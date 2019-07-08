Футбол
Алексей Сутормин стал игроком «Зенита»Вести.Ru вчера в 12:58
В июне Сутормин заключил контракт с "Рубином", но потом решил перейти в "Зенит". Казанский клуб получит компенсацию в 2 миллиона евро, информирует "Спорт-Экспресс". В прошлом сезоне Сутормин сыграл за "Оренбург" 31 матч, в котором забил 9 мячей и сделал 2 голевых передачи.
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Сутормин поблагодарил «Рубин» за проведенное в команде время. Речь идет о неделе
Матч ТВвчера в 20:18
Алексей Сафонов: История Сутормина напомнила, как загребал игроков хоккейный ЦСКА
Советский спортвчера в 14:56
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Муж сбежавшей кассирши проиграл украденные миллионы рублей
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20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
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Быстрое укорочение теломер сократило жизнь
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Музыка
Музыканты записали песню в поддержку фигурантов дела «Нового величия»
Телеведущая Татьяна Лазарева опубликовала на своей странице в Facebook песню в поддержку фигурантов дела «Нового величия», которым вменяют организацию экстремистского сообщества.
Обновлено вчера в 10:54
Армия и оружие
Глава ВВС Индии посетит с визитом Россию
Главнокомандующий Военно-воздушных сил (ВВС) Индии Бирендер Сингх Дханоа посетит 9−12 июля Россию, сообщает пресс-служба индийского правительства.
Обновлено вчера в 03:05
Армия и оружие
В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную
В Донбассе начальник отделения кадров одной из частей ВСУ расстрелял свою подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР.
Обновлено вчера в 20:00
Политика
Кремль жестко отреагировал на оскорбление Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал оскорбления в адрес Владимира Путина на грузинском телевидении «большим позором для грузин».
Обновлено вчера в 06:47
Общество
Протоиерей РПЦ объяснил свои слова о слабости женского ума
Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов объяснил свои слова о том, что большинство мужчин превосходят женщин умом.
Обновлено вчера в 12:11
Интернет
Instagram ввел новые функции для защиты пользователей от оскорблений
Социальная сеть Instagram вводит новые функции, направленные на борьбу с оскорблениями в интернете, сообщается на сайте компании.
Обновлено вчера в 22:22
Общество
В Вашингтоне затопило Белый дом и метро
Вода добралась и до Белого дома, сотрудники выставили фотографии подтопленных кабинетов в соцсетях.
Обновлено вчера в 17:57
Финансы
Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре
США могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики (BPC).
Обновлено вчера в 22:53
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Huami готовит умные часы Amazfit GTR с автономностью 24 дня
Обновлено в 00:15
Политика
Кремль прокомментировал предложение Зеленского Путину
Предложение украинского президента Владимира Зеленского о переговорах по урегулированию на Украине будет рассмотрено, но пока Россия не готова дать ответ.
Обновлено вчера в 05:40
Общество
В Японии гроздь винограда продали за 11 тысяч долларов
Необычный сорт был выведен в префектуре Исикава. В этом году на аукционах планируют продать 26 тысяч гроздей такого винограда.
Обновлено в 00:44
Путешествия
Туры в Тунис соревнуются в дешевизне с Турцией
На сайтах онлайн-трэвел-агентств появились недорогие турпакеты в Тунис.
Обновлено вчера в 11:54
Культура
В Сети появилась заставка «Симпсонов» в России
В YouTube на канале Lazy Square опубликована адаптированная к российской реальности заставка мультсериала «Симпсоны».
Обновлено вчера в 08:01
Политика
Пушков поддержал идею ввести санкции против Грузии
В своем микроблоге в Twitter Пушков сообщил, что поддерживает инициативу Госдумы о введении экономических санкций в отношении Грузии.
Обновлено вчера в 19:24
Происшествия
66% россиян сочли обычной практикой подбрасывание полицией наркотиков
Подбрасывание полицейскими наркотиков и фальсификация дел против неугодных — обычная практика в сегодняшней России, считают 66% опрошенных.
Обновлено в 00:00
Наука
Замороженный во льду полторы тысячи лет организм вернулся к жизни
Учёным не в первый раз удаётся заставить клетки мха снова начать делиться.
Обновлено вчера в 14:58
Общество
Пиратские сайты предложили удалять целиком
Правообладатели хотят получить еще больше возможностей блокировать пиратские ресурсы без обращения в суд.
Обновлено вчера в 17:14
Общество
Роскачество выявило следы антибиотиков в бургерах
Роскачество провело спецпроект по исследованию бургеров и обнаружило в них следы антибиотиков, однако их количество было незначительным и не превышало установленные техрегламентом нормы.
Обновлено в 01:12
Политика
В КНДР выпустили марки в честь встречи Путина и Ким Чен Ына
Обновлено в 00:39
Экономика
«Ведомости»: правительство предлагает повысить акцизы на вино
Правительство России предложило повысить с 2020 года ставки акцизов на вино: на тихие вина — с 18 до 31 рублей за 1 л, на игристые — с 36 до 40 рублей за 1 л. Это следует из проекта поправок в Налоговый кодекс, с которым ознакомились «Ведомости».
Обновлено вчера в 22:47
Армия и оружие
На авиабазе «Хмеймим» обнаружен неизвестный истребитель
Следует уточнить, что в последнее время Сирия не использует свои истребители МиГ-21 для нанесения ударов по боевикам в провинциях Хама, Идлиб и Латакия, в связи с чем и возникли вопросы касательно появления подобного истребителя на российской военной авиабазе «Хмеймим»
Обновлено вчера в 04:03
Общество
Площадку перед корпусом УрФУ срочно благоустроили перед визитом Путина
В Екатеринбурге рабочие срочно благоустроили площадку возле одного из корпусов Уральского федерального университета.
Обновлено вчера в 22:48
Общество
Веранды здоровья начали работать еще в четырех столичных парках
Веранды здоровья начали работать для москвичей еще в четырех парках рядом с медицинскими павильонами.
Обновлено в 01:35
Политика
Названы попадающие под «регуляторную гильотину» ведомства
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил перечень федеральных органов и видов госконтроля, на которые распространится «регуляторная гильотина».
Обновлено вчера в 11:44
Космос
В Челябинске разработают макет корабля для посадки на астероиды
Учащиеся учебных заведений Челябинска в ближайшем будущем продемонстрируют свои наработки в сфере космических кораблей, способных совершать посадки на астероиды.
Обновлено вчера в 04:31
Происшествия
Суд продлил домашний арест Майкла Калви
"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому Калви меру пресечения в виде домашнего ареста на три месяца, до 13 октября", - огласил решение судья Артур Карпов.
Обновлено вчера в 11:15
Происшествия
В зоне паводков в Иркутской области нашли живыми 37 человек
В зоне паводка в Иркутской области нашли живыми 37 человек, ранее объявленных в розыск.
Обновлено в 00:55