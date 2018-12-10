Происшествия

Алексей Панин пострадал в ДТП в Москве
Газета.Ru
01:55

Российский актер Алексей Панин попал в ДТП в Москве. Об этом сообщает "Пятый канал". Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 10 ноября на улице Подвойского.
Газета.Ru01:55

Подробнее о событии

Автомобиль с актером Алексеем Паниным попал в ДТП в центре Москвы

ТАСС02:31

Алексей Панин попал в аварию в Москве, пишут СМИ

РИА Новости01:33

Раскрыты детали аварии, в которой пострадал Алексей Панин

Вечерняя Москва02:23

Алексей Панин попал в аварию в Москве

Телеканал 360°00:31

Алексей Панин попал в аварию в Москве

Москва 2400:14

Стали известны подробности аварии, в которой пострадал актер Алексей Панин

РЕН ТВ01:08

Актёр Панин попал в ДТП в Москве

Говорит Москва01:16
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Алексей Панин
Российский актёр
Российский актёр. Лауреат Государственной премии РФ. Как актёр, известен по фильмам «Звезда» Николая Лебедева, «Жмурки» Алексея Балабанова и по телевизионному сериалу «Солдаты».
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