Футбол

Алексей Сутормин стал игроком «Зенита»Вести.Ru вчера в 12:58

В июне Сутормин заключил контракт с "Рубином", но потом решил перейти в "Зенит". Казанский клуб получит компенсацию в 2 миллиона евро, информирует "Спорт-Экспресс". В прошлом сезоне Сутормин сыграл за "Оренбург" 31 матч, в котором забил 9 мячей и сделал 2 голевых передачи.
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Сутормин — «Рубину»: «Спасибо за прекрасную неделю!»

Sports.ru01:26

Сутормин поблагодарил «Рубин» за проведенное в команде время. Речь идет о неделе

Матч ТВвчера в 20:18

Три года в «Зените». Хавбек Сутормин официально перешел в петербургский клуб под саундтрек «Санта-Барбары»

Фонтанка.Рувчера в 13:22

Сутормин — «Рубину»: спасибо за прекрасную неделю!

Чемпионатвчера в 19:13

Сутормин стал игроком «Зенита»

Sportbox.RUвчера в 13:03

Алексей Сафонов: История Сутормина напомнила, как загребал игроков хоккейный ЦСКА

Советский спортвчера в 14:56

Сутормин - "Рубину": "Спасибо за прекрасную неделю!"

Спорт-Экспрессвчера в 16:59
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Муж сбежавшей кассирши проиграл украденные миллионы рублей

Обновлено вчера в 16:10
Происшествия

20-летняя российская гандболистка погибла в Польше

Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
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Быстрое укорочение теломер сократило жизнь

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Армия и оружие

Глава ВВС Индии посетит с визитом Россию

Главнокомандующий Военно-воздушных сил (ВВС) Индии Бирендер Сингх Дханоа посетит 9−12 июля Россию, сообщает пресс-служба индийского правительства.
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Армия и оружие

В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную

В Донбассе начальник отделения кадров одной из частей ВСУ расстрелял свою подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР.
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Политика

Кремль жестко отреагировал на оскорбление Путина

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Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов объяснил свои слова о том, что большинство мужчин превосходят женщин умом.
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Интернет

Instagram ввел новые функции для защиты пользователей от оскорблений

Социальная сеть Instagram вводит новые функции, направленные на борьбу с оскорблениями в интернете, сообщается на сайте компании.
Обновлено вчера в 22:22
Общество

В Вашингтоне затопило Белый дом и метро

Вода добралась и до Белого дома, сотрудники выставили фотографии подтопленных кабинетов в соцсетях.
Обновлено вчера в 17:57
Финансы

Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре

США могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики (BPC).
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Гаджеты

Huami готовит умные часы Amazfit GTR с автономностью 24 дня

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Политика

Кремль прокомментировал предложение Зеленского Путину

Предложение украинского президента Владимира Зеленского о переговорах по урегулированию на Украине будет рассмотрено, но пока Россия не готова дать ответ.
Обновлено вчера в 05:40
Общество

В Японии гроздь винограда продали за 11 тысяч долларов

Необычный сорт был выведен в префектуре Исикава. В этом году на аукционах планируют продать 26 тысяч гроздей такого винограда.
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Туры в Тунис соревнуются в дешевизне с Турцией

На сайтах онлайн-трэвел-агентств появились недорогие турпакеты в Тунис.
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Культура

В Сети появилась заставка «Симпсонов» в России

В YouTube на канале Lazy Square опубликована адаптированная к российской реальности заставка мультсериала «Симпсоны».
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Пушков поддержал идею ввести санкции против Грузии

В своем микроблоге в Twitter Пушков сообщил, что поддерживает инициативу Госдумы о введении экономических санкций в отношении Грузии.
Обновлено вчера в 19:24
Происшествия

66% россиян сочли обычной практикой подбрасывание полицией наркотиков

Подбрасывание полицейскими наркотиков и фальсификация дел против неугодных — обычная практика в сегодняшней России, считают 66% опрошенных.
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Замороженный во льду полторы тысячи лет организм вернулся к жизни

Учёным не в первый раз удаётся заставить клетки мха снова начать делиться.
Обновлено вчера в 14:58
Общество

Пиратские сайты предложили удалять целиком

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Роскачество провело спецпроект по исследованию бургеров и обнаружило в них следы антибиотиков, однако их количество было незначительным и не превышало установленные техрегламентом нормы.
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В КНДР выпустили марки в честь встречи Путина и Ким Чен Ына

Обновлено в 00:39
Экономика

«Ведомости»: правительство предлагает повысить акцизы на вино

Правительство России предложило повысить с 2020 года ставки акцизов на вино: на тихие вина — с 18 до 31 рублей за 1 л, на игристые — с 36 до 40 рублей за 1 л. Это следует из проекта поправок в Налоговый кодекс, с которым ознакомились «Ведомости».
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Следует уточнить, что в последнее время Сирия не использует свои истребители МиГ-21 для нанесения ударов по боевикам в провинциях Хама, Идлиб и Латакия, в связи с чем и возникли вопросы касательно появления подобного истребителя на российской военной авиабазе «Хмеймим»
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Площадку перед корпусом УрФУ срочно благоустроили перед визитом Путина

В Екатеринбурге рабочие срочно благоустроили площадку возле одного из корпусов Уральского федерального университета.
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Веранды здоровья начали работать еще в четырех столичных парках

Веранды здоровья начали работать для москвичей еще в четырех парках рядом с медицинскими павильонами.
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Названы попадающие под «регуляторную гильотину» ведомства

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил перечень федеральных органов и видов госконтроля, на которые распространится «регуляторная гильотина».
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"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому Калви меру пресечения в виде домашнего ареста на три месяца, до 13 октября", - огласил решение судья Артур Карпов.
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В зоне паводков в Иркутской области нашли живыми 37 человек

В зоне паводка в Иркутской области нашли живыми 37 человек, ранее объявленных в розыск.
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