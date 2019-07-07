Футбол
Алексей Сутормин стал игроком «Зенита»Вести.Ru вчера в 12:58
В июне Сутормин заключил контракт с "Рубином", но потом решил перейти в "Зенит". Казанский клуб получит компенсацию в 2 миллиона евро, информирует "Спорт-Экспресс". В прошлом сезоне Сутормин сыграл за "Оренбург" 31 матч, в котором забил 9 мячей и сделал 2 голевых передачи.
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Сутормин поблагодарил «Рубин» за проведенное в команде время. Речь идет о неделе
Матч ТВвчера в 20:18
Алексей Сафонов: История Сутормина напомнила, как загребал игроков хоккейный ЦСКА
Советский спортвчера в 14:56
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 00:22, Вашингтон
Происшествия
В Петербурге обнаружили 168 тонн поддельного алкоголя и 15 тонн спирта
"В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими в складских помещениях поселка Металлстрой Колпинского района Санкт-Петербурга обнаружены две производственные линии, тара, этикетки, а также 168 тонн алкогольной продукции и около 15 тонн спиртосодержащей жидкости", - заявила она.
Обновлено вчера в 23:15
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено вчера в 07:58
Политика
Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста России и Украины
Обновлено вчера в 20:28
Политика
Глава администрации Гонконга оценила законопроект об экстрадиции
Глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила, что законопроект об экстрадиции, который вызвал волну протестов, «мёртв», сообщает CNBC.
Обновлено в 00:09
Политика
В Госдуме обсудят запрет на импорт грузинских вин и воды
Совет Госдумы намерен рассмотреть вопрос о прекращении импорта грузинского вина и воды.
Обновлено вчера в 07:54
Общество
Определены российские регионы с самыми высокими доходами населения
Российское информационное агентство "РИА Новости" провело исследование, которое выявило регионы в стране с самыми высокими и самыми низкими доходами населения в 2018 году, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
Обновлено вчера в 12:43
Политика
Кадыров отреагировал на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на выходку грузинского телеведущего Георгия Габунии, который нецензурно оскорбил Владимира Путина в эфире телеканала "Рустави 2".
Обновлено вчера в 14:29
Футбол
Мунтяну: с Я. Хаджи «Спартак» сможет бороться за чемпионство
Румынский тренер Доринел Мунтяну, известный в России по работе с саранской «Мордовией» и краснодарской «Кубанью», поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Вииторула» Яниса Хаджи в московский «Спартак».
Обновлено вчера в 20:54
Политика
Зеленский рассказал о будущем русского языка в Донбассе
В будущем жителям Донбасса могут позволить официально использовать русский язык для ведения документооборота, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 19:07
Политика
Космонавт Елена Серова рассказала, что увидела с МКС обстрелы Донбасса
В 2014 году с борта Международной космической станции (МКС) можно было наблюдать, как украинская армия обстреливала территорию Донбасса.
Обновлено вчера в 15:49
Общество
В Роструде уточнили причины для отказа работнику в отпуске
Как уточнили в Роструде, руководители и работники образовательных учреждений имеют право на удлинённый отпуск, продолжительность которого может составлять 56 календарных дней.
Обновлено вчера в 22:18
Общество
В Индии тысячи людей оказались в зоне наводнения
После не прекращавшихся двое суток ливней в северо-восточном индийском штате Ассам в зоне наводнения оказались около 13 тысяч жителей.
Обновлено вчера в 23:12
Наука
Быстрое укорочение теломер сократило жизнь
Обновлено вчера в 12:26
Энергетика
«Нафтогаз» рассказал о новом иске «Газпрома»
Возможный пересмотр решения суда по транзитному контракту с «Газпромом» остается для инвесторов украинской компании «Нафтогаз» одним из существенных рисков.
Обновлено вчера в 21:15
Происшествия
Муж сбежавшей кассирши проиграл украденные миллионы рублей
Обновлено вчера в 16:10
Технологии
Сооснователь Apple Стив Возняк призвал людей удалиться из Facebook
Соучредитель компании Apple Стив Возняк заявил сайту TMZ, что советует всем отказаться от Facebook ради сохранения конфиденциальности.
Обновлено вчера в 12:43
Общество
Военные химики начали дезинфекцию системы водоснабжения в Тулуне
Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) приступили к дезинфекции повреждённой паводком системы водоснабжения в Тулуне.
Обновлено вчера в 22:29
Финансы
Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре
США могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики (BPC).
Обновлено вчера в 22:53
Происшествия
Признавший вину фигурант дела «Нового величия» отказался от показаний
Обновлено вчера в 12:36
Политика
Трамп отказался сотрудничать с британским послом в США
Получила продолжение история с утечкой в СМИ секретных записок британского посла в США с резкой критикой в адрес американского лидера.
Обновлено вчера в 19:01
Авто
Пикап Nissan Navara подвергли технической модернизации
В Европе стартовали продажи модернизированного пикапа Nissan Navara.
Обновлено вчера в 11:26
Технологии
В «Ростехе» оценили потенциал внедрения «криптобиокабин» в МФЦ
Внедрение "криптобиокабины" в многофункциональных центрах (МФЦ) позволит оформить и получить заграничный паспорт без участия сотрудников МВД, сообщил РИА Новости генеральный директор концерна "Автоматика" (входит в "Ростех") Владимир Кабанов.
Обновлено вчера в 20:31
Шоу-бизнес
Екатерина Андреева призналась, что голодает по 16 часов
Ведущая Екатерина Андреева заявила в Instagram, что не принимает пищу по 16 часов.
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия
Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено 07 июля в 08:45
Интернет
Instagram объявил о новых функциях по защите пользователей от травли
Социальная сеть Instagram объявила о новых функциях, которые направлены на борьбу с «онлайн-травлей».
Обновлено вчера в 21:59
Шоу-бизнес
Алла Пугачева навестила Игоря Николаева и его молодую жену в Юрмале
Игорь Николаев, Юлия Проскурякова и Алла Пугачева на отдыхе Звездная дружба привела в восторг их подписчиков.
Обновлено вчера в 12:05
Наука
Замороженный во льду полторы тысячи лет организм вернулся к жизни
Как только температура падает, растение резко теряет влагу, и лёд не может травмировать его.
Обновлено вчера в 14:58
Шоу-бизнес
Рита Дакота со слезами на глазах встретила победившего алкоголизм отца
Находясь в реабилитационном центре отец певицы даже не мог увидеться со своей внучкой.
Обновлено вчера в 10:54
Наука
На свет уже мог появиться третий ребенок с отредактированной ДНК
Профессор медицинского центра Стэнфордского университета Уильям Хёрлбат высказал предположение о рождении в Китае третьего по счёту ребёнка, чьи гены были подвергнуты искусственному редактированию.
Обновлено вчера в 04:05
Происшествия
Пара из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за пропавший клад
Семейная пара из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за потерянный клад, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:09