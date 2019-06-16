Футбол
Алексей Сутормин может перейти в «Зенит»iReactor 10:01
В прошлом году Алексей Сутормин стал открытием сезона — за 31 матч он забил 9 голов и дал 2 результативные передачи, играя за свой «Оренбург». К 25-летнему футболисту проявили интерес сразу несколько клубов. Однако «Зенит» оказался вне конкуренции, сообщает канал «78».
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с чего всё началось
Речь идет о полноценном трансфере. Сутормин в прошлом чемпионате стал одним из открытий сезона, в 29 матчах забил 8 голов и отдал 2 голевые передачи.Спорт-Экспресс08:08
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