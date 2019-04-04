Политика

Алексей Рогозин ушел с поста главы «Ильюшина»Коммерсантъ 12:37

«Интерфаксу» в пресс-службе ОАК сообщили, что господин Рогозин покидает пост вице-президента ОАК и гендиректора «Ильюшина» в связи с переходом на новую работу. Куда именно он уходит, не уточняется.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Сын Дмитрия Рогозина больше не будет работать в авиапроме

Интерфакс12:40

Алексей Рогозин покидает пост вице-президента ОАК и гендиректора «Ильюшина»

РИА Новости12:42

Назван новый гендиректор «Ил»

Газета.Ru12:37

Алексей Рогозин ушел с поста главы «Ильюшина»

Коммерсантъ12:37

Грудинин стал главой компании «Ил» вместо Рогозина

РБК12:34

Уход сына Рогозина с поста главы Ил подтвердили официально

URA.Ru12:42

Алексей Рогозин покинул пост главы ПАО «Ил»

ТАСС12:16
Показать все источники
Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 13:31, Ашберн
Происшествия

Суд арестовал главу Евпатории Филонова

Обновлено в 12:28
Армия и оружие

Минобороны раскрыло секреты применения телепатии спецназом

Министерство обороны в своем официальном журнале рассказало о «парапсихологическом спецназе» и телепатии, применяемой для допроса людей.
Обновлено вчера в 11:50
Политика

Зеленский позвал Тимошенко на дебаты с Порошенко

Обновлено в 12:23
Экономика

Счетная палата проверит выполнение нацпроектов

СП проверит расходование средств и использование собственности в 2016-2018 годах и истекшем периоде 2019 года для выполнения целей Водной стратегии РФ на территории округа.
Обновлено в 05:16
Авто

Tesla испытала рекордное падение продаж

Tesla объяснила снижение продаж не до конца отлаженной системой поставок новой Model 3, отметив, что на конец первого квартала 10,6 тыс. машин находились в пути к конечным потребителям.
Обновлено в 05:41
Происшествия

Совфед получил основания для прекращения полномочий Арашукова

В случае если сенатор не предоставляет отчет вовремя, через 30 дней должно быть принято решение о досрочном прекращении его полномочий, говорится в законе.
Обновлено в 10:23
Культура

Захар Прилепин сделал героями нового романа о Донбассе реальных людей

Обновлено в 05:38
Армия и оружие

В НАТО решили поддержать Украину в Черном море

Страны НАТО согласовали меры для дополнительной поддержки Украины и Грузии.
Обновлено в 11:46
Происшествия

В Петербурге после акции с «надгробием» Путина задержаны два активиста

В Санкт-Петербурге после прошедшей накануне акции с установкой надгробия президента Владимира Путина сотрудники уголовного розыска задержали пресс-секретаря движения АгитРоссия Григория Кудрявцева и активиста Андрея Жексимбаева, пишет ОВД-Инфо .
Обновлено в 09:37
Общество

Елена Малышева ответила на обвинения заслуженного врача России

Обновлено в 03:18
Космос

«Союз-СТ» стартовал с космодрома Куру

Обновлено в 13:15
Технологии

Во «ВКонтакте» заработала сортировка комментариев

Переключатель появляется под записью в том случае, если она набирает более десятка комментариев.
Обновлено в 13:05
Армия и оружие

США собираются засекать пуски российских гиперзвуковых ракет

3 апреля на слушаниях в Сенате США заместитель министра обороны по политическим вопросам Джон Руд заявил, что у США есть планы по созданию системы по предупреждению о нападении с применением гиперзвуковых вооружений.
Обновлено в 07:30
Космос

Зонд «Хаябуса-2» грядущей ночью взорвет астероид Рюгю

Японский космический зонд "Хаябуса-2" ("Сокол-2"), запущенный еще в 2014 году, начал сближение с астероидом Рюгю, заканчивая подготовителыный этап к главной части операции - созданию искусственного кратера и сбора уникального материала.
Обновлено в 12:59
Политика

