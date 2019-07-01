Футбол
Алексей Сутормин стал игроком «Зенита»Вести.Ru 12:58
В июне Сутормин заключил контракт с "Рубином", но потом решил перейти в "Зенит". Казанский клуб получит компенсацию в 2 миллиона евро, информирует "Спорт-Экспресс". В прошлом сезоне Сутормин сыграл за "Оренбург" 31 матч, в котором забил 9 мячей и сделал 2 голевых передачи.
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На сына экс-главы волгоградского СК завели дело о неповиновении
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