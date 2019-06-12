Происшествия
Алексея Навального отпустили из полицииКоммерсантъ 15:45
Оппозиционера Алексея Навального выпустили из отдела полиции, он находился в ОМВД «Строгино». Господина Навального задержали на марше в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Оппозиционера обвинили в его организации.
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Происшествия
Почти вся Абхазия осталась без электричества
Почти вся территория Абхазии осталась без электричества в результате попадания молнии в высоковольтную линию (ВЛ) в Ачигваре.
Обновлено в 14:03
Политика
Трамп предупредил Германию о санкциях против «Северного потока-2»
США рассматривают возможность ввести санкции для блокировки строительства газопровода «Северный поток-2», заявил президент Дональд Трамп по итогам встречи с главой Польши Анджеем Дудой.
Обновлено в 15:58
Происшествия
Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева
В аэропорту Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева, который находился в нетрезвом состоянии и затеял конфликт с сотрудником авиакомпании.
Обновлено в 15:12
Происшествия
В России могут расширить перечень признаков опьянения водителей
Предлагается пополнить перечень признаков алкогольного и наркотического опьянения двумя критериями, сообщает РБК.
Обновлено в 05:27
Общество
Космонавты и музыканты поздравили россиян с Днем России
12 июня, в День России, граждан РФ на Красной площади поздравили Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Николай Басков, группа "Любэ", Стас Михайлов, Ольга Кормухина, Александр Розенбаум, Олег Газманов, Дима Билан и другие популярные отечественные исполнители.
Обновлено в 15:31
Единоборства
Хабиб и Порье провели дуэль взглядов
Сегодня в Лондоне состоялась первая пресс-конференция перед боем российского чемпиона абсолютного бойцовского турнира (UFC) Хабиба Нурмагомедова и американца Дастина Порье, сообщает Sport24.
Обновлено в 11:17
Происшествия
26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве
Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 11:30
Общество
Из квартиры Бари Алибасова пропал его кот
У продюсера Бари Алибасова, который находится в больнице, пропал канадский сфинкс по кличке Чуча.
Обновлено в 09:10
Общество
Николай Дроздов уходит из программы «В мире животных»
Обновлено вчера в 14:34
Авто
Uber готовит самоуправляемый автомобиль Volvo нового поколения
Американская компания Uber представит в Вашингтоне свой первый самоуправляемый автомобиль на базе кроссовера Volvo XC60.
Обновлено в 13:49
Футбол
Руководство «Атлетико» подтвердило, что Гризманн перейдет в «Барселону»
Исполнительный директор футбольного клуба "Атлетико" Мигель Анхель Хиль Марин заявил, что нападающий мадридской команды Антуан Гризманн продолжит карьеру в "Барселоне".
Обновлено в 15:44
Происшествия
Полиция ночью нагрянула с рейдом в бары и клубы на Думской
В ночь на 12 июня полицейские Петербурга устроили очередной ночной рейд по главной улице молодёжных заведений – Думской, сообщает пресс-служба МВД для 78.ru.
Обновлено в 11:22
Шоу-бизнес
Дочь Алсу затравили за рассказ о первом клипе
Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова выложила в соцсети фотографии со съемок своего дебютного музыкального клипа и столкнулась с большим негативом.
Обновлено в 13:43
Политика
Глава Дагестана прокомментировал снос знака на границе с Чечней
Обновлено вчера в 17:44
Общество
В Москве продолжаются задержания на несогласованном шествии, среди них оказался замгендиректора «Transparency» Шуманов
Полиция продолжает задержания на несогласованном шествии в поддержку Ивана Голунова.
Обновлено в 07:40
Здоровье
Глава службы психологической помощи: К нам ежедневно поступает около 120 звонков
Наш проект общегородской службы — результат совместной деятельности команды специалистов, которые год за годом, сталкиваясь с актуальными проблемами горожан, потребностью людей в психологической помощи, вырабатывали и предлагали новые стратегии эффективности такой помощи.
Обновлено в 15:26
Политика
Генпрокурор Украины заявил, что Зеленский не имеет права увольнять его
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что глава государства Владимир Зеленский не имел права вносить в Верховную раду представление на его увольнение.
Обновлено в 09:44
Политика
Трамп заявил о намерении встретиться с Путиным на G20
Обновлено в 13:06
Происшествия
Вокалист Rammstein сломал челюсть фанату, который оскорбил его девушку
Обновлено вчера в 20:52
Происшествия
Музыкант группы «Ляпис Трубецкой» впал в кому
Белорусские следователи выясняют обстоятельства избиения в Минске Руслана Владыко — известного музыканта, участвовавшего в белорусской рок-группе «Ляпис Трубецкой» и являющегося сейчас гитаристом группы Trubetskoy, сообщил РИА Новости в среду официальный представитель Следственного комитета страны Сергей Кабакович.
Обновлено в 15:50
Политика
Додон заявил о планах молдавской Демпартии физически устранить его
Демпартия стремится любой ценой сохранить власть. А для этого демократам нужно устранить президента.
Обновлено в 14:34
Шоу-бизнес
Певец Шура решил продать зубы ради покупки квартиры
Обновлено в 14:03
Политика
Климкин рассказал об ответе Украины в случае возвращения России в ПАСЕ
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя возможные сроки восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), выразил надежду на разумное разрешение кризиса.
Обновлено в 04:50
Футбол
Мадридский «Реал» объявил о переходе Менди из «Лиона»
Левый защитник "Лиона" Ферлан Менди продолжит карьеру в чемпионате Испании, 24-летний француз подписал контракт с мадридским "Реалом", рассчитанный на шесть лет – до 30 июня 2025 года.
Обновлено в 16:10
Космос
В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию
В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию.
Обновлено вчера в 04:21
Авто
Стартовало производство внедорожника Aston Martin DBX
Полноценное серийное производство новинки Aston Martin DBX может произойти уже к следующему году, однако точные сроки пока скрыты от публики.
Обновлено в 09:43
Общество
На торжественный прием в Кремль пришла девушка в футболке с Голуновым
На торжественном приеме по случаю Дня России в Кремле, в котором участвует президент Владимир Путин, заметили девушку в футболке с надписью «Я/Мы Голунов», передает The Bell.
Обновлено в 08:38
Здоровье
Москвичей предупредили об опасности поедания мороженого в жару
Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников рассказал об опасности поедания мороженого в жаркую погоду.
Обновлено в 04:13
Политика
Микрофоны Трампа и Дуды на пресс-конференции паук связал паутиной
«Есть что-то символическое в паутине, которая связывает Трампа и Дуду во время этой совместной пресс-конференции», – пошутил один из пользователей Сети.
Обновлено в 15:52