Совбез России разработал дополнительные меры безопасности в школах

Совет безопасности России разработал комплекс долговременных мер по борьбе с преступлениями в школах, эти меры утверждены президентом Владимиром Путиным, сообщил заместитель секретаря Совбеза Александр Гребенкин.
Обновлено в 11:25
Здоровье

Смертность в России с 2005 года снизилась на 23%

Перед стартом национального проекта «Здоровье» в 2005 году в России смертность составляла 16,1 человека на 100 тыс. населения, сказала Голикова в эфире телеканала «Россия 1».
Обновлено вчера в 14:51
Футбол

Marca: «Реал» не заинтересован в трансфере Рабьо

Источники Marca опровергают это и говорят, что «Реал» не заинтересован в переходе Рабьо.
Обновлено в 12:19
Армия и оружие

Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения

Обновлено в 01:14
Армия и оружие

Командующий ливийской армией приказал наступать на Триполи

Обновлено в 11:47
Армия и оружие

Минобороны показало видео полета Ту-160 над северными морями

На кадрах запечатлен момент взлета ракетоносцев, полет в воздушном пространстве над акваторией северных морей, а также момент сближения истребителей F-16 ВВС Норвегии и Дании с российскими самолетами.
Обновлено вчера в 17:14
Политика

Работу британского парламента парализовала протекшая крыша

Слушания в Палате общин парламента Великобритании завершились из-за протекшей крыши.
Обновлено в 12:11
Экономика

Фамил Садыгов назначен зампредом правления «Газпрома» по финансам

Фамил Садыгов назначен заместителем председателя правления ПАО "Газпром", курирующим вопросы финансово-экономической деятельности.
Обновлено в 12:23
Хоккей

«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в четвертом матче серии

Обновлено в 12:48
Космос

Amazon начал работу над аналогом проекта OneWeb

Ранее работу над аналогичным проектом начал американский спутниковый оператор OneWeb, заявивший о планах запуска спутниковой группировки, которая будет обеспечивать пользователей широкополосным доступом к интернету по всему миру.
Обновлено в 12:34
Армия и оружие

Доработка воронежского Ил-112В займет до 10 месяцев

Первый полет военно-транспортного самолета воронежского производства Ил-112В прошел 30 марта 2019 года.
Обновлено вчера в 11:41
Шоу-бизнес

88-летний актер Иван Краско решил снова жениться

Стоит напомнить, что после развода с четвертой женой Натальей Шевель в октябре прошлого года 88-летний артист стал проживать с Натальей Вяль, которая была его третьей супругой (с 2001 по 2011 годы).
Обновлено в 10:25
Политика

Трамп встретится с вице-премьером КНР 4 апреля

В четверг, 4 апреля, президент США Дональд Трамп примет в белом доме вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ для проведения очередного этапа торговых переговоров.
Обновлено в 03:38
Происшествия

Абызов за восемь дней в Лефортово прочитал все книги и попросил новые

В библиотеке Лефортово экс-министр выбрал Библию, романы "Доктор Живаго", "Мастер и Маргарита" и другие книги.
Обновлено в 11:09
Авто

Bugatti может выпустить конкурента Lamborghini Urus и Bentley Bentayga

Глава Bugatti Стефан Винкельман заявил, что компания готова к созданию ещё одной модели, но решение принимать будут боссы из Volkswagen, у которых пока много вопросов.
Обновлено в 04:07
Политика

Россия вернула Израилю останки погибшего 37 лет назад солдата

Россия передала Израилю останки военнослужащего танкового батальона армии Израиля Захарии Баумеля, который более 37 лет назад пропал без вести в бою у населенного пункта Султан-Якуб в Ливане.
Обновлено в 12:55
Как работают Яндекс.Новости?
Главное