Футбол
Алексей Ребко: «„Оренбург“ отправил „Уфу“ в нокаут»Матч ТВ 09:19
«Оренбург» классно держал «Уфу» на дистанции, будто отличный боксер, в конце отправив соперника в нокаут вторым забитым мячом, — сказал Ребко в эфире телеканала «Матч Премьер».
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Происшествия
Аэропорт Сочи эвакуирован из-за сообщения о минировании
«Сегодня, 18 мая, в международный аэропорт Сочи по электронной почте поступило сообщение о минировании»,— рассказали ТАСС в пресс-службе аэропорта.
Обновлено в 12:15
Кино
«Попробуй только выключи»: «фанатеющий» от боевиков кот рассмешил пользователей Сети
Особенно позабавило пользователей, что в этот момент на экране была сцена сражения. «И попробуй только выключи!» - иронизируют в соцсетях.
Обновлено в 12:28
Политика
В российском посольстве упрекнули британские СМИ в публикации фейков
"Представляется, что СМИ Великобритании не задумываются о последствиях, которые несут их публикации для российско-британских отношений, а ведь они весьма ощутимы", - продолжил он.
Обновлено в 11:53
Шоу-бизнес
Олег Майами подогрел слухи о романе с Ольгой Бузовой
Пару часов назад в микроблоге в Instagram Ольги Бузовой появился очередной эмоциональный пост, в котором певица решила порассуждать о том, почему она «каждый раз наступает на одни и те же грабли».
Обновлено в 11:38
Здоровье
Ученые предупредили о вреде соков
"Даже если сахар в соке образуется естественным путем, а не добавляется при приготовлении, вред от него по существу одинаков, так как биохимический ответ при метаболизме аналогичен", — уточнили исследователи.
Обновлено в 05:42
Музыка
12 баллов для Лазарева не будет: жюри Белоруссии отстранили от «Евровидения»
Жюри Белоруссии отстранили от песенного конкурса "Евровидение" из-за того, что они раскрыли свои предпочтения раньше финала.
Обновлено в 13:17
Происшествия
Инвалида без ног и без руки чиновники оштрафовали за нескошенную траву
Местные власти в Башкирии выписали штраф инвалиду без ног и руки Виктору Ананьеву.
Обновлено в 06:29
Общество
Екатеринбургский «Очкарик» сделал предложение своей девушке на концерте Басты
23-летний Владислав Рябухин, ставший известным в СМИ как Очкарик, сегодня, 18 мая на концерте Басты в Екатеринбурге сделал предложение своей девушке на глазах у тысяч поклонников российского рэпера.
Обновлено в 12:22
Происшествия
Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке
На актера и политика Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон.
Обновлено в 10:54
Футбол
ЦСКА победил «Ахмат» в матче РПЛ благодаря голу с пенальти
Московский ЦСКА одержал победу над грозненским «Ахматом» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:28
Армия и оружие
Израиль вновь атаковал позиции сирийских «Панцирь-С»
Израиль нанёс удары по местам дислокации сирийских систем ПВО. Сегодня ночью израильские военные вновь атаковали территорию Сирии.
Обновлено в 02:32
Политика
Визит на инаугурацию Зеленского подтвердили пять президентов
Главы пяти государств приедут на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-секретарь МИД страны Екатерина Зеленко.
Обновлено вчера в 11:44
Политика
В Италии призвали отменить антироссийские санкции
"Лига" и ее лидер, вице-премьер и глава МВД страны Маттео Сальвини, проводят в субботу в Милане крупную манифестацию с участием лидеров и ведущих представителей популистских, правых и националистических партий стран Европы.
Обновлено в 10:34
Спорт
Российская сборная по художественной гимнастике завоевала золото в ЧЕ
Российская сборная по художественной гимнастике взяла золото на чемпионате Европы в командном турнире.
Обновлено в 10:41
Футбол
«Бавария» в седьмой раз подряд стала чемпионом Германии по футболу
Мюнхенская "Бавария" одержала победу над "Айнтрахтом" со счетом 5:1 в домашнем матче заключительного, 34-го тура чемпионата Германии по футболу и в седьмой раз подряд стала чемпионом страны.
Обновлено в 11:24
Армия и оружие
Страны Персидского залива согласились на размещение американских войск
Страны Залива, основываясь на двухсторонних соглашениях с Соединенными Штатами, дали свое согласие на размещение американских войск на своей территории.
Обновлено в 10:36
Общество
Познер предрек трагический конец человечества
Как отметил Познер, изменение климата, загрязнение воздуха и другие вызовы современности, с которыми сталкивается человечество, приведут к трагедии.
Обновлено в 10:21
Происшествия
В Черновицкой области сторонники «новой церкви» захватили храм УПЦ
Сторонники неканонической церковной структуры захватили Свято-Успенский храм канонической УПЦ села Товтры Черновицкой области при поддержке полиции и главы сельсовета, сообщает в пятницу протоиерей Иоанн Радул.
Обновлено в 11:39
Футбол
Киевское «Динамо» обыграло «Мариуполь» в 29-м туре чемпионата Украины
Футболисты киевского "Динамо" на своем поле нанесли поражение "Мариуполю" в матче 29-го тура чемпионата Украины.
Обновлено в 12:04
Шоу-бизнес
Имя Егора Крида за 250 миллионов продал Тимати
По данным StarHit исполнителю помог Борис Ротенберг. Бизнесмен выкупил права на псевдоним за 250 млн рублей.
Обновлено в 05:56
Политика
Кличко об Украине: «Всегда была европейской»
Как передавало ИА REGNUM, 21 апреля мэр Киева Виталий Кличко после голосования на избирательном участке заявил, что новоизбранный президент Украины не сможет уволить его с занимаемого поста, поскольку он не является чиновником.
Обновлено в 11:59
Армия и оружие
В России разрабатывают новую управляемую ракету «Монолит»
В Российкой Федерации в 2021—2022 годах будет создан опытный образец новой управляемой ракеты «Монолит», предназначенной для самолетов и вертолетов.
Обновлено в 11:20
Хоккей
Сборная России победила Латвию на ЧМ по хоккею
Обновлено в 09:02
Авто
Названы 5 доступных подержанных автомобилей с надежной подвеской
Эксперты портала «Автоновости дня» изучили рынок поддержанных машин и назвали 5 самых надежных моделей. Лидером рейтинга стал Renault Logan.
Обновлено в 09:00
Политика
Добыча нефти в Ливии может упасть на 95% из-за атак повстанцев
В настоящее время, по словам Саналлы, уровень добычи нефти в Ливии составляет около 1,3 млн баррелей в сутки.
Обновлено в 09:18
Политика
Китай призвал США к сдержанности в отношении Ирана
Глава МИД КНР Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарём США Майком Помпео призвал США действовать осторожно с Ираном и не нагнетать обстановку, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Китая.
Обновлено в 11:44
Космос
Роскосмос показал песчаную бурю с борта МКС
Снимки принадлежат космонавту Кононенко Роскосмос показал фотографии песчаной бури, запечатленной с борта Международной космической станции.
Обновлено вчера в 15:29
Кино
Актер Александр Паль получит велосипед в подарок от Ивана Урганта
Актер из Челябинска Александр Паль стал гостем передачи в связи с выходом сериала «Толя робот» на ТНТ.
Обновлено в 07:41