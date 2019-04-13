Футбол

Хавбек «Оренбурга» назвал удаление Фернандеса заслуженнымГазета.Ru 10:14

ЦСКА — Оренбург
2 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
Иван Обляков
14′
15′
Денис Попович
18′
Адессойе Ойеволе
Марио Фернандес
19′
24′
Алексей Сутормин
Марио Фернандес
25′
31′
Даниэль Мишкич
Абель Эрнандес
32′
54′
Джордже Деспотович
Абель Эрнандес
Такума Нисимура
64′
69′
Андрей Малых
Георгий Щенников
Дмитрий Ефремов
72′
Такума Нисимура
73′
75′
Сергей Бреев
Никита Маляров
79′
Джордже Деспотович
Арнор Сигурдссон
81′
82′
Адессойе Ойеволе
Дмитрий Андреев
Кирилл Набабкин
Хердюр Магнуссен
84′
90′+1′
Алексей Сутормин
Григорий Чиркин
90′+5′
Евгений Фролов
Полузащитник "Оренбурга" Алексей Сутормин высказался об эпизоде, в котором вторую желтую карточку в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА получил защитник армейцев Марио Фернандес, передает Sport24. Фернандес был удален после этого эпизода на 25-й минуте игры.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Хусаинов: Лапочкин справедливо удалил футболиста ЦСКА Фернандеса в матче с «Оренбургом»

ТАСС13:05

Заслужил ли Фернандес красную карточку? Разбор эпизода (опрос)

Советский спорт11:45

«Я не для того оставил семью в Бразилии». Мощнейший монолог Фернандеса об удалении с «Оренбургом»

Sport24.ru10:30

Хусаинов: никакого убийства ЦСКА не было, судья правильно удалил Фернандеса

Чемпионат14:40

Арбитр Лапочкин «убил» ЦСКА? Это эмоции

Спорт-Экспресс11:50

Алексей Сутормин: «Удаление Фернандеса было заслуженным»

Матч ТВ10:09

Марио Фернандес удален за две желтые карточки за 6 минут в игре с «Оренбургом»

Sports.ru07:34
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 14:52, Ашберн
Происшествия

Сына начальника из МВД поймали с крупной партией наркотиков

Несколько изданий со ссылкой на источники сообщили о задержании сына полицейского начальника с партией наркотиков.
Обновлено в 03:54
Происшествия

Япония выразила протест США после убийства женщины на Окинаве

МИД Японии высказал протест послу США в стране из-за убийства женщины американским солдатом на острове Окинава.
Обновлено в 06:22
Политика

Германия передала Украине грамоту Петра I

Обновлено в 11:23
Происшествия

ФСБ сообщила о контртеррористической операции в Тюмени

В Тюмени введен режим контртеррористической операции, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление ФСБ России.
Обновлено вчера в 15:04
Общество

В Петербурге стартовал промышленный лов корюшки

Как только начинается промышленный лов рыбы, в городе сразу же появляются многочисленные лотки, с которых торгуют корюшкой.
Обновлено в 13:13
Происшествия

Двухлетнего Ваню Волошина нашли мертвым в мелиоративном канале в двух километрах от дома

Тело малыша нашли в мелиоративном канале возле деревни Головчицы - более чем в двух километрах от дома.
Обновлено в 13:07
Происшествия

По факту мошенничества в РУСАДА возбуждено уголовное дело

Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в Российском антидопинговом агентстве.
Обновлено в 12:49
Космос

Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в мире

Основанная в 2011 году Stratolaunch Systems провела первый полет самого большого в мире самолета-носителя Stratolaunch, передает CNN со ссылкой на фотографа Джека Бауэра, опубликовавшего видео испытаний.
Обновлено в 14:22
Футбол

Ахмат — Локомотив 1:3

Обновлено в 14:26
Спорт

Фигуристка Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:45
Происшествия

В Швеции гоночный автомобиль врезался в зрителей

Пять человек пострадали, трое из них серьезно, когда во время гоночных соревнований в шведском городе Римбу в субботу один из автомобилей вылетел с трассы и врезался в зрителей, сообщает Aftonbladet.
Обновлено в 11:20
Авто

