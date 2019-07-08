Футбол

Алексей Сутормин стал игроком «Зенита»Вести.Ru вчера в 12:58

В июне Сутормин заключил контракт с "Рубином", но потом решил перейти в "Зенит". Казанский клуб получит компенсацию в 2 миллиона евро, информирует "Спорт-Экспресс". В прошлом сезоне Сутормин сыграл за "Оренбург" 31 матч, в котором забил 9 мячей и сделал 2 голевых передачи.
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Сутормин — «Рубину»: «Спасибо за прекрасную неделю!»

Sports.ru01:26

Сутормин поблагодарил «Рубин» за проведенное в команде время. Речь идет о неделе

Матч ТВвчера в 20:18

«Санта-Барбара» или как Сутормин оказался в «Зените» проездом через Казань

Фонтанка.Рувчера в 16:43

Алексей Сафонов: История Сутормина напомнила, как загребал игроков хоккейный ЦСКА

Советский спортвчера в 14:56

Сутормин — «Рубину»: спасибо за прекрасную неделю!

Чемпионатвчера в 19:13

Сутормин стал игроком «Зенита»

Sportbox.RUвчера в 13:03

Сутормин - "Рубину": "Спасибо за прекрасную неделю!"

Спорт-Экспрессвчера в 16:59
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Экономика

Стали известны главные способы похищения денег со счетов россиян

Главной причиной потери денег с банковских счетов стала беспечность граждан, сообщают "Известия" со ссылкой на доклад Центробанка.
Обновлено в 00:56
Авто

Новый Volkswagen Golf получит версию GTI

Дебютирующий через несколько месяцев после стандартного исполнения хэтчбека в середине 2020 года, Mk8 GTI обещает повышение производительности и, в соответствии с остальной частью линейки Golf, снижение веса.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия

20-летняя российская гандболистка погибла в Польше

Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено вчера в 07:58
Политика

Кадыров отреагировал на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на выходку грузинского телеведущего Георгия Габунии, который нецензурно оскорбил Владимира Путина в эфире телеканала "Рустави 2".
Обновлено вчера в 14:29
Шоу-бизнес

Кожевникова впервые за долгое время опубликовала фото с мужем

Кожевникова в свою очередь призналась, что пока оставит нахождение младшего сына в секрете.
Обновлено вчера в 16:08
Экономика

В правительстве одобрили сдачу пустых бутылок за деньги в магазинах

Минприроды и Минпромторг поддержали инициативу сдавать пустые бутылки в магазины.
Обновлено в 00:21
Происшествия

Муж сбежавшей кассирши проиграл украденные миллионы рублей

Обновлено вчера в 16:10
Общество

Роскачество выявило следы антибиотиков в бургерах

"Как показало исследование, следы антибиотиков в бургерах действительно присутствовали, однако их количество было весьма незначительным - ни один из производителей, у которых сети ресторанов закупают мясное сырье, не превысил установленные техрегламентом нормы по данному параметру", - отмечается в сообщении.
Обновлено в 01:12
Общество

В Роструде уточнили причины для отказа работнику в отпуске

Как сообщает «Российская газета», положенный в текущем году отпуск могут перенести на следующий год (с согласия работника), если предоставление отпуска может негативно сказаться на ходе работы предприятия.
Обновлено вчера в 22:18
Баскетбол

Михаил Прохоров: «„Бруклин“ в какой-то момент даст нам чемпионство»

Российский бизнесмен Михаил Прохоров, который является основным владельцем "Бруклина", прокомментировал подписание звездных свободных агентов.
Обновлено в 00:00
Политика

Зеленский рассказал о будущем русского языка в Донбассе

В будущем жителям Донбасса могут позволить официально использовать русский язык для ведения документооборота, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 19:07
Общество

В Японии гроздь винограда продали за 11 тысяч долларов

Необычный сорт был выведен в префектуре Исикава. В этом году на аукционах планируют продать 26 тысяч гроздей такого винограда.
Обновлено в 00:44
Политика

Самыми богатыми силовиками России стали замы Шойгу и глава ФСО

Обновлено в 01:49
Политика

В Тбилиси проходят акции протеста

В Тбилиси в понедельник вечером проходят четыре акции протеста, грузинские правоохранители пытаются обеспечить порядок и не допустить столкновения между ними, сообщил Sputnik Грузия.
Обновлено вчера в 15:38
Футбол

Кинси Волански не дали выбежать на поле в финале Кубка Америки

Модель Кинси Волански, которая выбежала на футбольное поле во время финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом», попыталась повторить свой трюк на решающем матче Кубка Америки — 2019 в Рио-де-Жанейро.
Обновлено вчера в 22:23
Политика

В КНДР выпустили марки в честь встречи Путина и Ким Чен Ына

Обновлено в 00:39
Транспорт

В Екатеринбурге в день визита Путина забастовали маршруточники

По его данным, с визитом президента РФ Владимира Путина, который в Екатеринбурге ожидается сегодня, забастовка никак не связана.
Обновлено в 01:18
Здоровье

Ребенок отказался пить молоко матери и спас ей жизнь

Обновлено в 00:03
Шоу-бизнес

Лолита поделилась переживаниями после гастролей в Донецке и Луганске

Российская певица Лолита Милявская поделилась переживаниями после гастролей в Луганске и Донецке и посещения разрушенного обстрелами Дебальцево.
Обновлено в 01:08
Общество

Названы самые опасные для здоровья сферы деятельности в России

Ранее в Роструде назвали самые смертельно опасные сферы деятельности в России.
Обновлено вчера в 23:04
Политика

Кто может пострадать от новых ограничительных мер против Грузии

Кто может пострадать от новых ограничительных мер против Грузии Спешно принимаемые санкции Москвы против Тбилиси могут оказаться неожиданно жесткими, причем в первую очередь в отношении российских игроков.
Обновлено вчера в 18:30
Экономика

Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор

Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.
Обновлено вчера в 10:52
Политика

Далай-лама рассказал о своём отношении к Трампу

Духовный лидер последователей тибетского буддизма Далай-лама XIV в ходе международной конференции в своей резиденции в Индии рассказал, как относится к президенту США Дональду Трампу.
Обновлено в 01:47
Политика

Депутат РФ из космоса смотрела на гибель людей в Донбассе

Серова добавила, что видела, как в Донбассе от бомб и снарядов, летевших с места дислокации Вооруженных сил Украины, умирали безоружные люди.
Обновлено вчера в 08:36
Транспорт

Участок Сокольнической линии метро будет закрыт с 13 по 20 июля

Участок Сокольнической линии Московского метрополитена будет закрыт в связи со строительством тоннелей юго-западного участка Большой кольцевой линии.
Обновлено вчера в 14:25
Финансы

Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре

США могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики (BPC).
Обновлено вчера в 22:53
Политика

Юнус-Бек Евкуров назначен замминистра обороны России

Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назначен замминистра обороны в звании генерал-лейтенант, соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено вчера в 09:25
Политика

Глава Гонконга признала победу протестующих

Обновлено в 01:42
Финансы

«Дом.РФ» опустит ставки по ипотеке ниже 10%

Почему "Дом.РФ" опускает ставки "Дом.РФ" корректирует ипотечные ставки всего через несколько недель после снижения ключевой ставки ЦБ до 7,5% (на 0,25 п. п.) и заявления председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной о вероятности еще двух снижений до конца года при отсутствии "негативных сюрпризов".
Обновлено в 01:32
Культура

Сергей Шнуров станет ведущим нового сезона «Форт Боярд»

Обновлено вчера в 08:29
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