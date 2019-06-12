Происшествия

Алексея Навального отпустили из полицииКоммерсантъ 15:45

Оппозиционера Алексея Навального выпустили из отдела полиции, он находился в ОМВД «Строгино». Господина Навального задержали на марше в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Оппозиционера обвинили в его организации.
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Алексея Навального отпустили из полиции

Коммерсантъ15:45

Не менее 200 задержанных на сегодняшнем марше уже отпустили из московских ОВД

Эхо Москвы15:30

Алексей Навальный сообщил, что его отпустили из полиции

ТАСС15:28

Навального отпустили из отделения полиции

РБК15:11

Алексея Навального отпустили из полиции

Интерфакс14:43

Навального выпустили из камеры

Вести.Ru15:38

Оппозиционера Навального отпустили из ОВД «Строгино»

News.ru14:43
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Здоровье

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Обновлено в 14:14
Общество

Ушел из жизни журналист Андрей Петров

Сегодня скончался журналист Андрей Перов. Об этом сообщили в Союзе журналистов Петербурга и Ленинградской области.
Обновлено в 13:22
Кино

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В сети появились кадры со съемок сериала "Ведьмак" от Netflix.
Обновлено в 20:05
Происшествия

В Хабаровском крае пожарные спасли семь человек из горящего дома

Пожарные ночью в четверг спасли семерых жильцов многоквартирного дома в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края, где загорелся подвал, сообщает региональный главк МЧС.
Обновлено в 20:05
Происшествия

Почти вся Абхазия осталась без электричества

Почти вся территория Абхазии осталась без электричества в результате попадания молнии в высоковольтную линию (ВЛ) в Ачигваре.
Обновлено в 14:03
Происшествия

В НИИ Склифосовского сообщили о состоянии Бари Алибасова

Состояние продюсера Бари Алибасова по-прежнему оценивается как тяжелое, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на справочную службу НИИ им. Склифосовского.
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Политика

Путин выразил надежду на восстановление отношений с Украиной

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «МИР» выразил надежду, что российско-украинские отношения будут в ближайшее время восстановлены, и призвал новые власти Украины содействовать в этом.
Обновлено в 17:45
Общество

Россияне назвали любимые мультфильмы

Знаменитый советский мультфильм "Ну, погоди!" возглавил тройку самых любимых мультипликационных фильмов россиян, на втором месте - "Каникулы в Простоквашино", на третьем - "Маша и медведь", свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Обновлено в 20:08
Политика

Западные кукловоды вывели оппозицию на «марш за Голунова»

Присутствие прозападных СМИ на несанкционированном митинге оппозиции в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова является свидетельством иностранного вмешательства, заявил в интервью «ПолитЭксперту» политолог Владимир Джаралла.
Обновлено в 19:52
Происшествия

В Индии при нападении террористов погибли не менее пяти полицейских

В Индии по меньшей мере пятеро солдат военизированной полиции погибли при атаке террористов. Об этом 12 июня сообщил телеканал NDTV.
Обновлено в 15:36
Происшествия

Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева

В аэропорту Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева, который находился в нетрезвом состоянии и затеял конфликт с сотрудником авиакомпании.
Обновлено в 15:12
Наука

Live Science (США): океан погружается в мантию Земли, а частично виноват в этом мертвый суперконтинент (LiveScience)

Каждый день сотни миллионов литров (галлонов) воды устремляются со дна океана в направлении мантии Земли, образуя таким образом часть очень мокрого процесса регенерации, которую ученые называют глубоководным циклом.
Обновлено в 20:33
Гаджеты

Первые устройства с USB4 появятся в следующем году

Первые устройства с USB4 появятся в следующем году. Через него можно будет предавать информацию со скоростью до 40 Гб/с.
Обновлено в 12:21
Происшествия

МВД хочет изменить правила освидетельствования на алкоголь

МВД России подготовило поправки в Правила освидетельствования водителей на состояние алкогольного опьянения.
Обновлено вчера в 22:12
Происшествия

Пассажирский самолет вернулся в Домодедово из-за неисправности

Пассажирский самолет, совершавший рейс из Москвы в Екатеринбург, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за технических неполадок, пишет 13 июня РЕН ТВ.
Обновлено в 19:06
Шоу-бизнес

Елена Корикова показала фигуру в бикини

Елена Корикова, отдыхая на побережье Черногории, опубликовала снимок, продемонстрировав фигуру в бикини.
Обновлено в 11:23
Армия и оружие

ВКС РФ доверят девушкам пилотирование истребителей

Пройдут не все Юдин пояснил, что возможность управлять истребителем определяется с помощью огромного количества тестов, в том числе на психологические склонности обучающегося.
Обновлено в 08:06
Экономика

Медведев не исключил переход на четырехдневную рабочую неделю

Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил введения четырехдневной рабочей недели в будущем, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 05:47
Общество

Из квартиры Бари Алибасова пропал его кот

Обновлено в 09:10
Кино

Русский художник стал дизайнером персонажей для аниме

Обновлено в 13:35
Шоу-бизнес

Стильная крестьянка и эпичная модница: Влад Кадони оценил наряды звезд

Обновлено в 18:20
Экономика

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Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
Обновлено в 18:29
Политика

Трамп хочет встретиться с Путиным на G20

Обновлено вчера в 21:15
Космос

За полет в космос просят 52 миллиона долларов

Обновлено в 05:20
Политика

Еврокомиссия рекомендовала бизнесу готовиться к Brexit без соглашения

Правительствам европейских стран и бизнесу следует воспользоваться данной Британии отсрочкой до 31 октября в вопросе выхода страны из Евросоюза для лучшей подготовки к Brexit без соглашения, говорится в заявлении Еврокомиссии о подготовке к выходу Великобритании из сообщества, передаёт ТАСС.
Обновлено в 08:19
Шоу-бизнес

Бузова в крошечном бикини пофантазировала о парне

Обновлено в 12:33
Экономика

В России могут вырасти тарифы на сбор мусора

В России могут снова вырасти тарифы на сбор мусора, поскольку теперь в них предлагают включить затраты на рекультивацию.
Обновлено в 19:06
Происшествия

26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве

Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 11:30
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