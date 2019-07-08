Футбол
Алексей Сутормин стал игроком «Зенита»Вести.Ru вчера в 12:58
В июне Сутормин заключил контракт с "Рубином", но потом решил перейти в "Зенит". Казанский клуб получит компенсацию в 2 миллиона евро, информирует "Спорт-Экспресс". В прошлом сезоне Сутормин сыграл за "Оренбург" 31 матч, в котором забил 9 мячей и сделал 2 голевых передачи.
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Сутормин поблагодарил «Рубин» за проведенное в команде время. Речь идет о неделе
Матч ТВвчера в 20:18
Сутормин — в «Зените». Как это стало возможным и кому должно быть стыдно за трансфер
Sport24.ruвчера в 14:05
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 03:25, Вашингтон
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии жестоко избитой девочки из Ингушетии
Обновлено 07 июля в 03:43
Общество
Группа «Ласковый май» отказалась от концертов в Грузии
Группа "Ласковый май" отказалась от гастролей в Грузии. Об этом в Instagram сообщил продюсер коллектива Андрей Разин.
Обновлено в 02:02
Происшествия
Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов
Обновлено вчера в 15:24
Происшествия
66% россиян сочли обычной практикой подбрасывание полицией наркотиков
Подбрасывание полицейскими наркотиков и фальсификация дел против неугодных — обычная практика в сегодняшней России, считают 66% опрошенных.
Обновлено в 00:00
Общество
Роструд рассказал, в каких случаях работнику могут отказать в отпуске
Работодатель имеет право перенести отпуск своего сотрудника на следующий рабочий год, если предоставление отпуска в текущем году неблагоприятно скажется на ходе работы предприятия.
Обновлено в 01:41
Финансы
Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре
США могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики (BPC).
Обновлено вчера в 22:53
Футбол
Кинси Волански не дали выбежать на поле в финале Кубка Америки
Модель Кинси Волански, которая выбежала на футбольное поле во время финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом», попыталась повторить свой трюк на решающем матче Кубка Америки — 2019 в Рио-де-Жанейро.
Обновлено вчера в 22:23
Политика
Три области объединились для создания научного центра мирового уровня
На полях ИННОПРОМа подписано трёхстороннее соглашение о создании межрегионального научно-образовательного центра.
Обновлено в 01:40
Культура
В Москве открылась выставка испанского скульптора Жауме Пленсы
В Московском музее современного искусства, в здании на Петровке, открылась выставка известного современного испанского художника и скульптора Жауме Пленсы.
Обновлено в 01:33
Политика
Названы попадающие под «регуляторную гильотину» ведомства
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил перечень федеральных органов и видов госконтроля, на которые распространится «регуляторная гильотина».
Обновлено вчера в 11:44
Авто
«Внедорожник» Suzuki Ertiga Cross появится в продаже в августе
Новинка появится в продаже уже в августе текущего года.
Обновлено в 00:49
Общество
Роскачество проверило бургеры на антибиотики
Эксперты Российской системы качества проверили бургеры на калорийность и содержание антибиотиков.
Обновлено в 01:13
Интернет
Facebook отслеживает дезинформацию о себе с помощью специального инструмента
По сообщениям сетевых источников, в распоряжении Facebook имеется специальная программа под названием Stormchaser.
Обновлено в 03:02
Интернет
Instagram придумала новый инструмент защиты пользователей от травли
Социальная сеть Instagram позволит своим пользователям незаметно скрывать комментарии нежелательных пользователей.
Обновлено в 01:08
Экономика
Стали известны главные способы похищения денег со счетов россиян
Главной причиной потери денег с банковских счетов стала беспечность граждан, сообщают "Известия" со ссылкой на доклад Центробанка.
Обновлено в 00:56
Политика
Путин дал интервью Оливеру Стоуну об Украине
В новый документальный фильм американского режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину» вошло его очередное интервью с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:20
Армия и оружие
В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную
В Донбассе начальник отделения кадров одной из частей ВСУ расстрелял свою подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР.
Обновлено вчера в 20:00
Футбол
Неймар сообщил Леонардо о желании покинуть «ПСЖ»
Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар сообщил новому спортивному директору клуба Леонардо о своём желании перейти в другую команду, утверждает UOL.
Обновлено вчера в 17:02
Экономика
Росстат объяснил публикацию данных по инфляции
Ранее министр экономического развития Максим Орешкин потребовал выяснить причины преждевременной публикации данных по инфляции.
Обновлено вчера в 11:25
Авто
Огромный внедорожник Rolls-Royce на треке с сеном — это надо видеть!
Автомобили Rolls-Royce созданы не для фестиваля скорости в Гудвуде.
Обновлено в 01:44
Политика
«Рустави 2» отказался увольнять обругавшего Путина журналиста
Руководство грузинского телеканала «Рустави 2» не будет увольнять журналиста Георгия Габунию, который оскорбил президента России Владимира Путина в прямом эфире.
Обновлено вчера в 16:57
Общество
В Китае найдена уникальная гробница с фресками времен династии Юань
Выложенная кирпичом гробница, найденная в районе Чанцин города Цзинань, как полагают ученые, относится к периоду правления династии Юань (1271 — 1368), сообщил исследователь института Го Цзюньфэн.
Обновлено вчера в 16:56
Происшествия
В Петербурге устанавливают участников массовой драки с участием женщин
Сотрудники полиции доставили в отдел в Петербурге пятерых участников драки, среди которых оказались две женщины, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 02:32
Наука
Шестижаберная глубоководная акула впервые попала на видео
Ученым впервые удалось заснять на видео шестижаберную глубоководную акулу.
Обновлено в 00:27
Политика
В Кремле ответили на обращение Зеленского к Путину
Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков прокомментировал обращение украинского лидера Владимира Зеленского к главе РФ Владимиру Путину, в котором предлагается обсудить ситуацию в на Донбассе в новом формате.
Обновлено вчера в 10:18
Шоу-бизнес
Алла Пугачева навестила Игоря Николаева и его молодую жену в Юрмале
Игорь Николаев, Юлия Проскурякова и Алла Пугачева на отдыхе Звездная дружба привела в восторг их подписчиков.
Обновлено вчера в 12:05
Общество
Директор дома культуры назначила режиссером сына-слесаря
В Пуровском районном центре национальных культур в ЯНАО директор назначила режиссером своего сына, который по образованию является слесарем, сообщает РИА "Новости" Нарушение выявила региональная прокуратура.
Обновлено в 03:04
Финансы
Рынок акций открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,8-0,9%
Рынок акций РФ открылся в понедельник снижением цен blue chips вслед за мировыми фондовыми индикаторами после выхода в США сильной статистики по рынку труда, сократившей ожидания смягчения монетарной политики Федрезерва в июле; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов потеряли 0,8-0,9% на фоне отката ряда "тяжелых" бумаг из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2".
Обновлено вчера в 03:21