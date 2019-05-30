Футбол
Алексей Смертин: Надеюсь, «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» забьют много головСоветский спорт 04:54
К Ливерпулю и Тоттенхэму, которые сыграют в финале Лиги чемпионов, у меня такого отношения, разумеется, нет.
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 13:29, Ашберн
Технологии
Volvo Cars инвестирует в виртуальную реальность
Обновлено в 07:43
Происшествия
В ДТП в Ленинградской области погибли двое детей
Обновлено в 10:37
Финансы
Россияне начали массово скупать валюту
В обменниках россияне обменяли на 25% больше, купив валюты на $2,5 млрд, а еще $2 млрд сняли с валютных счетов.
Обновлено в 10:40
Кино
Горбачев планирует посмотреть сериал «Чернобыль»
Последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев пообещал посмотреть «Чернобыль». В частности, политик оценит свою роль в киноленте.
Обновлено вчера в 12:07
Политика
Зеленский заявил, что Украина ведёт «две войны»
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенатором США Робертом Портманом заявил, что Украина ведёт «две войны».
Обновлено в 12:28
Шоу-бизнес
Марьяна Ро: «Соколовский хотел со мной секса»
Марьяна Ро, блогерша и девушка рэпера Face, призналась в интервью с Анастасией Ивлеевой, что получала недвусмысленные предложения от Влада Соколовского.
Обновлено в 06:04
Шоу-бизнес
Жена Овечкина пожаловалась на выдуманное журналом Story интервью
Супруга российского хоккеиста Александра Овечкина возмутилась интервью, которое она увидела в журнале Story.
Обновлено в 11:36
Общество
«Магнит» начал тестировать доставку продуктов
Обновлено в 10:40
Шоу-бизнес
В Сети раскритиковали ноги Наташи Королевой в коротком платье
На эфир Королева надела обтягивающее платье пудрового цвета, не скрывающее ее стройные ноги.
Обновлено вчера в 15:07
Футбол
«Уфа» обыграла «Томь» в первом матче за место в РПЛ
Обновлено в 11:50
Общество
Ливень с градом обрушился на Москву
По прогнозам синоптиков Росгидромета, до 21:30 мск четверга в Москве ожидаются ливень, гроза и град.
Обновлено в 09:32
Общество
Собянин анонсировал создание масштабной системы распознавания лиц
«В этом году, буквально в скором времени, объявим конкурс на создание масштабной системы видеораспознавания вместе с Министерством внутренних дел, которая охватит более 200 тыс. видеокамер в Москве», — сообщил Собянин.
Обновлено в 08:39
Авто
Ижевский автозавод увеличил выпуск автомобилей
Обновлено в 05:26
Политика
«Поэтки» и «критикессы» официально появятся на Украине с 3 июня
В качестве примеров в релизе приводятся такие слова, как «поэтка», «членкиня» и «критикесса».
Обновлено в 13:09
Авто
Kia Seltos: первые фото серийного кроссовера для России
Благодаря фото, опубликованным Autoblog.com, некоторые секреты были раскрыты.
Обновлено в 05:00
Транспорт
Автомобильный тоннель в Кучино затопило из-за сильного дождя
Автомобильный тоннель по Леоновскому шоссе в микрорайоне Кучино городского округа Балашиха Московской области, проходящий под железнодорожными путями Горьковского направления, подтопило в результате сильного дождя.
Обновлено в 12:06
Армия и оружие
МИД назвал провокацией заявление США о ядерных испытаниях России
Скандальное заявление, что Россия проводит ядерные испытания, сделал глава американской военной разведки Роберт Эшли во время выступления в Гудзонском университете Вашингтона.
Обновлено в 10:35
Здоровье
Онищенко прокомментировал свои слова о жизни «чуть-чуть впроголодь»
Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко прокомментировал свои слова о том, что для избавления от лишнего веса пожилым людям надо жить «чуть-чуть впроголодь» и заниматься физической нагрузкой.
Обновлено в 01:01
Общество
Макаревич назвал своих критиков «людьми с запудренными мозгами»
Лидер «Машины времени» Андрей Макаревич высказался по поводу критики из-за участия музыкальной группы в концерте, приуроченном к празднованию Дня России.
Обновлено в 12:23
Кино
Сын Кадырова снялся в турецком сериале
Сын главы Чечни 11-летний Адам Кадыров принял участие в съемках турецкого сериала "Воскресший Эртугрул".
Обновлено в 06:46
Политика
Лавров спокойно отреагировал на претензии Японии по военным на Курилах
Япония нашла неприемлемым с юридической точки зрения наращивание Россией своего военного присутствия на южных Курильских островах, заявил по итогам российско-японских переговоров министр иностранных дел страны Таро Коно.
Обновлено в 09:59
Политика
Ненецкий депутат заявила, что не любит Россию, но является патриоткой
Депутат Совета депутатов Ненецкого округа от КПРФ Ольга Карпова разъяснила РИА Новости свои слова о нелюбви к России, вызвавшие полемику в соцсетях.
Обновлено в 10:38
Шоу-бизнес
Кристина Агилера снялась в новой откровенной фотосессии
Кристина Агилера поразила фанатов, снявшись в новой откровенной фотосессии.
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес
Яна Рудковская пожаловалась на слежку за ее домом
Яна Рудковская обнаружила дрон, летающий над ее домом в элитном поселке «Горки-10».
Обновлено в 10:16
Спорт
Оппонент Друзя назвал его извинения неискренними
Илья Бер назвал извинения Александра Друзя, которого он уличал в попытке подкупа за выигрыш, неискренними.
Обновлено в 10:43
Экономика
Силуанов предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев
Правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных граждан и россиян.
Обновлено в 03:30
Наука
На дне Северного моря найдена затонувшая страна
Ученые Университета Бредфорда (Великобритания) обнаружили в Северном море следы страны, когда-то бывшей выше уровня моря.
Обновлено в 05:15
Общество
Путин вручил многодетным матерям и отцам ордена «Родительская слава»
Президент России Владимир Путин наградил многодетных родителей из восьми регионов. Все они воспитывают по меньшей мере семь детей.
Обновлено в 11:48
Происшествия
Госдума ужесточила УК для пьяных водителей
Если пьяный водитель спровоцировал аварию, в которой пострадал другой гражданин (в том числе пассажир) и ему нанесен тяжкий вред здоровью, то суд сможет назначить автомобилисту наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Обновлено в 09:35
Футбол
Роналдо дал прогноз на финал ЛЧ
Бывший форвард сборной Бразилии Роналдо поделился мнением о фаворите финала Лиги чемпионов, где сыграют «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».
Обновлено в 11:24