Происшествия
Алексея Навального арестовали на 30 сутокКоммерсантъ 15:39
Основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального арестовали на 30 суток, сообщает в Twitter пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.
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Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено в 09:17
Происшествия
Шестуна перевели из СИЗО в психиатрическую больницу
Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, обвиняемый в мошенничестве и получении взяток, переведен из СИЗО в психиатрическую больницу №1 им. Алексеева, рассказал РБК замглавы ФСИН Валерий Максименко.
Обновлено в 14:54
Экономика
В Краснодарском крае застройщики открыли 28 эскроу-счетов
Обновлено в 07:34
Политика
Власти США и Украины пытались заполучить черные ящики MH17
Обновлено в 11:11
Общество
Мэрия Москвы закупит еще 900 км бордюров
Власти Москвы закупят рекордное количество гранитного бордюра: размещены 4 тендера на общую сумму 2,99 млрд руб. На эти средства планируется закупить 940 км ограждений.
Обновлено 22 июля в 19:15
Космос
Робот Федор научился разговаривать
Обновлено 22 июля в 06:46
Наука
Глобальное потепление стало причиной новой эпидемии кандидоза
Ученые из университета Джонса Хопкинса в Балтиморе считают, что появление новой грибковой инфекции произошло из-за роста температуры в результате глобального потепления.
Обновлено в 07:20
Музыка
Гитарист «Кино» сыграл композицию группы Metallica
Гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян исполнил композицию Enter Sandman американской группы Metallica на концерте оркестра «Симфоническое КИНО».
Обновлено в 05:13
Кино
Умер голландский актер Рутгер Хауэр
Звезда фильма "Бегущий по лезвию" (Blade Runner) Рутгер Хауэр скончался у себя дома в Нидерландах после непродолжительной болезни, сообщает Variety.
Обновлено в 13:12
Происшествия
У оппозиционера Дмитрия Гудкова проходят обыски
Обновлено в 16:02
Культура
В четверг пройдёт литературный вечер к 90-летию Василия Шукшина
Мероприятие посвящено 90-летию со дня рождения писателя, актёра, любимого народом режиссёра Василия Макаровича Шукшина.
Обновлено вчера в 14:00
Политика
Тиль Швайгер сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу
Немецкий актер Тиль Швайгер высмеял министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сравнив ее с главой российского оборонного ведомства Сергеем Шойгу.
Обновлено в 17:56
Происшествия
Обвиняемому в гибели людей в кафе Петербурга ужесточили статью УК РФ
Диспетчер компании "Теплосеть Санкт-Петербурга" Евгений Емельянов, которого обвиняют в том, что он допустил прорыв теплотрассы, из-за чего кипятком было затоплено кафе "Типичный Питер", где погибли два человека, не признал вину, следователи вновь ужесточили ему обвинение, изменив статью УК РФ, сообщил ТАСС адвокат Емельянова Александр Борзов.
Обновлено в 12:08
Футбол
«Цзянсу Сунин» предлагает за Бэйла 22 миллиона евро
Китайский «Цзянсу Сунин» сделал мадридскому «Реалу» официальное предложение за валлийского вингера Гарета Бэйла в размере 22 миллионов евро.
Обновлено в 17:20
Политика
Зеленский потребовал уволить Кличко
Президент Украины Владимир Зеленский попросил правительство уволить мэра Киева Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Обновлено в 06:25
Шоу-бизнес
Энн Хэтэуэй объявила о второй беременности
Американская актриса Энн Хэтэуэй объявила, что ожидает второго ребенка. Об этом она сообщила на своей странице в инстаграме.
Обновлено в 18:14
Армия и оружие
«Техмаш» показал бронебойные снаряды нового поколения
Снаряды калибра 125 мм - выстрел «Свинец-2» и экспериментальный образец «Манго-М»,заявил генеральный директор концерна «Техмаш» Владимир Лепин.
Обновлено в 10:03
Общество
«Дачную амнистию» продлят в России до 2021 года
Депутаты Госдумы приняли во II чтении законопроект о продлении "дачной амнистии" до 1 марта 2021 года.
Обновлено в 05:40
Политика
Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено в 09:28
Политика
Захарова сообщила о приписанной журналистом BBC Путину цитате Помпео
Корреспондент британского телеканала BBC Уилл Грант на пресс-конференции в Гаване задал главе российского МИДа Сергею Лаврову вопрос, в котором привел цитату, как он думал, президента России Владимира Путина, оказавшуюся словами госсекретяря США Майка Помпео.
Обновлено в 17:28
Армия и оружие
Северная Корея произвела запуск ракеты
Как следует из заявления Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил Республики Корея (ОКНШ ВС РК), 25 июля рано утром по местному времени Северная Корея произвела запуск ракеты из окрестностей города Вонсан.
Обновлено в 17:42
Общество
Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»
Как пишет Русская служба BBC, «Номеко» занимается масштабным проектом – многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области.
Обновлено в 08:21
Политика
МИД РФ отреагировал на блокировку сайта Baltnews.lv в Латвии
Российское дипломатическое ведомство видит в блокировке принадлежащего МИА «Россия сегодня» сайта Baltnews.lv стремление Латвии зачистить свое информационное поле.
Обновлено в 10:41
Футбол
Иньеста и Вилья сфотографировались с игроками «Барселоны»
Обновлено в 14:33
Экономика
Максим Орешкин обеспокоен закредитованностью населения
Руководитель Министерства экономического развития России Максим Орешкин рассказал радиостанции "Эхо Москвы" о том, что большие показатели кредитов среди российского населения могут привести к экономическому "взрыву" уже через три года.
Обновлено 22 июля в 01:52
Политика
Советник Эрдогана прокомментировал новость о смерти президента Турции
Советник Эрдогана прокомментировал новость о смерти президента Турции Ясин Актай опроверг скандальную информацию о политике.
Обновлено в 10:55
Происшествия
ДТП привело к перекрытию трех полос на ТТК в Москве в районе Ленинской Слободы
Авария привела к блокировке трех полос движения на третьем транспортном кольце (ТТК) в Москве.
Обновлено в 17:05
Происшествия
В Турции ранили белорусского дипломата
Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.
Обновлено в 15:02