«Единая Россия», по словам господина Навального, теряет популярность после пенсионной реформы. Тем не менее ее кандидаты продолжают побеждать, так как 30–35% голосов партии власти, по мнению оппозиционера, обеспечивает админресурс.

Политика Политика СМИ сообщили детали предстоящей встречи Путина и Трампа на саммите G20

Политика Политика Зурабишвили победила на выборах президента Грузии

Политика Политика В Крыму опровергли блокирование портов Украины на Азовском море Исходящая от официальных должностных лиц Украины информация о якобы имеющем место блокировании судов, следующих через Керченский пролив в направлении украинских портов на Азовском море, не соответствует действительности.

Политика Политика Путин разрешил не доказывать отсутствие долгов по ЖКХ Президент Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в две статьи Жилищного кодекса.

Политика Политика Россия подозревает Сербию в реэкспорте украинских товаров Россельхознадзор на своем сайте сообщил о нелегальной схеме поставки в Россию из Сербии белково-жирового продукта украинского происхождения.

Политика Политика Порошенко обсудил с Лагард помощь от МВФ в условиях военного положения Ранее Лагард заявила, что совет управляющих Международного валютного фонда готов после 10 декабря обсудить предоставление помощи Украине.

Политика Политика Расчеты за поставку С-400 Турции проведут в рублях и лирах

Политика Политика Трамп пригрозил рассекретить документы расследования Мюллера Президент США Дональд Трамп заявил, что он рассекретит документы по делу Мюллера, если демократы продолжат преследовать его администрацию.

Политика Политика США не дали визы трём членам комиссии по делам военнопленных от России Глава российской делегации, генерал-майор в отставке Александр Кирилин заявил, что три российских члена американо-российской комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести не получили визы от США.

Армия и оружие Армия и оружие Саудиты согласовали с США условия покупки комплексов THAAD за $15 млрд

Политика Политика Вице-премьер Китая отметил важность сотрудничества с Россией "Особенно отмечу, что на фоне подъема политики односторонних действий и торгового протекционизма укрепление российско-китайского энергетического сотрудничества имеет чрезвычайно важное значение для совместного обеспечения энергетической безопасности и формирования мировой экономики открытого типа", — заявил Хань Чжэн.

Политика Политика В конгресс США внесли законопроект о запрете продления договора СНВ-3 Документом предусмотрено сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков — до 700 единиц.

Политика Политика Путин назвал решенным вопрос роста пенсий "Красивые формулировки не нужны" На прошлой неделе на расширенном заседании Госсовета, посвященном реализации нового "майского указа", Путин заявил, что показатели зарплат и пенсий должны выражаться в реальных деньгах, а не в процентах и усредненных данных.

Политика Политика Правительство ФРГ прокомментировало критику «Северного потока — 2» Как сообщает ТАСС, Зайберт указал, что немецкое правительство приняло к сведению критику, которая была высказана после инцидента в Керченском проливе, однако Берлин свою позицию менять не намерен.