Футбол
Алексей Сутормин может перейти в «Зенит»iReactor 10:01
В прошлом году Алексей Сутормин стал открытием сезона — за 31 матч он забил 9 голов и дал 2 результативные передачи, играя за свой «Оренбург». К 25-летнему футболисту проявили интерес сразу несколько клубов. Однако «Зенит» оказался вне конкуренции, сообщает канал «78».
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Речь идет о полноценном трансфере. Сутормин в прошлом чемпионате стал одним из открытий сезона, в 29 матчах забил 8 голов и отдал 2 голевые передачи.Спорт-Экспресс08:08
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 13:04, Вашингтон
Политика
Помпео сообщил о проработке военного сценария противодействия Ирану
Госсекретарь США Майке Помпео в эфире телеканала CBS сообщил, что Вашингтон прорабатывает «полный спектр вариантов», включая военный вариант, противодействия воинственным действиям правительства Ирана.
Обновлено в 12:31
Технологии
Пользователи Сети удивлены новой оптической иллюзией
В Сети появилась новая оптическая иллюзия. Пользователи нашли ее ине понимают как она работает. Впервые картинка появилась в Twitter.
Обновлено в 10:15
Автоспорт
Команда Фернандо Алонсо выиграла марафон «24 часа Ле-Мана»
Экипаж Toyota Gazoo Racing в составе бывших пилотов «Формулы-1» Фернандо Алонсо, Себастьяна Буэми и Кадзуки Накадзимы выиграл гонку «24 часа Ле-Мана».
Обновлено в 10:30
Музыка
Умер музыкант «Машины времени» Сергей Остроумов
Обновлено в 07:14
Политика
Израиль назвал в честь Трампа будущий поселок на Голанах
Обновлено в 11:10
Футбол
Сборная Аргентины уступила в матче с Колумбией
Звезда футбола Лионель Месси не смог помочь своей сборной выиграть первую встречу в рамках группового этапа Кубка Америки.
Обновлено в 06:08
Происшествия
Журналисту Ивану Голунову предоставили защиту как свидетелю
Журналисту-расследователю издания «Медуза» Ивану Голунову предоставлена защита как свидетелю, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката «Правозащиты Открытки» Сергея Бадамшина.
Обновлено в 12:31
Происшествия
Аргентина и Уругвай остались без электричества
Обновлено в 08:34
Космос
Стали известны причины конца света
Астрономы из Колорадского университета в Боулдере заявили, что знают возможную причину конца света.
Обновлено 14 июня в 10:05
Кино
Владимир Познер высказался о «Чернобыле» и «Игре престолов»
Владимир Познер рассказал о своих впечатлениях от сериалов «Чернобыль», «Игра престолов» и «Карточный домик».
Обновлено вчера в 09:47
Происшествия
Момент смертельного ДТП под Воронежем попал на видео
Момент аварии в Воронежской области, в которой погибли восемь человек, попал на видео.
Обновлено в 10:11
Спорт
Сборная России по волейболу проиграла иранцам в Лиге наций
Сборная России занимает в турнирной таблице Лиги наций второе место, набрав 20 очков. Лидирует команда Ирана (24 очка).
Обновлено в 12:06
Политика
Болтон: Мадуро заключил с Россией оборонный контракт
Сумма оборонного контракта, который якобы заключили в мае Россия и Венесуэла, превысила $200 млн.
Обновлено в 11:34
Происшествия
В центре Киева прогремел мощный взрыв
В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».
Обновлено вчера в 19:18
Армия и оружие
Бой двух советских танков в Ливии попал на видео
На видео показано, как советскому танку Т-55, принадлежащему соединениям ПНС, удалось подбить машину такого же типа противника.
Обновлено в 08:38
Происшествия
На Сахалине инспектор ДПС покончил с собой на службе
В Сахалинской области 44-летний инспектор ДПС, старший лейтенант полиции совершил суицид во время своего дежурства.
Обновлено в 12:34
Политика
К прямой линии с Путиным поступило почти 600 тысяч обращений
Почти 600 тысяч обращений поступило к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным по состоянию на 15.00 16 июня, сообщили в эфире телеканала "Россия 24" со ссылкой на данные колл-центров.
Обновлено в 12:06
Политика
Мэй после отставки намерена больше гулять, готовить и смотреть крикет
7 июня политик официально ушла с поста премьер-министра Великобритании.
Обновлено в 11:16
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото сына
Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото сына Арчи в официальном инстаграм-аккаунте четы.
Обновлено в 08:50
Происшествия
В Крыму погиб российский биатлонист
Обновлено в 12:49
Общество
Худрука «Современника» Галину Волчек госпитализировали в Москве
В Москве ночью госпитализировали и прооперировали художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек.
Обновлено в 08:37
Единоборства
Боксер Кудряшов извинился за поражение от Макабу
Обновлено в 12:00
Общество
Митинг против новой свалки пройдет сегодня в Северодвинске
Олег Мандрыкин добавил, что рано или поздно Россия регион всё равно перейдет на раздельный сбор мусора.
Обновлено вчера в 23:00
Авто
Рынок новых мотоциклов вырос в мае в России на 15 процентов
Аналитическое агентство "Автостат" посчитало, что объем российского рынка новых мотоциклов увеличился на 14,9 процентов в мае этого года в сравнении с прошлым годом и теперь достигает 2 тысяч 151 единиц.
Обновлено в 09:59
Общество
В Волгограде из-за ливня размыло склон у «Волгоград-Арены»
"Днем в Волгограде из-за сильного ливня потоки воды с парковочной площадки у стадиона не ушли в ливневую канализацию и смыли часть грунта со склонов на проезжую часть Нулевой продольной магистрали [Нулевая продольная, или рокадная дорога проходит между стадионом и правым берегом Волги]", - сообщил представитель волгоградской мэрии.
Обновлено в 12:25