Футбол

Алексей Смертин: «Уверен, Аршавин останется в футболе»
Матч ТВ
05:31

Андрей Аршавин: «Хотелось бы остаться в футболе»
Матч ТВ05:31

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Андрей Аршавин: «Самый сильный по потенциалу — Головин. Второй, к сожалению, в СИЗО»

Sport24.ru09:09

Аршавин, Лодыгин и Смертин провели футбольный урок для петербургских школьников

Телеканал Санкт-Петербург07:46

Андрей Аршавин выступил в петербургской школе

Петербургский дневник06:33

Аршавин, Лодыгин и Смертин рассказали о претензиях к своим карьерам

Чемпионат06:22

Алексей Смертин: «Уверен, Аршавин останется в футболе»

Sportbox.RU05:31

Алексей Смертин: «Уверен, Аршавин останется в футболе»

Матч ТВ05:31

Андрей Аршавин: Уверен, «Зенит» станет чемпионом

Спорт день за днем04:51
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Футбол

Спартак — Рапид 0:0 (1-й тайм)

Капитаном красно-белых назначен полузащитник Денис Глушаков, против которого сейчас настроены болельщики столичного клуба, требующие лишить игрока повязки лидера команды.
Обновлено в 10:50
Футбол

«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с вратарем де Хеа до 2020 года

Обновлено в 10:25
Футбол

«Тоттенхэм» потребовал у «Реала» 250 млн евро за Эриксена

Обновлено в 10:38
Футбол

Ответную игру финала Кубка Либертадорес могут перенести в Мадрид

Ответный матч финала Кубка Либертадорес «Ривер Плейт» — «Бока Хуниорс» может состояться на «Сантьяго Бернабеу», передает Jugones de La Sexta.
Обновлено в 10:39
Футбол

Падения Неймара в матче «ПСЖ» с «Ливерпулем» возмутили Клоппа

Постоянные падения бразильца Неймара и других игроков возмутили наставника англичан.
Обновлено в 10:46
Футбол

Аршавин назвал Кокорина вторым лучшим футболистом в России

Обновлено в 10:10
Футбол

«Зенит» наказан за оскорбительные кричалки фанатов в адрес Карпина

Во время встречи болельщики сине-бело-голубых скандировали оскорбительные кричалки в адрес главного тренера ростовчан Валерия Карпина, ранее возглавлявшего московский «Спартак».
Обновлено в 09:58
Футбол

Лионель Месси: «Рад своему рекорду, узнал об этом от журналистов»

Обновлено в 10:12
Футбол

«Зенит» ждёт 45 тысяч болельщиков на матч с «Копенгагеном»

Матч 5 тура группового этапа Лиги Европы между «Зенитом» и «Копенгагеном» пройдёт на стадионе «Санкт-Петербург» в четверг, 29 ноября, и начнётся в 20:55.
Обновлено в 09:10
Футбол

Игуаин: не считаю себя звездой «Милана»

Нападающий «Милана» Гонсало Игуаин опроверг слухи о желании сменить команду и отметил, что не ставит себя выше одноклубников.
Обновлено в 10:42
Футбол

Анри: «Прощание с еврокубками не вызывает ни сожаления, ни облегчения»

Прощание с еврокубками не вызывает ни сожаления, ни облегчения. Самые главные баталии нас ждут в ближайших играх чемпионата.
Обновлено в 04:59
Футбол

УЕФА представил команду недели в Лиге чемпионов

УЕФА представил команду недели по итогам 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Обновлено в 10:25
Футбол

Погребняк возобновил тренировки в общей группе «Урала»

Нападающий "Урала" Павел Погребняк приступил к общекомандным занятиям после того, как восстановился от травмы.
Обновлено в 10:39
Футбол

Зуев заверил, что находится в хорошей физической форме

Полузащитник "Ростова" Александр Зуев сообщил, что находится в хорошей физической форме.
Обновлено в 10:55
Футбол

Агент Бейла не исключил, что игрок может перебраться в Серию А

Джонатан Барнетт, агент форварда мадридского «Реала» Гарета Бейла, не исключил, что футболист может перейти в клуб итальянской Серии А.
Обновлено в 10:56
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Алексей Смертин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник. В июле 2009 года объявил о завершении карьеры игрока. Выступал за сборную России, в 2004-2005 годах - её капитан. С 2009 по 2011 год - депутат 5 созыва Алтайского краевого законодательного собрания. В настоящее время советник Президента «Динамо», офицер РФС по вопросам борьбы с расизмом, директор РФС по региональной политике и международным отношениям.
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Андрей Аршавин
Российский футболист
Российский футболист, выступающий за казахстанский клуб «Кайрат», бывший капитан сборной России, заслуженный мастер спорта России. Выступает на позициях атакующего полузащитника, второго нападающего, плеймейкера. При тренере Гусе Хиддинке был одним из основных игроков сборной России.
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