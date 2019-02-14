Алексей Мордашов отдаст часть бизнеса сыновьямВедомости вчера в 16:10

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с чего всё началось

В случае одобрения регулятора и совершения сделки «КН-холдинг» получит в косвенное владение примерно 65% Nordgold, добавил собеседник «Ведомостей».

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