Алексей Мордашов закупается в «Ленте»Коммерсантъ 07:20

с чего всё началось

Мы видим огромную ценность в бизнесах, которые способствуют улучшению качества жизни людей, и верим в значительный потенциал рынка розничной торговли, который сейчас проходит важнейший этап трансформации на пути к удовлетворению растущих запросов потребителей.

«Севергрупп» заплатит за 41,9% сети $729 млн Крупнейшие акционеры третьей по выручке розничной сети «Лента» TPG Group и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) договорились о продаже своих пакетов «Севергрупп» Алексея Мордашова. За 41,9% акций покупатель заплатит $729 млн.

Политика Муж перекрывавшей МКАД для клипа певицы ушел из «Единой России» В октябре 2018 года начинающая певица Yaxana (Оксана Яковлева), жена муниципального депутата Яковлева, перекрыла две полосы на МКАД, чтобы снять музыкальный клип.

Экономика ВТО резко понизила прогноз роста мировой торговли Рост замедлился уже в 2018 году: хотя ВТО прогнозировала, что объем мировой торговли увеличится на 3,9%, фактически он вырос лишь на 3%. Основная причина более медленного роста по сравнению с прогнозом — ухудшение ситуации в четвертом квартале, когда объем мировой торговли снизился на 0,3%. Как раз в конце третьего квартала США объявили о введении новых пошлин против Китая.

Музыка Ариана Гранде и Виктория Моне выпустили клип «Monopoly» Американские певицы Ариана Гранде и Виктория Моне представили клип на совместный трек «Monopoly».

Политика Многодетные семьи получат налоговые льготы в этом году Многодетные семьи уже в нынешнем году смогут воспользоваться новыми налоговыми льготами на имущество и землю.

Происшествия Начальник управления ГИБДД Москвы может уйти в отставку Начальник управления ГИБДД Москвы Виктор Коваленко написал рапорт об уходе на пенсию, сообщил радиостанции «Говорит Москва» источник в МВД.

Происшествия Сын главы британской разведки погиб в автокатастрофе Бывший военный, Алекс Янгер занимает пост главы Ми-6 с 2014 года, срок его службы во внешней разведке приближается к 20 годам.

Политика Путин отправил в отставку прокурора КЧР Терещенко "Президент РФ Владимир Владимирович Путин освободил от занимаемых должностей прокурора Карачаево-Черкесской Республики Терещенко Александра Васильевича, Дальневосточного транспортного прокурора Хатунцева Александра Николаевича и Северо-Западного транспортного прокурора Колесова Олега Акиндиновича", - говорится в сообщении.

Политика Депутаты горсобрания Курска одобрили досрочную отставку мэра Депутаты Курского городского собрания на заседании во вторник поддержали решение мэра Николая Овчарова досрочно уйти в отставку.

Политика Член СПЧ Екатерина Винокурова устроилась на телеканал Russia Today Винокурова рассказала изданию, что ее позвали на новую работу около месяца назад, а согласилась она в том числе потому, что прежде уже работала вместе с главой русской службы телеканала Евгением Шипиловым.

Экономика Белоруссия получит от России госкредит до $600 млн "В соответствии с решением президента РФ Россия предоставит Белоруссии государственный финансовый кредит в сумме до $600 млн", — пояснил Силуанов.

Политика Парламент Великобритании отверг альтернативные варианты «Брексита» В Палате общин парламента Великобритании состоялось голосование по поводу четырех альтернативных вариантов «Брексита».

Происшествия Суд вынес приговор бывшим топ-менеджерам МиГ и «Туполева» Суд вынес приговор в отношении бывшего заместителя гендиректора ПАО «Туполев» Егора Носкова и экс-руководителя «МиГ-Роста» Алексея Озерова.

Происшествия В Японском море за незаконный вылов крабов задержали иностранное судно Приморские пограничники задержали в российских водах Японского моря иностранный рыболовецкий траулер.

Космос Астрономы убедились, что квазары не «прибиты гвоздями» к небу Квазары принадлежат к более широкому классу астрономических объектов под названием активные ядра галактик.

Политика Foreign Policy (США): опасно пророссийский украинский президент из телесериала (Foreign Policy) Согласно утверждениям Путина, Россия была вынуждена оккупировать Крым и совершить вторжение на юго-восток Украины, дабы спасти страну от якобы фашистской хунты, которая свергла пророссийского президента Виктора Януковича, поставила под угрозу жизни тысяч русскоязычных украинцев и составила план по вступлению в империалистический альянс НАТО, которым руководят США.

Экономика В России детские игрушки могут подорожать на 20% В Ассоциации индустрии детских товаров рассчитали, что введение в России подобной экспертизы может привести к подорожанию игрушек на 20%.

Общество ФАС предложила обнулить комиссии при снятии наличных в банкоматах Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает для борьбы с так называемым зарплатным рабством сделать нулевыми комиссии за снятие наличных в любых банкоматах.

Политика В Белоруссии оценили возможность создания общей с Россией валюты Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота прокомментировал возможность создания единой валюты.

Экономика Биткоин подорожал более чем на 15 процентов Стоимость биткоина, самой популярной криптовалюты, увеличилась во вторник более чем на 15 процентов. Это следует из данных CoinMarketCap.

Армия и оружие National Interest назвал российский истребитель МиГ-29 «монстром» Американское издание The National Interest оценило российские многоцелевые истребители МиГ-29 после военных учений в Астраханской области, назвав эти самолеты «монстрами».