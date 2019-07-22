Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук считает второй тайм матча чемпионата России по футболу против "Тамбова" плохим для своей команды. Об этом он сказал ТАСС после встречи в воскресенье.

Алексей Миранчук: второй тайм матча «Локомотива» с «Тамбовом» можно вычеркнуть из карьеры

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