Алексей Сорокин: «Надеемся, что 1/4 финала Евро-2020 в Петербурге будет с участием сборной России»Спорт-Экспресс 02:18

Глава оргкомитета Евро-2020 в России Алексей Сорокин отметил, что российские болельщики имеют все шансы увидеть игру национальной сборной в Санкт-Петербурге во время европейского первенства. Он выразил надежду, что сборная России сыграет там и в плей-офф.

Алексей Сорокин: «Надеемся, что 1/4 финала Евро-2020 в Петербурге будет с участием сборной России»

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