Спорт
Алексей Спиридонов стал игроком «Урала»Горобзор.ру 08:03
Большую часть первой половины турнира игрок пропустил из-за травмы. Отметим, что Спиридонов уже выступал за уфимский клуб в сезоне 2012/2013 года. Тогда «Урал» стал серебряным призером чемпионата России и финалистом Кубка Вызова.
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