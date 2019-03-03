Алексей Серебряков ответил на обвинения в русофобииРИА Новости 00:42

Душа болит — почему мы такие ?! Ну почему мы такие? Я абсолютно русский человек, мои дети — абсолютно русские мальчишки.. Все то, что у нас есть, все в тебе. И страдания эти, и мучения, и раздражение от этого, иногда злость — и на себя, и на то, что тебя окружает.