Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбищеRT на русском 08:59

Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Шоу-бизнес Кикабидзе объяснил, почему не приедет на похороны Данелии Популярный советский и грузинский актер Вахтанг Кикабидзе заявил, что не сможет приехать в Москву на похороны своего друга, кинорежиссера Георгия Данелии, которые состоятся во вторник, 9 апреля, сообщает РИА Новости.

Происшествия Арестован руководитель крупнейшего подрядчика РЖД по ремонту вагонов «Самойлов подозревается в получении взятки в размере 1,06 млн руб. от компании-подрядчика из Кемерово», — рассказал РБК источник в Следственном комитете России.

Общество Госдума ввела налог на вёсельные лодки в России «Была одобрена поправка об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил из перечня необлагаемых транспортным налогом транспортных средств - теперь их владельцы будут уплачивать транспортный налог», - написало издание.

Транспорт Ловить водителей на нарушении правил сможет не только ГИБДД Сотрудников Военной автоинспекции (ВАИ) могут наделить правом фиксировать нарушения правил дорожного движения со стороны гражданских водителей.

Общество Росгвардия ответила на видеообращение ветеранов ОМОНа к Путину Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин прокомментировал обращение пятерых представившихся ветеранами ОМОНа мужчин к президенту Владимиру Путину, в котором они пожаловались на то, что их выселяют из служебного жилья после увольнения.

Политика Ирина Фарион заявила об отсутствии на Украине русскоязычного населения Украинский политик, член националистической партии "Свобода" Ирина Фарион призвала лишить не пользующихся украинским языком граждан страны прав на образование и трудоустройство.

Политика Украинские депутаты пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.

Происшествия Пожар произошел в жилом доме во Владимирской области Деревянный жилой дом загорелся в поселке Горка во Владимирской области, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе МЧС РФ.

Общество Россия вводит запрет на поставки продукции трёх предприятий Белоруссии Россельхознадзор вводит ограничения на поставки в Россию продукции трёх белорусских предприятий в связи с выявленными нарушениями.

Интернет Microsoft Edge на основе Chromium доступен для скачивания Новая версия Microsoft Edge базируется на движке Chromium, что позволяет ему использовать расширения для Chrome.

Общество Число браков в России опустилось до минимума с начала века Коэффициент брачности (число зарегистрированных браков на 1 тыс. человек населения) составил 6,2 в прошлом году, тогда как в 2017-м показатель составлял 7,2. Этот коэффициент (как и абсолютное количество браков) опустился до минимального значения с 2000 года, когда показатель составлял те же 6,2.

Происшествия Работа «Сбербанк Онлайн» восстановлена после сбоя Напомним, ранее сегодня клиенты «Сбербанка» сообщали о неполадках в работе платёжного онлайн-сервиса банка.

Политика Путин не договорился с Эрдоганом о цене на российский газ Президент Российской Федерации Владимир Путин подвел итоги своих переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые состоялись сегодня, 8 апреля, в Москве.

Авто УАЗ рассказал об оригинальном «растянутом» пикапе Колесную база пикапа растянули на 650 миллиметров, задние рессоры усилили (к ним добавили добавив по одному коренному листу), "колпак" кабины заново изготовили из пластика.

Шоу-бизнес Виталий Гогунский развелся с женой Еще меньше двух лет назад Виталий Гогунский хвастался в Сети подробностями и фотографиями со своей шикарной свадьбы, а уже сегодня стало известно: актер развелся.

Экономика Шувалов возглавил совет директоров Фонда развития Дальнего Востока Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов возглавил совет директоров Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ), в обновленный состав которого вошли представители ВЭБ.РФ (100% акционер фонда), Минвостокразвития и Ростелекома.

Политика Скабеева высказалась о травле в свой адрес Напомним, третий выпуск опубликованного на сайте RT «Рейтинга травли» медиаперсон возглавили журналист, заместитель гендиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев, ведущая программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Ольга Скабеева и гендиректор МИА «Россия сегодня», ведущий программы «Вести недели» Дмитрий Киселев.

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Здоровье Москвичей пригласили на весеннюю диспансеризацию ногтей Столичные врачи 13 и 20 апреля проведут «Весеннюю диспансеризацию ногтей».

Происшествия Один человек погиб при обрушении кровли на заводе в Дзержинске В результате происшествия под завалами погиб один человек, сообщил "РГ" начальник пресс-службы ГУ МЧС по Нижегородской области Михаил Чирков.

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Происшествия В Оренбурге пенсионер умер в цирке, помогая клоунам на сцене Следственные органы Оренбургской области проводят проверку по факту гибели пенсионера во время циркового представления: мужчина был вызван клоунами на сцену, принял участие в нескольких шуточных сценах и упал замертво, сообщили в следственном управлении СКР по региону.

Авто Автомобили Ravon вернутся в Россию Бренд Ravon постепенно возобновляет поставки своих моделей в страны СНГ, в том числе и в Россию.