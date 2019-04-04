Политика
Алексей Рогозин ушел с поста главы «Ильюшина»Коммерсантъ 12:37
«Интерфаксу» в пресс-службе ОАК сообщили, что господин Рогозин покидает пост вице-президента ОАК и гендиректора «Ильюшина» в связи с переходом на новую работу. Куда именно он уходит, не уточняется.
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Театры
Актер Виктор Сухоруков сломал руку во время спектакля
После падения Сухоруков заявил коллегам, что сломал руку, или она у него «вылетела».
Обновлено в 16:23
Армия и оружие
Иностранным журналистам впервые показали российскую базу на Котельном
На российскую военную базу на острове Котельный впервые пустили журналистов со всего мира.
Обновлено в 03:33
Политика
Европарламент согласовал поправки в газовую директиву
В четверг, 4 апреля, Европарламент сообщил об утверждении обновленной версии газовой директивы (2009/73/EC).
Обновлено в 15:43
Общество
Ученые назвали группу крови богатых людей
Как сообщает ToDay News Ufa, эту теорию выдвинули японские ученые. Они считают, что на деловые качества влияет группа крови человека.
Обновлено в 06:43
Хоккей
«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в четвертом матче серии
Омский "Авангард" на выезде нанес поражение уфимскому "Салавату Юлаеву" в четвертом матче серии 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено в 12:48
Шоу-бизнес
Анатолий Руденко впервые заговорил о разрыве с Татьяной Арнтгольц
Актер Анатолий Руденко впервые рассказал о своей первой любви и реальной причине расставания с актрисой Татьяной Арнтгольц в студии Бориса Корчевникова и его программы «Судьба человека».
Обновлено в 06:15
Кино
Названа причина смерти актера Алексея Булдакова
Обновлено вчера в 08:00
Политика
Семья погибшего пассажира рейса MH17 подала иск к Сбербанку и ВТБ
Семья 18-летнего американца Куинна Лукаса Шансмана, погибшего в 2014 году при крушении малайзийского Boeing 777 (рейс MH17) над Украиной, подала подала в суд Южного округа Нью-Йорка иск к Сбербанку, ВТБ и системам денежных переводов Western Union и MoneyGram.
Обновлено в 16:04
Происшествия
Следствие просит продлить арест Мамаева и Кокорина на полгода
Что касается защиты, то она потребовала отпустить Мамаева с Кокориным из СИЗО под домашний арест иди подписку о невыезде.
Обновлено вчера в 12:06
Шоу-бизнес
«Моя любовь»: Виктория Лопырева показала лицо отца своего ребенка
Предпринимателю исполнилось 36 лет, и в честь праздника Виктория Лопырева показала в Instagram парадный портрет с Игорем Булатовым, сделанный крупным планом.
Обновлено в 12:54
Кино
Владимир Путин поздравил с днем рождения Элину Быстрицкую
Обновлено в 05:10
Политика
«Военторг» запустил в продажу куртку «как у Путина»
"Военторг" запустил в продажу модель куртки, в которой президент РФ Владимир Путин ездил на рыбалку в Туву.
Обновлено в 07:45
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова и Ксения Собчак попарились в бане
Дамы хорошенько погуляли под прицелом камер, попарились в бане, обменялись одеждой и даже пачкой и пуантами.
Обновлено в 09:05
Гаджеты
В Россию пришли Xiaomi Mi 9 и Redmi 7, названы цены
В Москве представили новинку от Xiaomi - смартфон Mi 9. Это новейший флагман в семействе китайского бренда.
Обновлено в 15:09
Происшествия
Четыре российских самолета столкнулись с птицами за сутки
Четыре российских самолета 4 апреля столкнулись с птицами. Первые два случая зафиксировали в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 14:05
Политика
ЕСПЧ уведомил Россию о жалобе 380 родных жертв крушения Boeing в Донбассе
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) решил уведомить правительство России о жалобе 380 родственников погибших при крушении рейса MH17 на востоке Украины.
Обновлено в 12:13
Футбол
Юношеская сборная России по футболу сыграет с Португалией на Евро-2019
Состоялась жеребьёвка группового этапа чемпионата Европы 2019 года по футболу среди юношеских команд (U-17).
Обновлено в 15:17
Политика
Помпео высказался о ситуации с С-400
Американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что США и Турция смогут найти решение в ситуации с закупкой Анкарой российских комплексов С-400.
Обновлено в 16:00
Политика
Украинский министр пообещал въехать в Москву на танке
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян пообещал въехать в Москву на танке, так он прокомментировал предложение Союза транспортников России прислать представителя для обсуждения единого транспортного пространства.
Обновлено в 15:06
Культура
Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи»
Телеведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира программы и не вернулся.
Обновлено вчера в 15:43
Единоборства
Менеджер Нурмагомедова: «Правосудие найдет Макгрегора»
Менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомедов высказался об оскорблениях ирландца Конора Макгрегора в адрес российского бойца.
Обновлено в 14:50
Экономика
Власти Калининграда подали иск к Crocus Group Агаларова на 105 млн руб
Министерство строит ельства и ЖКХ Калининградской области подало иск о взыскании с АО «Крокус Интернэшнл» 105 млн руб. «за просрочку исполнения обязательств» по контракту, связанному со строительством стадиона к чемпионату мира 2018 года.
Обновлено в 14:27
Футбол
Роналду проиграл суд обвинившему его в налоговых махинациях журналу
Форвард туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду проиграл суд немецкому журналу Der Spiegel.
Обновлено в 14:53
Технологии
«Яндекс.Такси» планирует запустить сервис грузоперевозок
«Яндекс.Такси» в скором времени может запустить новый тариф для грузоперевозок.
Обновлено в 13:15
Энергетика
Стоимость нефти Brent превысила 70 долларов за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне текущего года на бирже ICE в Лондоне увеличилась до 70,03 доллара за баррель, передает ТАСС.
Обновлено в 14:20
Космос
«Прогресс МС-11» установил новый рекорд времени полета к МКС
Грузовой космический корабль «Прогресс МС-11» побил собственный рекорд времени полета к Международной космической станции.
Обновлено в 10:58
Общество
В Аргентине выпустили презервативы для секса по согласию, которые можно открыть только вдвоем
Представители аргентинской компании Tulipan, которая производит интимные товары, выпустили лимитированную партию презервативов, которые можно открыть только вдвоем.
Обновлено в 12:11
Происшествия
Помощника постпреда Кадырова в Крыму отпустили из СИЗО
Глава Чечни уточнил, что Саидов действительно был одним из помощников постпреда, но работал на общественных началах.
Обновлено в 14:40
Происшествия
Польша взяла под защиту сбежавшего из Швеции с детьми россиянина
Власти Польши взяли под защиту россиянина Дениса Лисова, который вывез своих трех дочерей из Швеции, заявил польский омбудсмен по правам ребенка Миколай Павляк.
Обновлено в 13:29