Футбол

Алексей Смертин: Надеюсь, «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» забьют много головСоветский спорт 04:54

Тоттенхэм — Ливерпуль
1 июня
в 15:00
Лига чемпионов, Финал
Стадион «Ванда Метрополитано»
К Ливерпулю и Тоттенхэму, которые сыграют в финале Лиги чемпионов, у меня такого отношения, разумеется, нет.
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Алексей Смертин: Надеюсь, «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» забьют много голов

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Политика

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США намеренно используют в отношении других стран экономический терроризм для развязывания торговых войн.
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Мировые автоконцерны пожаловались в ФСБ на работу судов в России

По данным РБК, жалобы на работу судей направлены в Совет по противодействию коррупции при президенте России, ФСБ, генпрокурору Юрию Чайке и в Высшую квалификационную коллегию судей.
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Обновлено в 06:29
Футбол

Челси — Арсенал 4:1

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Российская эстрадная певица Наташа Королева перепутала грудь своего мужа Тарзана с декольте балерины Анастасии Волочковой.
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Конкурс на должность мэра будет проведен 6 сентября в 12:00. Напомним, Карабасов исполнял обязанности мэра Рязани с 2017 года.
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Лауреат премии «Мама года» зарезала мужа за отказ пустить ее в бар

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В ДТП под Саратовом пострадали восемь человек

Минивэн и легковой автомобиль столкнулись в четверг на трассе в окрестностях Саратова, в результате пострадали, предварительно, восемь человек, сообщили РИА Новости в службе спасения региона.
Обновлено в 06:35
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Космонавты забрали провисевшее в космосе 10 лет полотенце

Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работ в открытом космосе забрали полотенце, провисевшее снаружи Международной космической станции десять лет.
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Обновлено в 06:39
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«Чайка» получила лицензию для выступления в ФНЛ

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Уральский бизнесмен купил дороги и требует с омичей деньги за проезд

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Общество

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Финансы

Набиуллина заявила о реальности снижения ставок по ипотеке до 8%

19 мая глава Сбербанка Герман Греф заявил, что снижение ставок по ипотеке до 8% возможно уже в 2020 году.
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На пассажирах перевернувшегося на Дунае катера не было жилетов

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Алексей Смертин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник. В июле 2009 года объявил о завершении карьеры игрока. Выступал за сборную России, в 2004-2005 годах - её капитан. С 2009 по 2011 год - депутат 5 созыва Алтайского краевого законодательного собрания. В настоящее время советник Президента «Динамо», офицер РФС по вопросам борьбы с расизмом, директор РФС по региональной политике и международным отношениям.
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Тоттенхэм Хотспур
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Тоттенема, района на севере Лондона, выступающий в Премьер-лиге. Основан в 1882 году. Прозвище клуба - «шпоры». Выступает на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».
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