Экономика

Алексей Моисеев предложил отказаться от ИИС первого типаFinam.Ru 04:33

Отказаться от ИИС (индивидуальный инвестиционный счет) первого типа предложил Алексей Моисеев, заместитель министра финансов РФ. Свою идею он озвучил на конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок".
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Минфин намерен к 2020 году свернуть оформление ИИС с налоговым вычетом за взнос

Банки.ру06:39

Регулятор заинтересован в развитии ИИС второго типа

Finam.Ru06:18

ЦБ РФ считает нужным развивать второй тип индивидуальных инвестиционных счетов

Финмаркет07:00

ЦБ не рассматривает отказ от ИИС первого типа

ТАСС06:44

Минфин хочет отменить налоговые льготы для части инвесторов

Forbes05:01

Минфин анонсировал отмену налоговых вычетов с покупки ценных бумаг

Российская газета04:39

В Минфине рассказали о сроках отказа от одного из типов ИИС

Rambler News Service06:03
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Общество

Обозвавший противников храма бесами Соловьев приготовился судиться

Обновлено в 06:52
Политика

Полпред в Сибири призвал власти Хакасии оптимизировать расходы

Полномочный представитель президента РФ в Сибири Сергей Меняйло во вторник призвал власти Хакасии оптимизировать расходы, в том числе на аппарат правительства, и направить средства на систему ЖКХ.
Обновлено в 06:41
Политика

Президент Абхазии заявляет о попытках захвата власти

Президент Абхазии Рауль Хаджимба выступил с обращением к жителям, в котором заявил о попытках захвата власти в республике.
Обновлено в 07:01
Происшествия

МВД раскрыло сеть фиктивных медицинских клиник

МВД раскрыло группу лжеврачей, которые обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Обновлено в 00:42
Футбол

«Арсенал» решил не брать Мхитаряна на финал Лиги Европы в Баку

Армянский полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян не полетит вместе с командой в Баку на финал футбольной Лиги Европы.
Обновлено в 06:52
Происшествия

Сына Талькова оштрафовали за повторную езду в пьяном виде

Чертановский суд Москвы приговорил к штрафу в 200 тысяч рублей сына популярного советского певца Игоря Талькова за повторную езду в пьяном виде, а также лишил его водительских прав на два года, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 04:38
Шоу-бизнес

Наталья Водянова блистала в Каннах в полупрозрачном платье

Наталья Водянова прибыла на кинофестиваль в Канны.
Обновлено в 05:29
Политика

Киев предложил способ не дать российской делегации вернуться в ПАСЕ

Кулеба отметил, что Россия настроена «довести дело» до конца.
Обновлено вчера в 23:57
Здоровье

В России на учете состоят более 3,7 млн онкобольных

Общее число онкобольных, состоящих на учете в России, превышает 3,7 млн, по данным за 2018 год.
Обновлено в 04:56
Шоу-бизнес

Меган Маркл просила подругу найти ей знаменитого бойфренда

Обновлено в 07:02
Политика

Назван вероятный кандидат на пост главы МИД Украины

17 мая Павел Климкин подал заявление об отставке. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Климкин был идеальным главой МИД современной Украины.
Обновлено в 06:51
Политика

Все фракции Рады согласились на досрочные выборы

Все фракции Верховной рады согласились принять участие в досрочных выборах в парламент на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 07:06
Политика

Крымские татары прокомментировали фотоподлог от посольства Украины

Лидер Общественного совета крымско-татарского народа Сейтумер Ниметуллаев оценил публикацию украинского посольства в США с фотографией евреев в Лодзинском гетто к годовщине депортации крымских татар.
Обновлено в 06:28
Политика

NYT рассказала о сексуальных домогательствах в армии Украины

Как отмечает NYT, 24-летняя девушка стала первой, кто открыто заговорил о сексуальном харассменте в украинской армии.
Обновлено в 06:10
Общество

Путину рассказали о тяжести «золотой медали»

Российские школьники еще дохаживают в школу последние дни перед каникулами, а Владимир Путин на встрече с министром просвещения Ольгой Васильевой уже подвел итоги учебного года.
Обновлено в 06:30
Наука

Cамки бонобо помогают совокупляться своим сыновьям

Самки бонобо помогают своим сыновьям произвести больше потомства, отгоняя во время спаривания конкурентов и не давая избранницам сыновей спариваться с другими самцами, выяснили германские приматологи из Института эволюционной антропологии Макса Планка.
Обновлено в 06:22
Общество

Роскомнадзор предъявил претензии к СМИ за мат, скрытый «звёздочками»

Главред издания Василий Волнухин в разговоре с Znak.com поделился, что речь идет о серии публикаций о групповом избиении студента одного из новосибирских колледжей.
Обновлено в 04:35
Общество

Британский рабочий разбогател, доказав родство с умершим аристократом

Британскому рабочему Джордану Эдларду-Роджерсу досталась в наследство усадьба стоимостью £50 млн (4,1 млрд рублей).
Обновлено в 04:00
Общество

Индекс окрошки: Сколько стоит приготовить самый популярный летний суп

Ожидаемо самый дорогой ингредиент - колбаса (102 рубля), а также - квас, который входит в классический вариант окрошки (53 рубля).
Обновлено в 07:13
Происшествия

Суд вынес приговор судмедэксперту по делу о сбитом в Балашихе мальчике

Обновлено в 03:50
Происшествия

В Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе в Шереметьеве

В областном дворце культуры имени Кирова в Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе самолета SSJ 100 в столичном Шереметьево 5 мая, передает РИА Новости.
Обновлено в 05:47
Происшествия

С Патриарших украли знак «Запрещено разговаривать с неизвестными»

Обновлено в 02:53
Происшествия

В Москве загорелся бизнес-центр «Кутузов Тауэр»

"Происходило загорание кондиционера на 19-м этаже административного здания по адресу: улица Ивана Франко, дом 8. Проведена эвакуация 700 человек", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 06:00
Наука

Рацион жителей Британии XV века установлен по кухонной утвари

Исследование археологических находок, датируемых XV веком, позволило установить особенности питания англичан, не принадлежавших к привилегированным сословиям.
Обновлено вчера в 07:06
Происшествия

Глава штаба ФБК Леонид Волков заявил о своем задержании

Обновлено в 01:20
Происшествия

Российский ребенок умер от отравления в отеле в Хургаде

В одном из отелей курорта под названием Alibaba Beach Resort от отравления скончался российский ребенок, говорится на сайте Ростуризма.
Обновлено в 05:59
Футбол

«МЮ» согласовал трансфер 21-летнего хавбека Джеймса из «Суонси»

«МЮ» подпишет 21-летнего игрока за 15 миллионов фунтов. Джеймс присоединится к команде уже этим летом.
Обновлено в 05:56
Происшествия

Оперативники задержали заместителя губернатора Ростовской области

Заместитель губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ, строительства и архитектуры Сергей Сидаш задержан в Ростове-на-Дону в рамках уголовного дела, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.
Обновлено в 03:37
Политика

На Украине против Порошенко возбудили дело о госизмене

Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по статье о госизмене в отношении экс-президента Петра Порошенко.
Обновлено в 06:56
Общество

The Bell: В Пушкине построят резиденцию патриарха Кирилла за 2,8 млрд

Новую загородную резиденцию патриарха Московского и всея Руси Кирилла построят под Петербургом в Пушкине, об этом сообщает The Bell со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 05:01
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