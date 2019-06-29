Алексей Сутормин: «Надеюсь, в „Рубине“ стану сильнее»Спорт-Экспресс вчера в 12:11

Надеюсь, в "Рубине" стану сильнее и буду играть лучше. Сначала Роман Сергеевич позвонил, мы поговорили хорошо.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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Политика Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУ Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины и отвезли в военную прокуратуру.

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Происшествия Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.

Происшествия Роспотребнадзор проверил пассажиров самолета из Грузии Роспотребнадзор не выпускал из самолета Батуми - Москва пассажиров для того, чтобы проверить рейс.

Происшествия Основатель «Рольфа» не считает дело против себя заказным Основатель автодилера «Рольф» экс-депутат Сергей Петров заявил о том, что он не считает уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд руб. заказным.

Общество В Роструде рассказали о правилах ухода в отпуск В Федеральной службе по труду и занятости (Роструд) рассказали о правилах ухода в отпуск.

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Политика Трамп встретился с Ким Чен Ыном на межкорейской границе Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились на военно-демаркационной линии, разделяющей Корейский полуостров.

Общество Появился рейтинг расходов на ЖКХ в регионах России Жители российских регионов в среднем заплатили за услуги ЖКХ на 5,3% больше, чем за год до этого.

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Общество В Воронеже прошел первый общегородской выпускной Вечером в пятницу, 28 июня, на территории парка «Алые паруса» состоялся первый в истории Воронежа общегородской выпускной.

Происшествия МЧС опровергло данные об эвакуации жителей в Канске под Красноярском Ранее сообщалось, что из Канска эвакуировали 17 местных жителей, среди которых пятеро детей, после того, как в реке Кан поднялся уровень воды выше критической отметки.

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Общество Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года Пособия С 1 июля ежемесячные пособия по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы для неработающих родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей) составят 10 тыс. руб. вместо 5,5 тыс. Маркировка товаров С 1 июля, согласно распоряжению правительства, начинается эксперимент по маркировке обуви, выпущенной в России или импортируемой в страну.

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