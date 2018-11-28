Политика

Алексей Навальный запустил новый предвыборный проект
Коммерсантъ
11:16

«Единая Россия», по словам господина Навального, теряет популярность после пенсионной реформы. Тем не менее ее кандидаты продолжают побеждать, так как 30–35% голосов партии власти, по мнению оппозиционера, обеспечивает админресурс.
Коммерсантъ11:16

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Алексей Навальный запустил новый предвыборный проект

Коммерсантъ11:16

Навальный рассказал о стратегии «умного голосования» для победы над «Единой Россией»

Ведомости11:08

Фонд борьбы с коррупцией предлагает провести «Умные выборы», чтобы ослабить влияние партии «Единая Россия»

Эхо Москвы11:02

Навальный запустил проект, который объединит оппозицию против «Единой России» на региональных выборах

Snob.ru10:29

Навальный запустил проект «Умное голосование». Он должен объединить оппозицию, чтобы победить «Единую Россию» в регионах

Новая газета10:18

Навальный представил проект «Умное голосование» для победы над «Единой Россией» на выборах

Дождь11:44

Навальный объявил о запуске проекта «Умное голосование»

Новое время - The New Times11:10
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 21:56, Ашберн
Политика

Зурабишвили лидирует на выборах президента Грузии с 59,59% голосов

Обновлено в 21:42
Политика

Трамп решил разобраться с инцидентом в Керченском проливе

Президент США Дональд Трамп подтвердил свое поручение подготовить ему отчет об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе.
Обновлено в 21:51
Политика

Эрдоган рассказал об оплате российских С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что расчеты за поставки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 будут проводиться в национальных валютах, передает РИА "Новости".
Обновлено в 20:35
Политика

В Крыму арестовали всех нарушивших границу украинских моряков

Киевский районный суд Симферополя завершил рассмотрение дел в отношении девяти украинских военнослужащих, задержанных при нарушении госграницы РФ, таким образом все 24 моряка арестованы на два месяца.
Обновлено в 20:56
Политика

Порошенко обсудил с Лагард помощь от МВФ в условиях военного положения

Ранее Лагард заявила, что совет управляющих Международного валютного фонда готов после 10 декабря обсудить предоставление помощи Украине.
Обновлено в 20:58
Политика

Захарова: о провокации в Керченском проливе Запад мог знать заранее

Обновлено в 20:35
Политика

Путин назвал решенным вопрос роста пенсий

"Красивые формулировки не нужны" На прошлой неделе на расширенном заседании Госсовета, посвященном реализации нового "майского указа", Путин заявил, что показатели зарплат и пенсий должны выражаться в реальных деньгах, а не в процентах и усредненных данных.
Обновлено в 21:47
Политика

Глава ВТБ выступил перед инвесторами в костюме героя «Звездных войн»

Глава ВТБ Андрей Костин и первый зампред правления банка Юрий Соловьев пришли на прием для участников инвестиционного форума «Россия зовет!» в костюмах героев «Звездных войн».
Обновлено в 21:18
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о планах ИГ применить химоружие против курдов

Минобороны сообщило, что боеприпасы изготавливают для обстрела курдских сирийских демократических сил, которые ведут боевые действия против террористов в населенном пункте Хаджин при поддержке США.
Обновлено в 20:21
Политика

Ушаков рассказал о готовящихся встречах Путина на саммите G20

Президент России Владимир Путин на полях "двадцатки" в Аргентине встретится с лидерами Франции, Германии, Японии, КНР, наследным принцем Саудовской Аравии, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Обновлено в 11:07
Политика

На Украине начали опись имущества в пещерах Киево-Печерской лавры

В Ближних пещерах Киево-Печерской лавры началась опись имущества. Об этом "Вестям" сообщили в монастыре.
Обновлено в 18:11
Политика

Twitter по просьбе России заблокировал аккаунт @putinRF_eng

Twitter заблокировал аккаунт под названием @putinRF_eng в соответствии со своими правилами об использовании имени конкретного человека, говорится в сообщении в официальном аккаунте компании.
Обновлено в 21:36
Политика

Путин разрешил россиянам не доказывать отсутствие долгов по ЖКХ

Граждане России, претендующие на получение субсидий и компенсаций, не будут обязаны доказывать отсутствие у них задолженности по оплате коммунальных услуг.
Обновлено в 21:40
Политика

Путин подписал указ, разрешающий присваивать аэропортам имена деятелей

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропортам, железнодорожным станциям, морским и речным портам имен выдающихся деятелей, имеющих особые заслуги перед страной.
Обновлено в 20:54
Политика

CNN узнал ответы Трампа на два ключевых вопроса Мюллера

Президент США Дональд Трамп дал спецпрокурору Роберту Мюллеру письменные ответы на два ключевых вопроса по «российскому делу».
Обновлено в 21:27
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Алексей Навальный
Российский политик
Российский политик, юрист и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты, направленные, как декларируется их создателями, против коррупции и государственной пропаганды: «РосПил», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды», «РосЖКХ».
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