Политика
Алексей Рогозин ушел с поста главы «Ильюшина»Коммерсантъ 12:37
«Интерфаксу» в пресс-службе ОАК сообщили, что господин Рогозин покидает пост вице-президента ОАК и гендиректора «Ильюшина» в связи с переходом на новую работу. Куда именно он уходит, не уточняется.
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Происшествия
Суд арестовал главу Евпатории Филонова
Обновлено в 12:28
Армия и оружие
Минобороны раскрыло секреты применения телепатии спецназом
Министерство обороны в своем официальном журнале рассказало о «парапсихологическом спецназе» и телепатии, применяемой для допроса людей.
Обновлено вчера в 11:50
Политика
Зеленский позвал Тимошенко на дебаты с Порошенко
Обновлено в 12:23
Экономика
Счетная палата проверит выполнение нацпроектов
СП проверит расходование средств и использование собственности в 2016-2018 годах и истекшем периоде 2019 года для выполнения целей Водной стратегии РФ на территории округа.
Обновлено в 05:16
Авто
Tesla испытала рекордное падение продаж
Tesla объяснила снижение продаж не до конца отлаженной системой поставок новой Model 3, отметив, что на конец первого квартала 10,6 тыс. машин находились в пути к конечным потребителям.
Обновлено в 05:41
Происшествия
Совфед получил основания для прекращения полномочий Арашукова
В случае если сенатор не предоставляет отчет вовремя, через 30 дней должно быть принято решение о досрочном прекращении его полномочий, говорится в законе.
Обновлено в 10:23
Армия и оружие
В НАТО решили поддержать Украину в Черном море
Страны НАТО согласовали меры для дополнительной поддержки Украины и Грузии.
Обновлено в 11:46
Происшествия
В Петербурге после акции с «надгробием» Путина задержаны два активиста
В Санкт-Петербурге после прошедшей накануне акции с установкой надгробия президента Владимира Путина сотрудники уголовного розыска задержали пресс-секретаря движения АгитРоссия Григория Кудрявцева и активиста Андрея Жексимбаева, пишет ОВД-Инфо .
Обновлено в 09:37
Космос
«Союз-СТ» стартовал с космодрома Куру
Обновлено в 13:15
Технологии
Во «ВКонтакте» заработала сортировка комментариев
Переключатель появляется под записью в том случае, если она набирает более десятка комментариев.
Обновлено в 13:05
Армия и оружие
США собираются засекать пуски российских гиперзвуковых ракет
3 апреля на слушаниях в Сенате США заместитель министра обороны по политическим вопросам Джон Руд заявил, что у США есть планы по созданию системы по предупреждению о нападении с применением гиперзвуковых вооружений.
Обновлено в 07:30
Космос
Зонд «Хаябуса-2» грядущей ночью взорвет астероид Рюгю
Японский космический зонд "Хаябуса-2" ("Сокол-2"), запущенный еще в 2014 году, начал сближение с астероидом Рюгю, заканчивая подготовителыный этап к главной части операции - созданию искусственного кратера и сбора уникального материала.
Обновлено в 12:59
Политика
Совбез России разработал дополнительные меры безопасности в школах
Совет безопасности России разработал комплекс долговременных мер по борьбе с преступлениями в школах, эти меры утверждены президентом Владимиром Путиным, сообщил заместитель секретаря Совбеза Александр Гребенкин.
Обновлено в 11:25
Здоровье
Смертность в России с 2005 года снизилась на 23%
Перед стартом национального проекта «Здоровье» в 2005 году в России смертность составляла 16,1 человека на 100 тыс. населения, сказала Голикова в эфире телеканала «Россия 1».
Обновлено вчера в 14:51
Футбол
Marca: «Реал» не заинтересован в трансфере Рабьо
Источники Marca опровергают это и говорят, что «Реал» не заинтересован в переходе Рабьо.
Обновлено в 12:19
Армия и оружие
Минобороны показало видео полета Ту-160 над северными морями
На кадрах запечатлен момент взлета ракетоносцев, полет в воздушном пространстве над акваторией северных морей, а также момент сближения истребителей F-16 ВВС Норвегии и Дании с российскими самолетами.
Обновлено вчера в 17:14
Политика
Работу британского парламента парализовала протекшая крыша
Слушания в Палате общин парламента Великобритании завершились из-за протекшей крыши.
Обновлено в 12:11
Экономика
Фамил Садыгов назначен зампредом правления «Газпрома» по финансам
Фамил Садыгов назначен заместителем председателя правления ПАО "Газпром", курирующим вопросы финансово-экономической деятельности.
Обновлено в 12:23
Хоккей
«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в четвертом матче серии
Обновлено в 12:48
Космос
Amazon начал работу над аналогом проекта OneWeb
Ранее работу над аналогичным проектом начал американский спутниковый оператор OneWeb, заявивший о планах запуска спутниковой группировки, которая будет обеспечивать пользователей широкополосным доступом к интернету по всему миру.
Обновлено в 12:34
Армия и оружие
Доработка воронежского Ил-112В займет до 10 месяцев
Первый полет военно-транспортного самолета воронежского производства Ил-112В прошел 30 марта 2019 года.
Обновлено вчера в 11:41
Шоу-бизнес
88-летний актер Иван Краско решил снова жениться
Стоит напомнить, что после развода с четвертой женой Натальей Шевель в октябре прошлого года 88-летний артист стал проживать с Натальей Вяль, которая была его третьей супругой (с 2001 по 2011 годы).
Обновлено в 10:25
Политика
Трамп встретится с вице-премьером КНР 4 апреля
В четверг, 4 апреля, президент США Дональд Трамп примет в белом доме вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ для проведения очередного этапа торговых переговоров.
Обновлено в 03:38
Происшествия
Абызов за восемь дней в Лефортово прочитал все книги и попросил новые
В библиотеке Лефортово экс-министр выбрал Библию, романы "Доктор Живаго", "Мастер и Маргарита" и другие книги.
Обновлено в 11:09
Авто
Bugatti может выпустить конкурента Lamborghini Urus и Bentley Bentayga
Глава Bugatti Стефан Винкельман заявил, что компания готова к созданию ещё одной модели, но решение принимать будут боссы из Volkswagen, у которых пока много вопросов.
Обновлено в 04:07
Политика
Россия вернула Израилю останки погибшего 37 лет назад солдата
Россия передала Израилю останки военнослужащего танкового батальона армии Израиля Захарии Баумеля, который более 37 лет назад пропал без вести в бою у населенного пункта Султан-Якуб в Ливане.
Обновлено в 12:55