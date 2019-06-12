Происшествия

Алексея Навального отпустили из полицииКоммерсантъ 15:45

Оппозиционера Алексея Навального выпустили из отдела полиции, он находился в ОМВД «Строгино». Господина Навального задержали на марше в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Оппозиционера обвинили в его организации.
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Алексея Навального отпустили из полиции

Коммерсантъ15:45

Алексея Навального отпустили из полиции

Интерфакс14:43

Алексей Навальный сообщил, что его отпустили из полиции

ТАСС15:28

Навального отпустили из отделения полиции

РБК15:11

Навального выпустили из камеры

Вести.Ru15:38

Не менее 200 задержанных на сегодняшнем марше уже отпустили из московских ОВД

Эхо Москвы15:30

Оппозиционера Навального отпустили из ОВД «Строгино»

News.ru14:43
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На месте ДТП в Сочи заметили умершего в СИЗО Цапка, пишут СМИ

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Специалисты подтвердили промежуточные выводы об использовании накрутки голосов.
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Аккаунт премьер-министра Дмитрия Медведева в Twitter был взломан

Аккаунт премьер-министра Дмитрия Медведева в Twitter был взломан. Это подтвердили в пресс-службе правительства.
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Кадыров отреагировал на снос знака на границе с Дагестаном

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к дагестанскому народу с просьбой не поддаваться на провокации после того, как между Кизляром (Дагестан) и Шелковским райном Чеченской Республики был снесен указатель границы.
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Происшествия

Вратарь сборной России объяснил скандал во Внуково

Вратарь российской сборной Андрей Лунев прокомментировал скандал во Внуково.
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Футбол

«Шахтер» запросил у «Ромы» 20 млн евро за своего защитника

Исмаили уже подписался на страницу клуба в Instagram и начал активно лайкать записи римлян, однако итальянский клуб отпугивает тот факт, что "Шахтер" хочет получить за 29-летнего бразильца 20 млн евро.
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МВД предлагает расширить перечень признаков опьянения водителей

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Происшествия

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Специалисты назвали «невредные» привычки, вызывающие рак

Эксперты Американского онкологического сообщества назвали четыре "невредные" привычки, которые могут способствовать возникновению онкологических заболеваний наравне с "вредными" - курением и злоупотреблением алкоголя, сообщает РИА VladNews со ссылкой на "Российскую газету".
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Армия и оружие

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Заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенант Андрей Юдин не исключил появления женщин-пилотов в истребительной авиации.
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Общество

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Из дома на Выборгской улице эвакуируют жильцов

Вечером в среду, 12 июня, из дома 4 по Выборгской улице началась эвакуация жильцов.
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Николай Дроздов уходит из программы «В мире животных»

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