Спорт

Алексей Спиридонов стал игроком «Урала»Горобзор.ру 08:03

Большую часть первой половины турнира игрок пропустил из-за травмы. Отметим, что Спиридонов уже выступал за уфимский клуб в сезоне 2012/2013 года. Тогда «Урал» стал серебряным призером чемпионата России и финалистом Кубка Вызова.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Спиридонов стал игроком «Урала»

Чемпионат09:39

Спиридонов стал игроком «Урала»

Матч ТВ09:52

Алексей Спиридонов перешел в «Урал»

Спорт-Экспресс09:44

Спиридонов продолжит карьеру в «Урале»

Советский спорт09:44

Спиридонов перешел из казанского «Зенита» в «Урал»

Sports.ru10:18

Алексей Спиридонов возвращается в «Урал»

Вся Уфа05:23

Двукратный чемпион России продолжит карьеру в уфимском ВК «Урал»

Башинформ05:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 20:00, Вашингтон
Политика

Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель

Обновлено в 19:30
Общество

Курортный сбор в России могут распространить на частный сектор

Граждан России, сдающих жилье туристам, могут обязать уплачивать курортный сбор.
Обновлено в 19:33
Шоу-бизнес

Бари Алибасов дал первое интервью после отравления

Бари Алибасов дал первое полноценное интервью после выписки из больницы. Беседу Малахова и Алибасова покажут на канале «Россия-1».
Обновлено в 15:22
Происшествия

Киркоров заявил о жесткой посадке самолета в Домодедово

Певец Филипп Киркоров заявил, что самолет авиакомпании S7, на котором он летел из Болгарии, совершил жесткую посадку в Домодедово.
Обновлено в 13:19
Наука

Установка для регистрации гравитационных волн может появиться в России

НТА-Приволжье — Установка для регистрации гравитационных волн может появиться в России Как рассказал в рамках пресс-конференции 17 июня замдиректора ИПФ РАН, лауреат Государственной премии РФ в области науки и технологий Ефим Хазанов, установка для регистрации гравитационных волн может появиться в России.
Обновлено в 03:27
Политика

В ДНР гарантировали Зеленскому безопасность во время поездки в Донецк

Замкомандующего корпусом министерства обороны ДНР Эдуард Басурин заявил, что лично гарантирует безопасность президенту Украины Владимиру Зеленскому, если тот захочет совершить визит в Донецк.
Обновлено в 14:53
Авто

Lexus представил обновленный GX

Компания Lexus представила обновленный внедорожник GX 2020 модельного года.
Обновлено в 08:36
Политика

Boeing остался без заказов в первый день на авиасалоне в Ле-Бурже

Обновлено в 06:03
Происшествия

В порту Филадельфии изъяли кокаин на $1 млрд

Обновлено в 19:03
Общество

Члены британской королевской семьи поразили публику на скачках в Аскоте

18 июня стартовали ежегодные Королевские скачки в Аскоте, которые ежегодно привлекают внимание любителей наблюдать за лошадьми или красоваться в красивых шляпках на фоне королевы Елизаветы II.
Обновлено в 14:08
Космос

В системе обнаружен еще один коричневый карлик HD 206893

Обновлено в 12:29
Общество

Путин подписал закон о регистрации излишков земли

Российский лидер Владимир Путин подписал Федеральный закон, в соответствии с которым россияне получат право на оформление излишков используемой земли.
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия

Кандидат в депутаты Мосгордумы заявила о нападении на своих помощниц

Обновлено в 16:22
Происшествия

Пилот-убийца рейса МН370 отключил пассажирам кислород перед смертью

Ранее сообщалось, что власти Малайзии опубликовали финальный доклад о пропаже самолета рейса МН370.
Обновлено в 11:58
Общество

Полсотни огней на взлетной полосе аэропорта Южно-Сахалинска прошли тест

Система огней высокой интенсивности (ОВИ-I), которой оснащена взлетно-посадочная полоса аэропорта, введена в эксплуатацию два года назад.
Обновлено в 19:42
Происшествия

В Стамбуле произошла перестрелка между россиянами и грузинами

Вчера в столице Турции в почтовом офисе случилась перестрелка между россиянами и грузинами, в результате которой один из граждан Грузии был застрелен, сообщают Вести.
Обновлено в 10:18
Футбол

Бывший президент УЕФА Платини освобожден

Бывший президент УЕФА Мишель Платини освобожден.
Обновлено в 19:09
Технологии

Начала работу платформа для поиска пропавших людей от «Мегафона»

Оператор «Мегафон» сообщил о запуске платформы для поиска пропавших взрослых и детей.
Обновлено в 11:16
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о вооружении истребителей Су-57

Обновлено в 19:32
Общество

Вуз из Новосибирска обогнал СПбГУ в рейтинге QS World University

В прошлогодний рейтинг вошли 27 российских вузов. МГУ занимал 90-ю строчку, второй результат показал СПбГУ (235-е место).
Обновлено в 17:54
Политика

Россию не будут возвращать в ПАСЕ любыми средствами, заявила Меркель

Усилия по возврату России в ПАСЕ предпринимаются, но это не будет реализовано любой ценой, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель после встречи в Берлине с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 08:35
Происшествия

Скотленд-Ярд сообщил об убийстве россиянина на востоке Лондона

Полиция Лондона назвала во вторник имя мужчины, убитого в субботу, 15 июня в районе Тауэр-хэмлетс на востоке Лондона.
Обновлено в 19:23
Общество

На Западе восхитились красотой русских девушек на балу в Крыму

Издание Daily Mail опубликовало материал о Шестом ежегодном Севастопольском бале офицеров, чем вызвало бурную реакцию читателей.
Обновлено в 17:35
Наука

У собак нашли мышцы, которые ставят брови домиком

Оказалось, что собаки по сравнению с волками примерно в 5 раз чаще делают брови домиком.
Обновлено в 13:06
Экономика

Инвестсоветников подписали на реестр

Новым участникам финансового рынка дан срок до 1 июля Президент Владимир Путин подписал закон, ограничивающий переходный период формирования индустрии инвестиционных советников.
Обновлено вчера в 18:38
Происшествия

Кокорин попросил отправить его в одну колонию с братом

Футболист петербургского «Зенита» Александр Кокорин обратился с просьбой отправить его в одну колонию вместе с его младшим братом Кириллом.
Обновлено в 18:24
Происшествия

Угроза цунами из-за землетрясения в Японии отменена

Власти Японии отменили угрозу цунами, объявленную после землетрясения на севере страны.
Обновлено в 12:52
Происшествия

Суд оштрафовал жительницу Северной Осетии за видео со стрельбой

Мировой суд в Гудермесе оштрафовал жительницу Северной Осетии, разместившую в соцсетях видео, на котором она, предположительно, на территории Чечни в полицейской форме стреляет из автомата в воздух.
Обновлено в 18:30
Армия и оружие

В России изменится порядок присвоения звания старшего лейтенанта

В российском Минобороны собираются изменить правила присвоения воинского звания "старший лейтенант".
Обновлено в 19:50
Происшествия

Все цыгане покинули Чемодановку

Сергей Фадеев, являющийся главой Чемодановского сельсовета, сообщил о том, что все цыгане добровольно покинули территорию села Чемодановка, располагающегося рядом с Пензой.
Обновлено вчера в 15:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алексей Александрович Спиридонов
Российский волейболист
Российский волейболист, доигровщик казанского «Зенита», мастер спорта международного класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное