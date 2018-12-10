Российский актер Алексей Панин попал в аварию, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Инцидент произошел в центре Москвы на улице Подвойского в ночь на 10 декабря.

Алексей Панин попал в ДТП в Москве

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