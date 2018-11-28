Политика

Алексей Навальный запустил новый предвыборный проект
Коммерсантъ
вчера в 11:16

«Единая Россия», по словам господина Навального, теряет популярность после пенсионной реформы. Тем не менее ее кандидаты продолжают побеждать, так как 30–35% голосов партии власти, по мнению оппозиционера, обеспечивает админресурс.
Коммерсантъвчера в 11:16

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Алексей Навальный запустил новый предвыборный проект

Коммерсантъвчера в 11:16

Навальный рассказал о стратегии «умного голосования» для победы над «Единой Россией»

Ведомостивчера в 11:08

Фонд борьбы с коррупцией предлагает провести «Умные выборы», чтобы ослабить влияние партии «Единая Россия»

Эхо Москвывчера в 11:02

Навальный запустил проект, который объединит оппозицию против «Единой России» на региональных выборах

Snob.ruвчера в 10:29

Навальный запустил проект «Умное голосование». Он должен объединить оппозицию, чтобы победить «Единую Россию» в регионах

Новая газетавчера в 10:18

Навальный представил проект «Умное голосование» для победы над «Единой Россией» на выборах

Дождьвчера в 11:44

Навальный объявил о запуске проекта «Умное голосование»

Новое время - The New Timesвчера в 11:10
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 02:53, Ашберн
Политика

СМИ сообщили детали предстоящей встречи Путина и Трампа на саммите G20

Обновлено в 02:47
Политика

Зурабишвили победила на выборах президента Грузии

Обновлено в 02:52
Политика

В Крыму опровергли блокирование портов Украины на Азовском море

Исходящая от официальных должностных лиц Украины информация о якобы имеющем место блокировании судов, следующих через Керченский пролив в направлении украинских портов на Азовском море, не соответствует действительности.
Обновлено в 02:49
Политика

Путин разрешил не доказывать отсутствие долгов по ЖКХ

Президент Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в две статьи Жилищного кодекса.
Обновлено в 02:49
Политика

Россия подозревает Сербию в реэкспорте украинских товаров

Россельхознадзор на своем сайте сообщил о нелегальной схеме поставки в Россию из Сербии белково-жирового продукта украинского происхождения.
Обновлено в 02:46
Политика

Порошенко обсудил с Лагард помощь от МВФ в условиях военного положения

Ранее Лагард заявила, что совет управляющих Международного валютного фонда готов после 10 декабря обсудить предоставление помощи Украине.
Обновлено в 02:45
Политика

Расчеты за поставку С-400 Турции проведут в рублях и лирах

Обновлено в 02:46
Политика

Трамп пригрозил рассекретить документы расследования Мюллера

Президент США Дональд Трамп заявил, что он рассекретит документы по делу Мюллера, если демократы продолжат преследовать его администрацию.
Обновлено в 02:43
Политика

США не дали визы трём членам комиссии по делам военнопленных от России

Глава российской делегации, генерал-майор в отставке Александр Кирилин заявил, что три российских члена американо-российской комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести не получили визы от США.
Обновлено в 02:48
Армия и оружие

Саудиты согласовали с США условия покупки комплексов THAAD за $15 млрд

Обновлено в 02:34
Политика

Вице-премьер Китая отметил важность сотрудничества с Россией

"Особенно отмечу, что на фоне подъема политики односторонних действий и торгового протекционизма укрепление российско-китайского энергетического сотрудничества имеет чрезвычайно важное значение для совместного обеспечения энергетической безопасности и формирования мировой экономики открытого типа", — заявил Хань Чжэн.
Обновлено в 01:32
Политика

В конгресс США внесли законопроект о запрете продления договора СНВ-3

Документом предусмотрено сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков — до 700 единиц.
Обновлено в 02:48
Политика

Путин назвал решенным вопрос роста пенсий

"Красивые формулировки не нужны" На прошлой неделе на расширенном заседании Госсовета, посвященном реализации нового "майского указа", Путин заявил, что показатели зарплат и пенсий должны выражаться в реальных деньгах, а не в процентах и усредненных данных.
Обновлено в 02:47
Политика

Правительство ФРГ прокомментировало критику «Северного потока — 2»

Как сообщает ТАСС, Зайберт указал, что немецкое правительство приняло к сведению критику, которая была высказана после инцидента в Керченском проливе, однако Берлин свою позицию менять не намерен.
Обновлено в 02:40
Политика

Захарова: о провокации в Керченском проливе Запад мог знать заранее

Западные партнёры могли знать заранее об украинской провокации в Керченском проливе, заявила в эфире Первого канала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Обновлено в 01:37
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Алексей Навальный
Российский политик
Российский политик, юрист и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты, направленные, как декларируется их создателями, против коррупции и государственной пропаганды: «РосПил», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды», «РосЖКХ».
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