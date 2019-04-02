Экономика

Алексей Мордашов закупается в «Ленте»Коммерсантъ 07:20

«Севергрупп» заплатит за 41,9% сети $729 млн Крупнейшие акционеры третьей по выручке розничной сети «Лента» TPG Group и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) договорились о продаже своих пакетов «Севергрупп» Алексея Мордашова. За 41,9% акций покупатель заплатит $729 млн.
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Алексей Мордашов
Мы видим огромную ценность в бизнесах, которые способствуют улучшению качества жизни людей, и верим в значительный потенциал рынка розничной торговли, который сейчас проходит важнейший этап трансформации на пути к удовлетворению растущих запросов потребителей.
— Алексей Мордашов, российский предпринимательРБК вчера в 17:10
с чего всё началось
В сообщении, которое опубликовала
 пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
РБКвчера в 17:10

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Алексей Мордашов закупается в «Ленте»

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Алексей Александрович Мордашов
Российский предприниматель
Российский предприниматель и управленец, миллиардер. Владелец, председатель совета директоров, генеральный директор ПАО «Северсталь», генеральный директор ЗАО «Севергрупп», председатель Совета директоров ПАО «Силовые машины», член Совета директоров Nord Gold N.V. и председатель Совета директоров ЗАО «Свеза».
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