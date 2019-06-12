Происшествия
Алексея Навального отпустили из полицииКоммерсантъ 15:45
Оппозиционера Алексея Навального выпустили из отдела полиции, он находился в ОМВД «Строгино». Господина Навального задержали на марше в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Оппозиционера обвинили в его организации.
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Здоровье
Пять привычек, которые могут вызвать рак, назвали ученые
Специалисты провели исследование и назвали пять привычек, которые имеют связь с онкологией.
Обновлено 10 июня в 22:17
Политика
Хаммонд: обещание Джонсона о Brexit 31 октября нереально
Как сообщает газета The Times, министр финансов Великобритании Филип Хаммонд прокомментировал обещание премьер-министра Бориса Джонсона осуществить выход страны из Европейского союза 31 октября.
Обновлено в 20:03
Армия и оружие
Трамп собрался отправить в Польшу две тысячи военных США
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продаст Польше много F-35, писал News.ru.
Обновлено в 14:14
Общество
Ушел из жизни журналист Андрей Петров
Сегодня скончался журналист Андрей Перов. Об этом сообщили в Союзе журналистов Петербурга и Ленинградской области.
Обновлено в 13:22
Кино
Кадры со съемок «Ведьмака» попали в Сеть
В сети появились кадры со съемок сериала "Ведьмак" от Netflix.
Обновлено в 20:05
Происшествия
В Хабаровском крае пожарные спасли семь человек из горящего дома
Пожарные ночью в четверг спасли семерых жильцов многоквартирного дома в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края, где загорелся подвал, сообщает региональный главк МЧС.
Обновлено в 20:05
Происшествия
Почти вся Абхазия осталась без электричества
Почти вся территория Абхазии осталась без электричества в результате попадания молнии в высоковольтную линию (ВЛ) в Ачигваре.
Обновлено в 14:03
Происшествия
В НИИ Склифосовского сообщили о состоянии Бари Алибасова
Состояние продюсера Бари Алибасова по-прежнему оценивается как тяжелое, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на справочную службу НИИ им. Склифосовского.
Обновлено в 05:18
Политика
Путин выразил надежду на восстановление отношений с Украиной
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «МИР» выразил надежду, что российско-украинские отношения будут в ближайшее время восстановлены, и призвал новые власти Украины содействовать в этом.
Обновлено в 17:45
Общество
Россияне назвали любимые мультфильмы
Знаменитый советский мультфильм "Ну, погоди!" возглавил тройку самых любимых мультипликационных фильмов россиян, на втором месте - "Каникулы в Простоквашино", на третьем - "Маша и медведь", свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Обновлено в 20:08
Политика
Западные кукловоды вывели оппозицию на «марш за Голунова»
Присутствие прозападных СМИ на несанкционированном митинге оппозиции в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова является свидетельством иностранного вмешательства, заявил в интервью «ПолитЭксперту» политолог Владимир Джаралла.
Обновлено в 19:52
Происшествия
В Индии при нападении террористов погибли не менее пяти полицейских
В Индии по меньшей мере пятеро солдат военизированной полиции погибли при атаке террористов. Об этом 12 июня сообщил телеканал NDTV.
Обновлено в 15:36
Происшествия
Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева
В аэропорту Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева, который находился в нетрезвом состоянии и затеял конфликт с сотрудником авиакомпании.
Обновлено в 15:12
Наука
Live Science (США): океан погружается в мантию Земли, а частично виноват в этом мертвый суперконтинент (LiveScience)
Каждый день сотни миллионов литров (галлонов) воды устремляются со дна океана в направлении мантии Земли, образуя таким образом часть очень мокрого процесса регенерации, которую ученые называют глубоководным циклом.
Обновлено в 20:33
Гаджеты
Первые устройства с USB4 появятся в следующем году
Первые устройства с USB4 появятся в следующем году. Через него можно будет предавать информацию со скоростью до 40 Гб/с.
Обновлено в 12:21
Происшествия
МВД хочет изменить правила освидетельствования на алкоголь
МВД России подготовило поправки в Правила освидетельствования водителей на состояние алкогольного опьянения.
Обновлено вчера в 22:12
Происшествия
Пассажирский самолет вернулся в Домодедово из-за неисправности
Пассажирский самолет, совершавший рейс из Москвы в Екатеринбург, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за технических неполадок, пишет 13 июня РЕН ТВ.
Обновлено в 19:06
Шоу-бизнес
Елена Корикова показала фигуру в бикини
Елена Корикова, отдыхая на побережье Черногории, опубликовала снимок, продемонстрировав фигуру в бикини.
Обновлено в 11:23
Армия и оружие
ВКС РФ доверят девушкам пилотирование истребителей
Пройдут не все Юдин пояснил, что возможность управлять истребителем определяется с помощью огромного количества тестов, в том числе на психологические склонности обучающегося.
Обновлено в 08:06
Экономика
Медведев не исключил переход на четырехдневную рабочую неделю
Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил введения четырехдневной рабочей недели в будущем, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 05:47
Общество
Из квартиры Бари Алибасова пропал его кот
Обновлено в 09:10
Кино
Русский художник стал дизайнером персонажей для аниме
Обновлено в 13:35
Экономика
Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян
Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
Обновлено в 18:29
Политика
Трамп хочет встретиться с Путиным на G20
Обновлено вчера в 21:15
Космос
За полет в космос просят 52 миллиона долларов
Обновлено в 05:20
Политика
Еврокомиссия рекомендовала бизнесу готовиться к Brexit без соглашения
Правительствам европейских стран и бизнесу следует воспользоваться данной Британии отсрочкой до 31 октября в вопросе выхода страны из Евросоюза для лучшей подготовки к Brexit без соглашения, говорится в заявлении Еврокомиссии о подготовке к выходу Великобритании из сообщества, передаёт ТАСС.
Обновлено в 08:19
Шоу-бизнес
Бузова в крошечном бикини пофантазировала о парне
Обновлено в 12:33
Экономика
В России могут вырасти тарифы на сбор мусора
В России могут снова вырасти тарифы на сбор мусора, поскольку теперь в них предлагают включить затраты на рекультивацию.
Обновлено в 19:06
Происшествия
26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве
Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 11:30