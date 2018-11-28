Политика
«Единая Россия», по словам господина Навального, теряет популярность после пенсионной реформы. Тем не менее ее кандидаты продолжают побеждать, так как 30–35% голосов партии власти, по мнению оппозиционера, обеспечивает админресурс.
Коммерсантъвчера в 11:16
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Навальный рассказал о стратегии «умного голосования» для победы над «Единой Россией»
Ведомостивчера в 11:08
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 02:53, Ашберн
Политика
СМИ сообщили детали предстоящей встречи Путина и Трампа на саммите G20
Обновлено в 02:47
Политика
Зурабишвили победила на выборах президента Грузии
Обновлено в 02:52
Политика
В Крыму опровергли блокирование портов Украины на Азовском море
Исходящая от официальных должностных лиц Украины информация о якобы имеющем место блокировании судов, следующих через Керченский пролив в направлении украинских портов на Азовском море, не соответствует действительности.
Обновлено в 02:49
Политика
Путин разрешил не доказывать отсутствие долгов по ЖКХ
Президент Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в две статьи Жилищного кодекса.
Обновлено в 02:49
Политика
Россия подозревает Сербию в реэкспорте украинских товаров
Россельхознадзор на своем сайте сообщил о нелегальной схеме поставки в Россию из Сербии белково-жирового продукта украинского происхождения.
Обновлено в 02:46
Политика
Порошенко обсудил с Лагард помощь от МВФ в условиях военного положения
Ранее Лагард заявила, что совет управляющих Международного валютного фонда готов после 10 декабря обсудить предоставление помощи Украине.
Обновлено в 02:45
Политика
Расчеты за поставку С-400 Турции проведут в рублях и лирах
Обновлено в 02:46
Политика
Трамп пригрозил рассекретить документы расследования Мюллера
Президент США Дональд Трамп заявил, что он рассекретит документы по делу Мюллера, если демократы продолжат преследовать его администрацию.
Обновлено в 02:43
Политика
США не дали визы трём членам комиссии по делам военнопленных от России
Глава российской делегации, генерал-майор в отставке Александр Кирилин заявил, что три российских члена американо-российской комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести не получили визы от США.
Обновлено в 02:48
Армия и оружие
Саудиты согласовали с США условия покупки комплексов THAAD за $15 млрд
Обновлено в 02:34
Политика
Вице-премьер Китая отметил важность сотрудничества с Россией
"Особенно отмечу, что на фоне подъема политики односторонних действий и торгового протекционизма укрепление российско-китайского энергетического сотрудничества имеет чрезвычайно важное значение для совместного обеспечения энергетической безопасности и формирования мировой экономики открытого типа", — заявил Хань Чжэн.
Обновлено в 01:32
Политика
В конгресс США внесли законопроект о запрете продления договора СНВ-3
Документом предусмотрено сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков — до 700 единиц.
Обновлено в 02:48
Политика
Путин назвал решенным вопрос роста пенсий
"Красивые формулировки не нужны" На прошлой неделе на расширенном заседании Госсовета, посвященном реализации нового "майского указа", Путин заявил, что показатели зарплат и пенсий должны выражаться в реальных деньгах, а не в процентах и усредненных данных.
Обновлено в 02:47
Политика
Правительство ФРГ прокомментировало критику «Северного потока — 2»
Как сообщает ТАСС, Зайберт указал, что немецкое правительство приняло к сведению критику, которая была высказана после инцидента в Керченском проливе, однако Берлин свою позицию менять не намерен.
Обновлено в 02:40
Политика
Захарова: о провокации в Керченском проливе Запад мог знать заранее
Западные партнёры могли знать заранее об украинской провокации в Керченском проливе, заявила в эфире Первого канала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Обновлено в 01:37