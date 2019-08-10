Футбол

Алексей Сутормин: «Надо было забивать „Динамо“ раньше»Спорт-Экспресс вчера в 14:41

Динамо — Зенит
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
10′
Артем Дзюба
Антон Шунин
Игорь Лещук
13′
Жоаозиньо
27′
35′
Магомед Оздоев
39′
Сердар Азмун
46′
Себастьян Дриусси
Малком
Жоаозиньо
Клинтон Н`Жи
46′
Кирилл Панченко
57′
59′
Алексей Сутормин
Владимир Рыков
60′
Кирилл Панченко
Вячеслав Грулев
64′
64′
Алексей Сутормин
Юрий Жирков
Артур Юсупов
69′
Артур Юсупов
80′
88′
Магомед Оздоев
90′
Сердар Азмун
Эмильяно Ариэль Ригони
Могли и раньше забить второй, чтобы не доводить в конце до такого.
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