Volkswagen Polo в марте стал самым популярным автомобилем в Петербурге

В марте объем рынка новых легковых автомобилей в Санкт-Петербурге составил 9,6 тысячи единиц, что на 2% больше, чем годом ранее.
Обновлено в 07:13
Гаджеты

Бюджетный смартфон Samsung Galaxy M40 готовится к выходу

Samsung продолжает заваливать новыми смартфонами: к недавно анонсированным Galaxy A80 и A70 в скором времени прибавится еще и Galaxy M40 — эта модель уже прошла сертификационные испытания Wi-Fi Alliance.
Обновлено в 10:46
Технологии

Роскомнадзор предупредил об опасном просмотре «Игры престолов»

Обновлено вчера в 15:03
Политика

Порошенко предложил Меркель украинскую ГТС вместо «Северного потока-2»

Во время совместного брифинга с Меркель Порошенко заявил, что Киев продолжает настаивать на прекращении строительства "Северного потока-2" и предлагает немецким компаниям участие в управлении украинской ГТС.
Обновлено вчера в 10:24
Единоборства

Ломаченко победил Кролла нокаутом и защитил пояс WBA и WBO

Украинский боксер Василий Ломаченко нанес поражение нокаутом представителю Британии Энтони Кроллу в титульном бою за звание чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легком весе, проходившем в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 01:39
Политика

Сторонники Зеленского запустили антипорошенковский флешмоб

Друг кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, один из актеров "Студии 95 квартал" Евгений Кошевой в "Фейсбуке" призвал украинцев подключаться к новому флешмобу с хештегом #ШоТутДумать.
Обновлено в 10:05
Происшествия

Дворкович сказал, что не приглашал Абызова в Россию на день рождения

Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович опроверг сообщения СМИ о том, что приглашал бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова на свой день рождения в Россию.
Обновлено в 07:44
Авто

Продажи кроссовера Haval F7 российской сборки стартуют в мае

Обновлено вчера в 11:45
Происшествия

Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика

Обновлено в 06:03
Футбол

Манчестер Юнайтед — Вест Хэм 2:1

Обновлено в 14:22
Политика

Аббас привёл новое правительство Палестины к присяге

Президент Палестины Махмуд Аббас привёл к присяге новое правительство, которое возглавил его соратник по движению ФАТХ Мухаммед Штайе.
Обновлено в 13:14
Происшествия

В Екатеринбурге эвакуировали несколько торговых центров

В Екатеринбурге эвакуировали людей из более чем десяти объектов, в том числе торговых центров, из-за сообщений с угрозами, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Обновлено в 05:22
Авто

Пикап LADA Granta Cross показали на первом рендере в Сети

В преддверии старта продаж новой LADA Granta Cross венгерская дизайн-студия X-Tomi Design показала на рендере, как бы выглядела новинка в нестандартном для себя исполнении.
Обновлено в 02:04
Происшествия

СМИ сообщили о нападении на певицу «Геликон-Оперы» в Москве

Неизвестный в Москве напал на певицу «Геликон-Оперы» Меланию Заридзе.
Обновлено в 13:37
Армия и оружие

В ДНР оценили слова Полторака о работе украинских снайперов в Донбассе

Слова министра обороны Украины о работе украинских снайперов в Донбассе - не более чем пиар перед вторым туром президентских выборов, зачастую огонь ведется не по позициям ополчения, а по мирным жителям, заявил в субботу РИА Новости представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Обновлено в 14:08
Экономика

«Ведомости»: «Русал» сэкономит до $100 млн благодаря переезду в Россию

Благодаря смене юрисдикции на российскую «Русал» сможет платить меньше налогов.
Обновлено в 07:02
Авто

Первая Lada Vesta с вариатором выехала на тесты в Тольятти

По предварительной информации, первая «Веста» с вариатором, выехавшая на тесты, была собрана в 2018 году.
Обновлено в 01:13
Экономика

Глава МВФ рассказала о состоянии мировой экономики

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард рассказала о ситуации в мировой экономике.
Обновлено 11 апреля в 10:11
Гаджеты

Black Shark вернет стандартный разъем для наушников в свои смартфоны

Обновлено в 05:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Марио Фернандес
Российский футболист
Российский и бразильский футболист, защитник московского клуба ЦСКА и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное