального отпустили из отделения полиции

РБКвчера в 15:11

Алексея Навального отпустили из отдела полиции

Znak.comвчера в 14:45

Алексея Навального отпустили из полиции

Интерфаксвчера в 14:43

Алексей Навальный сообщил, что его отпустили из полиции

ТАССвчера в 15:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 01:39, Ашберн
Политика

Совет США по географическим названиям переименовал Киев

Совет США по географическим названиям принял решение изменить правило написания названия Киева, сообщила пресс-служба посольства Украины в США в Facebook.
Обновлено вчера в 22:39
Общество

Опрос РБК выявил страхи бизнеса по поводу незаконного преследования

Читатели РБК, среди которых значительная доля владеет собственным делом или занимает высокие управленческие позиции, отмечают растущее вмешательство силовых структур в ведение бизнеса.
Обновлено в 01:10
Хоккей

«Сент-Луис» впервые в истории завоевал Кубок Стэнли

Обновлено вчера в 23:52
Общество

Россияне рассказали, на что готовы потратить миллион долларов

Россияне в случае выигрыша в лотерею миллиона долларов в первую очередь хотели бы вложить эти деньги в обучение, потратить их на медицинские расходы или на покупку машины или недвижимости, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия

ОВД-Инфо: На марше в Москве задержали более 500 человек

По меньшей мере 513 человек были задержаны на акции в Москве в поддержку журналиста Ивана Голунова. Такие данные приводит «ОВД-Инфо».
Обновлено вчера в 17:29
Экономика

Чубайс предложил ввести углеродный налог

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог, чтобы простимулировать промышленников снижать выбросы углекислого газа.
Обновлено вчера в 23:55
Общество

После сериала «Чернобыль» обнаружен новый вид беспощадных мутантов

Как сообщают мировые СМИ, в город-призрак Припять, куда раньше приезжали в основном фанаты сталкерных игр и искатели гигантских крыс, потянулись самые жуткие мутанты нашего времени.
Обновлено в 01:00
Происшествия

В Японии автомобиль врезался в группу детей

В Японии автомобиль, за рулем которого была пожилая женщина, врезался в группу детей. Авария произошла в городе Нисиномия префектуры Хёго.
Обновлено в 01:27
Футбол

Гендиректор «Зенита» Медведев обсудит с Луневым скандал во Внуково

Генеральный директор санкт-петербургского "Зенита" Александр Медведев сказал, что собирается провести беседу с вратарем Андреем Луневым по поводу скандала в аэропорту, сообщает Sport24.
Обновлено вчера в 16:12
Общество

В Москве ожидается похолодание до +1 градуса

В Москве ожидается похолодание до +1 градуса.
Обновлено вчера в 17:11
Общество

В Роскачестве рассказали, как приготовить хорошую окрошку

В Рокачестве рассказали, как правильно выбрать хорошие ингредиенты для окрошки и дали рецепты приготовления этого супа.
Обновлено в 01:00
Политика

Путин рассказал о деградации отношений России и США

Отношения между Москвой и Вашингтоном становятся все хуже. Это констатировал президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Мир».
Обновлено в 00:50
Кино

Disney переснимет мультсериал про Чипа и Дейла

The Walt Disney Company снимет ремейк культового мультипликационного сериала "Чип и Дейл спешат на помощь" для своего потокового сервиса Disney + .
Обновлено вчера в 14:10
Общество

На торжественный прием в Кремль пришла девушка в футболке с Голуновым

На торжественном приеме по случаю Дня России в Кремле, в котором участвует президент Владимир Путин, заметили девушку в футболке с надписью «Я/Мы Голунов», передает The Bell.
Обновлено вчера в 08:38
Политика

Президент Польши назвал преимущество поляков над русскими

Президент Польши Анджей Дуда считает, что поляки более храбрые, чем русские. Слова политика передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 16:56
Политика

Представитель Зеленского объяснил слова о шутке про снижение тарифов

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус извинился за свои слова о том, что украинский лидер шутил о снижении тарифов.
Обновлено вчера в 13:20
Происшествия

Мужчина подрался с медведицей из-за собаки

Как стало известно, медведица с детенышем забрела в жилой массив на окраине Лос-Анджелеса, где в одном из двором на медвежонка напала собака.
Обновлено вчера в 23:30
Общество

Эксперты дали советы по выбору клубники

Обновлено вчера в 22:03
Армия и оружие

20 лет назад российские десантники удивили весь мир

Обновлено вчера в 14:14
Общество

Названы любимые мультфильмы россиян

Обновлено вчера в 20:27
Политика

Украине грозит трибунал ООН из-за инцидента в Керченском проливе

Прошлогодний инцидент в Керченском проливе дорого обойдется Украине. Москва может подать иск к Киеву в Международный суд ООН.
Обновлено в 01:17
Экономика

Вкладоискатели: банки нашли новую причину для блокировки счетов

За непредоставление запрашиваемой информации банки грозят заблокировать счет или вклад клиента.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия

Осужденная в Кувейте россиянка вышла на свободу под залог

Осужденная на десять лет в Кувейте российская предпринимательница Мария Лазарева вышла в среду вечером на свободу под залог в один миллион кувейтских динаров (3,29 миллиона долларов США), сообщил РИА Новости по телефону общественный защитник Лазаревой из Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Сидоров.
Обновлено вчера в 17:37
Общество

Россиянам решили затруднить покупку алкоголя и сигарет

В 2018 году продажи алкоголя в России поднялись на 4,6 процента, но при этом его доля в объеме товаров повседневного потребления в денежном выражении сократилась с 20,2 до 20 процентов.
Обновлено в 00:59
Армия и оружие

Минобороны начало работы над техническим заданием на новый авианосец

Министерство обороны России начало работы по формированию тактико-технического задания (ТТЗ) на перспективный российский атомный авианосец.
Обновлено вчера в 19:08
Общество

В Свердловской области ожидаются заморозки до -2 и мокрый снег

На крайнем севере региона наступят заморозки до -2º и пройдут дожди - временами с мокрым снегом.
Обновлено вчера в 02:18
Наука

Дельфины заводят между собой дружбу по интересам так же, как и люди

Дельфины выбирают себе друзей и заводят дружбу между собой через общие интересы так же, как это делают люди.
Обновлено вчера в 18:40
Происшествия

Неизвестные облили иномарку новосибирца кислотой

Обновлено вчера в 23:12
Футбол

Хавбек сборной Кипра оценил игру команды России

Полузащитник сборной Кипра Андреас Макрис оценил игру российской национальной команды, передает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:30
Футбол

«Спартак» хочет подписать Гильерме

"Спартак" намерен укрепить вратарскую позицию – ранее клуб уже практически решил вопрос с трансфером голкипера Левашова (27 лет) из тульского "Арсенала": по контракту с туляками вратарь может уйти за фиксированную сумму отступных равную миллиону евро.
Обновлено вчера в 07:50
Как работают Яндекс.Новости?
Дело журналиста Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
Главное