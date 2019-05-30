Футбол
Алексей Смертин: Надеюсь, «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» забьют много головСоветский спорт 04:54
К Ливерпулю и Тоттенхэму, которые сыграют в финале Лиги чемпионов, у меня такого отношения, разумеется, нет.
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Происшествия
В Башкирии объявлена в розыск кассир, укравшая из банка 23 млн рублей
По версии правоохранителей, 35-летняя кассир из Салавата Луиза Хайруллина украла из кассы "Россельхозбанка" 23 млн рублей.
Обновлено в 03:56
Происшествия
«Люди падали и по ним бежали»: со дня страшной трагедии в Белоруссии прошло 20 лет
В Белоруссии вспоминают трагедию, которая произошла 20 лет назад.
Обновлено вчера в 15:39
Наука
Установлен необходимый минимум активности для пожилых женщин
Исследователи из США и Японии установили взаимосвязь между уровнем физической активности пожилых женщин и показателем смертности.
Обновлено вчера в 21:18
Политика
Тимошенко призвала начать переговоры с РФ с «чистого листа»
Украине следует начать переговоры с Россией с «чистого листа», считает лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.
Обновлено в 06:27
Политика
Китай обвинил США в экономическом терроризме
США намеренно используют в отношении других стран экономический терроризм для развязывания торговых войн.
Обновлено в 03:49
Общество
Мировые автоконцерны пожаловались в ФСБ на работу судов в России
По данным РБК, жалобы на работу судей направлены в Совет по противодействию коррупции при президенте России, ФСБ, генпрокурору Юрию Чайке и в Высшую квалификационную коллегию судей.
Обновлено 28 мая в 07:49
Политика
Рада отказалась отправить Гройсмана в отставку
Проект постановления об отставке Гройсмана был внесен в парламент 29 мая, после того как его одобрил комитет правовой политики и правосудия.
Обновлено в 06:29
Футбол
Челси — Арсенал 4:1
Лондонский "Челси" уже становился победителем Лиги Европы в 2013 году Ранее сообщалось, что игрок "Арсенала" Генрих Мхитарян не поехал на финал Лиги Европы против "Челси" в Баку из-за политической ситуации.
Обновлено вчера в 16:50
Происшествия
Пропавшая без вести Наталья Платунова найдена убитой
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес
Наташа Королева перепутала Тарзана с Волочковой
Российская эстрадная певица Наташа Королева перепутала грудь своего мужа Тарзана с декольте балерины Анастасии Волочковой.
Обновлено в 04:48
Политика
Сергей Карабасов подал в отставку
Конкурс на должность мэра будет проведен 6 сентября в 12:00. Напомним, Карабасов исполнял обязанности мэра Рязани с 2017 года.
Обновлено в 05:18
Происшествия
В ДТП под Саратовом пострадали восемь человек
Минивэн и легковой автомобиль столкнулись в четверг на трассе в окрестностях Саратова, в результате пострадали, предварительно, восемь человек, сообщили РИА Новости в службе спасения региона.
Обновлено в 06:35
Авто
В России появилась лимитированная серия кроссовера Suzuki SX4
В российском подразделении японского бренда Suzuki объявили о начале продаж лимитированной модификации кроссовера Suzuki SX4.
Обновлено в 05:54
Музыка
Составлен рейтинг лучших песен всех времён
Портал 24/7 Wall Street составил список из ста лучших песен в истории человечества, основываясь на данных о продажах композиции, появлениях в хит-парадах и количестве каверов.
Обновлено в 07:10
Экономика
Медведев рассчитывает на рост товарооборота с Узбекистаном до $10 млрд
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассчитывает, что в ближайшее время объем двусторонней торговли с Узбекистаном вырастет до $10 млрд.
Обновлено в 06:18
Шоу-бизнес
Иван Краско остался без жилья и объявил об уходе в дом престарелых
88-летний актер остался без крыши над головой. Все имущество кинозвезды поделили между собой родственники и бывшие жены.
Обновлено вчера в 23:40
Политика
Путин внес в Госдуму проект о приостановлении действия ДРСМД
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в нижнюю палату внесен президентский проект о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 04:56
Космос
Космонавты забрали провисевшее в космосе 10 лет полотенце
Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работ в открытом космосе забрали полотенце, провисевшее снаружи Международной космической станции десять лет.
Обновлено вчера в 14:55
Финансы
Правительство предлагает выделить 4 млрд рублей на доплаты к пенсиям
В целом предлагается выделить дополнительные 4,7 млрд рублей на госпрограмму "Социальная поддержка граждан" в 2019 году, из которых 4,3 млрд уйдут на "софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по осуществлению региональной социальной доплаты к пенсии".
Обновлено в 05:31
Транспорт
РЖД отрицает повышение цен на билеты в плацкарт
Обновлено в 04:31
Происшествия
Скорая попала в аварию на проспекте Большевиков
Машина скорой помощи попала в аварию на пересечении улицы Крыленко и проспекта Большевиков в Невском районе, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».
Обновлено в 06:39
Футбол
«Чайка» получила лицензию для выступления в ФНЛ
Футбольный клуб «Чайка» получил лицензию, которая позволит команде в следующем сезоне выступать в ФНЛ, об этом сообщает сайт команды.
Обновлено в 06:35
Общество
В России предложили выплачивать отцовский капитал
В России предложили выплачивать отцовский капитал. Субсидию планируют выдавать при рождении 3-го ребенка в семье.
Обновлено вчера в 11:13
Финансы
Набиуллина заявила о реальности снижения ставок по ипотеке до 8%
19 мая глава Сбербанка Герман Греф заявил, что снижение ставок по ипотеке до 8% возможно уже в 2020 году.
Обновлено в 06:27
Происшествия
На пассажирах перевернувшегося на Дунае катера не было жилетов
Спасательных жилетов не было на пассажирах прогулочного катера, который перевернулся на Дунае в центре Будапешта.
Обновлено в 04:28
Кино
Сериал «Чернобыль» опередил по популярности «Игру престолов»
Обновлено в 06:46