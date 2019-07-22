Футбол
Алексей Миранчук: второй тайм матча «Локомотива» с «Тамбовом» можно вычеркнуть из карьерыТАСС вчера в 13:51
|6′
Михаил Костюков
|13′
Михаил Костюков
|25′
Мухаммед Усман
Даниил Кленкин
Эдер
|31′
Владислав Игнатьев
|34′
Ведран Чорлука
|43′
Владислав Игнатьев
Федор Смолов
|46′
|57′
Михаил Костюков
Олабриан Муйива
Эдер
Михаил Лысов
|63′
|71′
Антон Килин
Иван Маркелов
|74′
Валерий Чуперка
Гжегож Крыховяк
|79′
|81′
Иван Маркелов
|90′
Сослан Таказов
Михаил Лысов
|90′+1′
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
1
Гилерме
2
Живоглядов
27
Серкейра
14
Чорлука
31
Рыбус
9
Смолов
6
Баринов
59
Миранчук
7
Крыховяк
11
Миранчук
84
Лысов
88
Шелия
58
Ойеволе
30
Таказов
3
Тетрашвили
55
Осипенко
92
Чуперка
25
Карасев
99
Маркелов
23
Кленкин
14
Аппаев
11
Муйива
Тамбов
Расстановка 4‑3‑3
Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук считает второй тайм матча чемпионата России по футболу против "Тамбова" плохим для своей команды. Об этом он сказал ТАСС после встречи в воскресенье.
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Алексей Миранчук: Второй тайм матча с «Тамбовом» можно вычеркнуть из карьеры
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