Футбол
Алексей Спиридонов перешел в «Урал»Спорт-Экспресс 09:44
Доигровщик казанского "Зенита" Алексей Спиридонов перешел в уфимский "Урал", информирует пресс-служба клуба. В прошедшем сезоне Спиридонов, который уже выступал за "Урал" в сезоне-2012/13, провел 12 матчей в чемпионате России и 5 в Лиге чемпионов.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 10:57, Вашингтон
Энергетика
Польша потребует компенсацию от РФ из-за грязной нефти в «Дружбе»
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Вступил в силу Федеральный закон, освобождающий от уплаты взносов на капремонт Героев СССР и РФ, Героев Соцтруда и Героев Труда РФ, полных кавалеров орденов Славы и Трудовой Славы, а также проживающих с ними членов семей (ФЗ №126 от 06.06.2019).
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Де Коло выступал за ЦСКА с 2014 года. Баскетболист перешел в московский клуб из «Торонто» и провел за команду пять сезонов.
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Курс доллара опустился ниже 64 рублей
По данным на 16:46, курс доллара упал до 63,99 рубля. Это произошло впервые с 24 апреля. Также 18 июня курс евро опустился ниже 72 рублей.
Обновлено в 09:52
Общество
Росздравнадзор изымет из продажи еще одно лекарство от кашля
Росздравнадзор изымет из обращения лекарство от кашля "Сиресп", которое содержит фенспирид, сообщает РИА Новости со ссылкой на информационное письмо ведомства.
Обновлено в 08:50
Музыка
На «Муз-ТВ» раскрыли суть конфликта Лазарева и Лободы
Представитель «Муз-ТВ» прокомментировал конфликт певицы Светланы Лободы с артистом Сергеем Лазаревым на церемонии вручения одноименной премии.
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Госдума одобрила компенсацию ипотеки многодетным семьям
Обновлено в 08:54
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В МВД призвали провести ревизию Правил дорожного движения
В России необходимо провести ревизию Правил дорожного движения, считает первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой.
Обновлено в 10:22
Армия и оружие
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Сегодня, 18 июня, знаменитый юморист Максима Галкин отмечает свой день рождения.
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О связи Кузнецова и Марии первым рассказал друг актера, певец Игорь Наджиев.
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Зеленский предложил вариант окончания войны в Донбассе
Обмен удерживаемыми лицами мог бы свидетельствовать о намерении обеих сторон урегулировать конфликт в Донбассе.
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Газопровод «Дружба» начал поставлять на НПЗ Германии чистую нефть
Обновлено вчера в 19:40
Экономика
Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений России
Если раньше предприниматели, банкиры и другие богатые россияне покупали земли под недвижимость, то теперь они используются «по назначению», пишет Forbes о своем новом рейтинге 20 самых дорогих землевладений России.
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Россияне и грузины устроили массовую драку в Стамбуле
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