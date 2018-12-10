Происшествия
Российский актер Алексей Панин попал в аварию, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Инцидент произошел в центре Москвы на улице Подвойского в ночь на 10 декабря.
РИА Новости03:57
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Алексей Панин об аварии: Никуда я не попадал. Сижу в ресторане с Ксюшей из «Блестящих»
Комсомольская правда04:05
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Происшествия
Суд приговорил «ангарского маньяка» ко второму пожизненному сроку
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Происшествия
Чемпионка России по панкратиону погибла от удара током в ванной
Чемпионка России по панкратиону Ирина Рыбникова погибла от электротравмы в ванной, уронив в воду мобильный телефон.
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Происшествия
В Нижнем Тагиле полицейские осуждены после гибели задержанного
Трое полицейских признаны виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия (п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ).
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Происшествия
Финдиректор Huawei заявила о своей невиновности
Финансовый директор компании Huawei Мэн Ваньчжоу, которая была задержана в Канаде, заявила о своей невиновности и потребовала освобождения под залог.
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Происшествия
Депутат Госдумы потерял удостоверение и карту «Тройка» в метро
Депутат Госдумы Алексей Диденко потерял ценные вещи, в числе которых оказались рабочее удостоверение и карта «Тройка».
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Происшествия
В московском метро дети проникли в кабину машиниста
Ученики одной из школ Москвы проникли в кабину машиниста московского метро и проехали так одну остановку.
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Происшествия
На МКАД столкнулись такси и машина скорой помощи, есть пострадавшие
В управлении ГИБДД по Москве проинформировали о столкновении на МКАД такси и автомобиля скорой помощи, передает ТАСС.
Обновлено в 04:17
Происшествия
В Югре автомобиль провалился под лед, два человека погибли
Два человека погибли после инцидента, в результате которого под лед провалился внедорожнике УАЗ в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.
Обновлено в 04:59
Происшествия
В Китае неуправляемый школьный автобус въехал в толпу людей
В результате дорожно-транспортного происшествия с участием школьного автобуса в Китае погибли не менее трех человек, еще восемь пострадали, сообщает South China Morning Post.
Обновлено в 04:51
Происшествия
В Петербурге два человека погибли в лобовом ДТП
Водитель и пассажир легковушки погибли, сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 04:37
Происшествия
Самолет из Махачкалы совершил экстренную посадку в Челябинске
Самолёт рейса «Махачкала — Сургут» 10 декабря, в три часа ночи, совершил экстренную посадку в городе Челябинске.
Обновлено в 05:01
Происшествия
Приговор рэперу Хаски пересмотрят в Краснодаре
Судебное постановление согласно которому Дмитрий Кузнецов (рэпер Хаски) признан виновным в мелком хулиганстве, будет пересмотрено 26 декабря, сообщается на портале Краснодарского краевого суда.
Обновлено в 04:59
Происшествия
Cамолет «Белавиа» совершил жесткую посадку в аэропорту Борисполь
Обновлено в 04:44
Происшествия
Жителя Петербурга забрали в психбольницу после звонка о «минировании»
Полицейские задержали подозреваемого в ложном сообщении о минировании квартиры в жилом доме в Санкт-Петербурге, он госпитализирован в психиатрическое отделение одной из больниц, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД.
Обновлено в 04:32
Происшествия
В Купчино у мусорных баков нашли труп молодого петербуржца
В Петербурге у дома 5/3 на Будапештской улице рядом с мусорными баками днем 9 декабря нашли труп мужчины, сообщает АН «Оперативное прикрытие».
Обновлено в 04:41