Алексей Сутормин может перейти в «Зенит»iReactor 10:01

Речь идет о полноценном трансфере. Сутормин в прошлом чемпионате стал одним из открытий сезона, в 29 матчах забил 8 голов и отдал 2 голевые передачи.

с чего всё началось

В прошлом году Алексей Сутормин стал открытием сезона — за 31 матч он забил 9 голов и дал 2 результативные передачи, играя за свой «Оренбург». К 25-летнему футболисту проявили интерес сразу несколько клубов. Однако «Зенит» оказался вне конкуренции, сообщает канал «78».

Алексей Сутормин может перейти в «Зенит»

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