Экономика
Алексей Моисеев предложил отказаться от ИИС первого типаFinam.Ru 04:33
Отказаться от ИИС (индивидуальный инвестиционный счет) первого типа предложил Алексей Моисеев, заместитель министра финансов РФ. Свою идею он озвучил на конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок".
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 13:29, Ашберн
Происшествия
Российский ребенок умер от отравления в отеле в Хургаде
В одном из отелей курорта под названием Alibaba Beach Resort от отравления скончался российский ребенок, говорится на сайте Ростуризма.
Обновлено в 05:59
Политика
Госдума приняла закон о пропуске родственников в реанимацию
Государственная дума приняла закон, обязывающий пропускать в реанимационные отделения родственников пациента.
Обновлено в 06:23
Здоровье
Главный онколог России не советует уезжать лечиться от рака за рубеж
Гендиректор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академик РАН Андрей Каприн не советует ехать лечиться от рака за рубеж, так как это может впоследствии привести к определенным сложностям при дальнейшем лечении в России.
Обновлено в 08:23
Спорт
Француз Демар победил на десятом этапе велогонки «Джиро д’Италия»
Французский велогонщик Арно Демар, представляющий команду Groupama — FDJ, выиграл десятый этап многодневки «Джиро д'Италия».
Обновлено в 12:52
Шоу-бизнес
Джонни Депп перечислил предметы, которыми его била Эмбер Херд
В заявлении Депп отмечает, что экс-супруга била его кулаком и ногами и «неоднократно бросала в тело и голову предметы, в том числе тяжелые бутылки, банки с газировкой, горящие свечи, телевизионные пульты дистанционного управления и растворитель для краски».
Обновлено в 10:49
Политика
Владимир Зеленский во время инаугурации распустил Раду
Новый украинский лидер Владимир Зеленский во время своей инаугурации заявил о досрочном роспуске Верховной рады Украины.
Обновлено вчера в 19:32
Происшествия
Задержан вице-губернатор Ростовской области
Обновлено в 04:50
Политика
Зеленский назначил Андрея Богдана главой президентской администрации
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Богдана главой своей администрации.
Обновлено в 13:02
Автоспорт
Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда
Скончался австрийский гонщик, трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда, сообщили в его семье, пишет газета The Guardian со ссылкой на агентство APA.
Обновлено вчера в 22:29
Происшествия
Пожар в цехе с пластиковыми панелями в Магнитогорске локализован
Пожарные локализовали возгорание в цехе по производству пластиковых панелей в Магнитогорске в Челябинской области, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 11:40
Здоровье
Онколог назвал вызывающие рак продукты
Главный внештатный онколог Минздрава, гендиректор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрей Каприн рассказал, что жирная пища, фастфуд, обилие красного мяса, алкоголь, курение и малоподвижный образ жизни повышают риск развития рака.
Обновлено в 12:28
Политика
США ввели санкции против трех организаций из России
Соединенные Штаты внесли три российских организации в санкционные списки в рамках закона о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, КНДР и Сирии.
Обновлено в 12:38
Футбол
СМИ: руководство футбольного ЦСКА задумалось о смене тренера
Ранее сообщалось, что ЦСКА отмечает 300 победу.
Обновлено в 10:32
Футбол
Мхитарян не поможет «Арсеналу» в финале Лиги Европы
Полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян не сыграет в финале Лиги Европы с "Челси". Армянский легионер решил отказаться от поездки в Баку.
Обновлено в 06:54
Музыка
Виктор Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»
Композитор и продюсер Виктор Дробыш (кстати, автор конкурсной песни белорусской певицы Зены) сообщил, что подаст в суд на организаторов "Евровидения" - Европейский вещательный союз.
Обновлено вчера в 10:10
Энергетика
Reuters сообщил о провале плана по очистке «Дружбы» от грязной нефти
Планы по удалению грязной нефти из трубопровода «Дружба» потерпели неудачу, сообщает Reuters со ссылкой на трех источников.
Обновлено в 11:21
Авто
Новые ЗИЛ-133 появились в продаже
Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ практически без пробега неожиданно появились в продаже. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 00:51
Гаджеты
Рэпер Баста представил свой бренд аудиотехники
Музыкальный лейбл Gazgolder (Баста, Смоки Мо, T-Fest, Matrang) представил новый бренд наушников и акустики под лаконичным названием Z. Модельный ряд включает в себя беспроводные наушники и колонки, а также проводные наушники за 30 и 50 тысяч рублей.
Обновлено в 09:31
Общество
Россельхознадзор пригрозил ограничить ввоз мяса и молока из Белоруссии
В ведомстве указали, что если ситуация не изменится, то в отношении продукции этих предприятий будет рассмотрен вопрос о возможном ограничении поставок в Российскую Федерацию.
Обновлено в 12:06
Футбол
Футболисты «Севильи» интересны «Спартаку» и «Локомотиву»
Как сообщает ABC de Sevilla, полузащитник Даниэл Каррису интересен московскому "Спартаку", а защитник Алейш Видаль - "Локомотиву".
Обновлено в 11:34
Космос
Луна пережила столкновение с карликовой планетой
Обновлено в 04:44
Авто
Официально представлен обновлённый SsangYong Tivoli 2020
Обновленный SsangYong Tivoli 2020 получил новые фары, пересмотренный бампер, другую решетку радиатора и измененные задний фонари.
Обновлено в 10:51
Футбол
Икарди не включен в состав сборной Аргентины на Кубок Америки
На Кубке Америки — 2019, который будет проходить с 14 июня по 7 июля в Бразилии, сборная Аргентины сыграет в одной группе с Колумбией, Парагваем и Катаром.
Обновлено в 12:49
Шоу-бизнес
Эль Фаннинг упала в обморок на ужине в Каннах
Эль Фаннинг упала в обморок на ужине во время Каннского кинофестиваля.
Обновлено в 06:55
Армия и оружие
Стало известно об уничтожении вертолета Ми-17 израильской ракетой
Расследование подтвердило, что индийский зенитный ракетный комплекс Spyder, поставленный Израилем, уничтожил военный вертолет Ми-17В-5 ВВС Индии, в результате чего погибли шесть человек.
Обновлено в 10:39
Общество
Госдума разрешила усыновлять детей людям с ВИЧ и гепатитом С
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, позволяющий людям, инфицированным вирусом иммунодефицита (ВИЧ) или вирусом гепатита С, усыновлять детей.
Обновлено в 10:09
Политика
Васильева рассказала Путину об увеличении зарплат учителей
Министр просвещения Ольга Васильева представила президенту России Владимиру Путину доклад о работе с региональными властями по улучшению материальных условий для учителей.
Обновлено в 08:36