Футбол
Алексей Смертин: Надеюсь, «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» забьют много головСоветский спорт 04:54
К Ливерпулю и Тоттенхэму, которые сыграют в финале Лиги чемпионов, у меня такого отношения, разумеется, нет.
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 18:04, Ашберн
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых
Имущество братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, которые владели 50,03% акций Промсвязьбанка, арестовано по иску ПСБ, говорится в определении суда.
Обновлено в 16:24
Космос
Грузовой корабль Dragon вернётся с МКС на Землю 3 июня
Грузовой корабль Dragon компании SpaceX должен вернуться с Международной космической станции (МКС) на Землю 3 июня.
Обновлено в 17:43
Происшествия
В МАК сообщили причину катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево 5 июня, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:44
Происшествия
В Венгрии задержали капитана судна, столкнувшегося с катером на Дунае
Полиция Венгрии задержала украинского капитана круизного судна, авария с участием которого на реке Дунай унесла жизни не менее семи человек.
Обновлено в 16:54
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже 65 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 65 долларов за баррель впервые с 8 марта.
Обновлено в 16:26
Хоккей
CМИ: «Торонто» может обменять хоккеиста Зайцева
Как сообщает журналист Эллиотт Фридман, «Торонто» изучает варианты обмена российского защитника Никиты Зайцева.
Обновлено в 16:45
Политика
Беглов пойдет на выборы губернатора Санкт-Петербурга самовыдвиженцем
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов пойдет на выборы губернатора города самовыдвиженцем.
Обновлено в 15:14
Армия и оружие
ЛНР отбила атаку украинской ДРГ
Военнослужащий диверсионно-разведывательной группы Вооруженных сил Украины погиб, когда украинские силовики пытались проникнуть на территорию ЛНР, заявил начальник пресс-службы управления народной милиции республики Яков Осадчий.
Обновлено вчера в 13:25
Наука
Обнаружена окаменелость, сохранившая целую стаю рыбок
Расположенная на территориях нынешних штатов Колорадо, Вайоминг и Юта, формация сохранила свидетельства эпохи эоцена, которая продолжалась между 56 и 34 миллионами лет назад.
Обновлено в 03:19
Футбол
«Манчестер Сити» отклонил предложение «Баварии» по Сане
The Guardian сообщил, что Манчестер Сити опроверг предложение Баварии о трансфере полузащитника Лероя Сане.
Обновлено в 12:52
Технологии
Volvo Cars инвестирует в виртуальную реальность
Volvo Cars инвестировала в компанию Varjo Technologies, создавшую гарнитуру виртуальной реальности.
Обновлено в 07:43
Политика
Цукерберга не смогли снять с поста главы совета директоров Facebook
Ряд акционеров компании Facebook не смог снять Марка Цукерберга с поста председателя совета директоров из-за недостаточного количества голосов на собрании акционеров.
Обновлено в 17:51
Политика
Песков заявил, что в Кремле знают о падении доходов россиян
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле внимательно наблюдают за падением доходов жителей России и трезво оценивают сложившуюся ситуацию.
Обновлено в 08:41
Экономика
Убытки Uber в I квартале превысили $1 млрд
Убытки американской компании Uber Advanced Technologies в I квартале 2019 года превысили $1 млрд.
Обновлено в 17:12
Политика
В администрации Зеленского допустили телефонный разговор с Путиным
Замглавы администрации президента Украины Вадим Пристайко допустил вероятность телефонного разговора Владимира Зеленского с его российским коллегой Владимиром Путиным.
Обновлено в 15:00
Происшествия
Двух офицеров московского СКР задержали за взятку в 1 млн рублей
По данным следствия, офицеры СКР сговорились с адвокатом, чтобы получить вознаграждение от фигуранта уголовного дела.
Обновлено в 09:02
Культура
Роулинг выпустит новые книги по вселенной «Гарри Поттера»
Обновлено в 10:53
Шоу-бизнес
Надежда Сысоева: «Я отчаялась выйти замуж»
«Скажу честно — в этом году я окончательно потеряла надежду выйти замуж и когда-нибудь побывать невестой не только на фотосессиях и по сценарию», — заявила девушка.
Обновлено в 12:20
Армия и оружие
Украина упразднит звание «прапорщик» в ВСУ
На Украине упразднят звания "прапорщик" и "старший прапорщик".
Обновлено в 10:26
Футбол
Орлов: «Не думаю, что Дзюба уедет в Англию»
Спортивный комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что нападающий сборной России и «Зенита» Артем Дзюба не перейдет в чемпионат Англии.
Обновлено в 14:44
Политика
Ярошенко назначили дополнительное обследование после операции
Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий 20-летнее наказание в тюрьме в штате Коннектикут, проходит дополнительное обследование после проведения легкой операции на кишечнике.
Обновлено в 17:26
Спорт
Слуцкая рассказала, каково работать депутатом
Обновлено в 13:32
Футбол
«Чеховские медведи» сравняли счет в финальной серии ЧР
Во втором матче финала чемпионата России по гандболу среди мужчин Чеховские медведи обыграли Спартак 32:31 (2ОТ).
Обновлено в 16:24
Общество
У журналиста «Би-би-си» заметили необратимую болезнь во время эфира
Редактор отдела технологий телеканала «Би-би-си» Рори Селлан-Джоунс (Rory Cellan-Jones) заявил, что у него нашли болезнь Паркинсона.
Обновлено в 12:49
Происшествия
Школьница скончалась на ЕГЭ по математике
В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Армия и оружие
ВСУ обстреляли окраины Донецка, заявили в ДНР
Обновлено в 15:34
Шоу-бизнес
Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак
Собчак отметила, что дружит с молодым дизайнером, попросившим ее обратиться к Бузовой с просьбой не носить кожаную куртку его бренда и не подписывать бренд в инстаграме.
Обновлено в 05:13
Космос
Университет Вааса в Финляндии планирует запустить спутник в космос
Университет Вааса, Yrkeshögskolan Novia, Университет Умео, Технический университет Лулео и шесть других вузов и институтов из Финляндии и Швеции объединили общие силы для создания совместного центра космических исследований под названием Kvarken Space Center.
Обновлено в 12:52
Политика
Bloomberg пишет об отказе России продавать Ирану С-400
Россия отклонила просьбу Ирана о покупке систем противоракетой обороны С-400, опасаясь, что эта продажа вызовет еще большую напряженность на Ближнем Востоке, приводит американское информационное агентство Bloomberg слова двух осведомленных источников, в том числе - высокопоставленного российского чиновника.
Обновлено в 17:21