Футбол
Алексей Сорокин оценил шансы Санкт-Петербурга на получение финала ЛЧРИА Новости вчера в 08:10
Арена в Санкт-Петербурге имеет хорошие шансы на получение финального матча Лиги чемпионов, заявил РИА Новости генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин.
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Политика
Путин напомнил о китайской пословице на фоне торговых споров США и КНР
Российский президент Владимир Путин напомнил о китайской пословице, отвечая на вопрос о том, какое место занимает Россия в схватке за экономическое первенство между Китаем и США.
Обновлено в 09:51
Политика
Бывший завод Порошенко перейдет в собственность России
Севастопольский морской завод, ранее принадлежавший бывшему президенту Украины Петру Порошенко, перейдёт в государственную собственность России.
Обновлено в 10:30
Общество
Симоньян выписали из больницы со справкой об угрозе выкидыша
Обновлено в 09:12
Политика
Путин впервые публично прокомментировал дело Калви
Президент Владимир Путин впервые публично прокомментировал дело в отношении основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви.
Обновлено в 10:24
Интернет
Дуров предложил сотрудникам «Яндекса» перейти к нему на работу
Создатель Telegram и «ВКонтакте» Павел Дуров пригласил специалистов из «Яндекса» перейти в Telegram для работы над новым агрегатором новостей.
Обновлено в 09:10
Шоу-бизнес
Сергей Жорин показал фото с репетиции похорон Бари Алибасова
Адвокат Сергей Жорин показал, как проводилась репетиция похорон музыканта Бари Алибасова.
Обновлено в 05:19
Происшествия
В Калужской области погибли трое рабочих
Обновлено в 03:53
Происшествия
Министра лесного комплекса Иркутской области арестовали на два месяца
Как сообщил ТАСС представитель регионального главка СКР, суд в Иркутске поддержал ходатайство следствия о заключении под стражу.
Обновлено в 08:55
Армия и оружие
«Азов»* назвал имена уничтоженных ополченцами Донбасса карателей
Минувшей ночью на Светлодарской дуге в Донбассе погибли двое карателей нацистского полка "Азов"* - Пругло и Олексюк.
Обновлено в 06:25
Наука
Во Франции нашли камень с мезолитическими рисунками
Археологи нашли на западе Франции небольшой кусок известняка с вырезанными на нем геометрическими и фигуративными рисунками, в том числе изображениями лошади и зубра.
Обновлено в 03:50
Экономика
Васильев на форуме ПМЭФ рассказал о результатах борьбы с коррупцией
Васильев подчеркнул, что в вопросах борьбы с коррупцией очень интересно общественное мнение.
Обновлено в 10:33
Армия и оружие
В ДНР заявили о попытке прорыва со стороны украинских военнослужащих
Представитель народной милиции самопровозглашенной республики отметил, что помимо массированного обстрела Горловки два дня назад было еще одно нападение со стороны украинских военных, в ходе которого был ранен мирный житель.
Обновлено в 09:17
Происшествия
В Красноярске подростки избили восьмиклассницу за долг в 25 рублей
В Красноярске ученики гимназии №15 зверски избили восьмиклассницу. Известно все стало после того, как видео избиения попало в соцсети.
Обновлено в 00:58
Происшествия
Полиция в Тюмени задержала хранившего дома боеприпасы студента
Сотрудники полиции задержали студента Тюменского государственного университета (ТюмГУ), который хранил дома боеприпасы.
Обновлено в 10:08
Происшествия
Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали в Москве
Корреспондента издания "Медуза" Ивана Голунова задержали в центре Москвы, в столичной полиции заявили, что при обыске у него нашли "пять свертков с порошкообразным веществом".
Обновлено в 05:51
Политика
В МИД прокомментировали приговор россиянке Осиповой в США
В Министерстве иностранных дел России прокомментировали приговор американского суда россиянке Богдане Осиповой.
Обновлено в 08:46
Армия и оружие
Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео
В социальных сетях появилось видео инцидента с участием боевых кораблей США и России в Восточно-Китайском море.
Обновлено в 10:37
Происшествия
Десятки пилотов в России остались без работы из-за проблем с дипломами
После авиакатастрофы Ан-148 в Московской области в 2018 году Генеральная прокуратура РФ в ходе проверок выяснила, что Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) не имел сертификата авиационного учебного центра, в результате десятки российских пилотов лишились дипломов и остались без работы.
Обновлено в 01:55
Общество
Бари Алибасов составил новое завещание
Обновлено вчера в 07:20
Авто
Названы самые популярные кроссоверы в России по итогам мая
Корейский компактный кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5781 автомобиль остался бестселлером в сегменте SUV по итогам мая.
Обновлено вчера в 09:17
Футбол
Газинский перенес операцию на плече
Полузащитник @TeamRussia Юрий Газинский, получивший на днях травму плеча, перенес операцию.
Обновлено в 10:01
Происшествия
В Киевской области пропал самолет
Самолет с тремя людьми на борту пропал в Киевской области, сообщила в пятницу руководитель пресс-службы областного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Виктория Рубан.
Обновлено в 09:27
Политика
Суд в Киеве запретил российской компании эксплуатацию самолетов «Руслан»
Подольский районный суд по ходатайству Главного управления Нацполиции в Киеве арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр", сообщили в пресс-службе юридической фирмы "Ильяшев и партнеры", которая представляет интересы госпредприятия "Антонов".
Обновлено в 10:12
Футбол
Представители «Чайки» и «Черноморца» прибыли на заседание КДК РФС
Представители футбольных клубов "Чайка" из Песчанокопского и новороссийского "Черноморца" прибыли на заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по делу возможного неспортивного характера матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) с участием этих команд.
Обновлено в 04:05
Происшествия
По делу об убийстве спецназовца ГРУ задержали новых фигурантов
Задержаны трое новых фигурантов уголовного дела об убийстве бывшего участника боевых действий в Сирии Никиты Белянкина.
Обновлено в 06:54
Происшествия
В Новосибирске выбросили из трамвая мужчину без сознания
Прокуратура Кировского района начала проверку шокирующей видеозаписи, опубликованной в сети: из трамвая двое вынесли мужчину, положили на асфальт, и трамвай, постояв минутку, двинулся дальше.
Обновлено в 06:36
Наука
Уникальный бассейн задумали построить в Лондоне
Строительство 55-этажного здания под названием «Бескрайний Лондон» (Infinity London) начнется в 2020 году.
Обновлено в 07:07