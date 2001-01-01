Футбол

Алексей Сутормин: «Надеюсь, в „Рубине“ стану сильнее»Спорт-Экспресс 12:11

Надеюсь, в "Рубине" стану сильнее и буду играть лучше. Сначала Роман Сергеевич позвонил, мы поговорили хорошо.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Алексей Сутормин: «Надеюсь, в „Рубине“ стану сильнее»

Спорт-Экспресс12:11

Алексей Сутормин: «Я очень рад, что оказался в „Рубине“»

Матч ТВ12:29

Алексей Сутормин: «Я очень рад, что оказался в „Рубине“»

Sportbox.RU12:29

Алексей Сутормин: «Надеюсь, в „Рубине“ стану еще сильнее. Очень-очень рад оказаться в этом клубе»

Sports.ru12:23

Алексей Сутормин: Надеюсь, в «Рубине» стану еще сильнее и лучше

Спорт день за днем12:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 14:18, Вашингтон
Футбол

Помощник Семака оценил сборы «Зенита» в Австрии

Помощник главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака Виллиам де Оливейра прокомментировал работу команды на предсезонных сборах в Австрии.
Обновлено в 14:03
Игры

Названы лучшие весенние игры Steam

Компания Valve опубликовала список лучших новинок мая 2019 года в сервисе цифровой дистрибуции Steam .
Обновлено в 04:21
Футбол

«Динамо» предложило 13 млн евро за хавбека «Ромы»

Московский клуб предложил за бразильца 13 млн евро.
Обновлено в 04:03
Политика

В центре Тбилиси митингующие начали массовое шествие

Обновлено в 11:37
Шоу-бизнес

Ксения Собчак попросила Максима Виторгана пригласить её на спектакль

Ксения Собчак попросила Максима Виторгана пригласить её на спектакль.
Обновлено в 11:26
Происшествия

Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде

Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено в 12:01
Театры

Пермский оперный театр ищет нового дирижера за границей

После ухода Теодора Курентзиса пермский театр оперы и балета ищет нового дирижера за границей.
Обновлено в 07:10
Футбол

Глушаков перешел в грозненский «Ахмат»

Российский полузащитник Денис Глушаков подписал контракт с грозненским футбольным клубом «Ахмат».
Обновлено в 03:50
Экономика

Российские больницы останутся без импортных бинтов и подгузников

В перечень изделий добавили 14 позиций: «марля медицинская отбеленная хлопчатобумажная», «бинты стерильные и нестерильные марлевые», медицинские маски, перевязочные стерильные пакеты, тампоны, противопролежневые матрацы, абсорбирующее белье (подгузники, пеленки).
Обновлено вчера в 09:09
Общество

Полпред президента прибыл в Иркутскую область

Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло прибыл в Иркутскую область.
Обновлено в 02:27
Авто

В США выставили на продажу редчайший Porsche 911

Автосалон Duffy’s Classic Cars в городе Сидар-Рапидс штата Айова (США) выставил на продажу Porsche 911, доработанный в немецком тюнинг-ателье Strosek.
Обновлено в 11:52
Политика

Си Цзиньпин и Трамп договорились не вводить новые пошлины

Обновлено в 00:54
Шоу-бизнес

Лобода прокомментировала тайный роман Серябкиной с Темниковой

Ранее Темникова в интервью рассказала о том, что на протяжении многих лет Серябкина скрывала роман с продюсером Максимом Фадеевым.
Обновлено в 05:46
Музыка

Рэпер ЛСП сделал разбор полетов после Ural Music Night

Мероприятие было плохо организовано, считает исполнитель, выступление которого отменили Известный российский рэпер ЛСП обсудил с поклонниками ошибки организаторов фестиваля Ural Music Night, завершившегося сегодня утром, 29 июня, на Октябрьской площади.
Обновлено в 01:49
Футбол

«Славен Белупо» объявил о трансфере Шарлии в ЦСКА

Хорватский футбольный клуб «Славен Белупо» объявил о переходе защитника Звонимира Шарлии в московский ЦСКА на правах аренды.
Обновлено в 09:36
Происшествия

Воры проникли в Банк России по веревке с соседней крыши

В Москве в здание Центробанка пробрались воры.
Обновлено в 11:40
Происшествия

Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму

Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Политика

Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на G20

Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с Владимиром Путиным перепутала место, где должна была сесть.
Обновлено в 09:25
Общество

Москва установила температурный рекорд

В Москве в субботу, 29 июня, был зафиксирован температурный рекорд. Об этом сообщают "Метеоновости".
Обновлено в 12:59
Автоспорт

Даниил Квят: «Квалификация была испорчена»

Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят прокомментировал выступление в квалификации "Гран-при Австрии".
Обновлено в 12:22
Космос

SpaceX потеряла контакт с тремя своими интернет-спутниками

Неясно, как и почему три спутника SpaceX потерпели неудачу, представители компании отказались уточнить этот вопрос.
Обновлено в 12:12
Происшествия

В Лос-Анджелесе расстреляли известного рэпера

Обновлено в 11:57
Политика

В Минфине назвали условия выплаты взносов в бюджет Совета Европы

Для выплаты взносов России в бюджет Совета Европы необходимо выработать "дорожную карту", заявил замглавы Минфина Сергей Сторчак.
Обновлено в 11:30
Политика

В Москве ответили на слова Порошенко о признании Крыма

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко, который назвал возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) первым шагом к признанию Крыма российским.
Обновлено вчера в 04:21
Космос

Уфолог обнаружил на Луне построенные пришельцами здания

Обновлено в 04:23
Кино

Кевин Костнер: принцесса Диана чуть не снялась в «Телохранителе 2»

Сценарий фильма был закончен за день до того, как Леди Ди погибла в аварии Кевин Костнер заявил, что принцесса Диана была согласна сниматься в продолжении фильма "Телохранитель", пишет издание People.
Обновлено в 12:14
Политика

Беглов сдал подписи для участия в выборах губернатора Петербурга

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в субботу, 29 июня, сдал в госизбирком документы для регистрации кандидатом на выборы.
Обновлено в 13:15
Экономика

Что изменится в жизни россиян с 1 июля

С 1 июля вступают в силу правила, которые призваны исключить появление новых обманутых дольщиков.
Обновлено 27 июня в 17:02
Экономика

Японский консорциум купил у НОВАТЭКа долю в «Арктик СПГ-2»

Консорциум, в который входят японские Mitsui&Co и Japan Oil, Gas and Metals National Corp. (JOGMEC), покупает долю во втором заводе НОВАТЭКа по сжижению природного газа «Арктик СПГ-2», сообщается на сайте российской компании.
Обновлено в 06:43
Происшествия

В Казахстане рабочие устроили драку с иностранцами из-за фото ливийца

Не менее тысячи рабочих завода на месторождении Тенгиз в Казахстане устроили забастовку из-за "оскорбительного фото", сообщил Sputnik Kazakhstan.
Обновлено в 12:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алексей Сутормин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник клуба «Оренбург».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное