Футбол

Алексей Миранчук стал лучшим игроком матча «Локомотив» — «Урал»Матч ТВ вчера в 11:25

Локомотив — Урал
4 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Локомотив»
16′
Артем Фидлер
Федор Смолов
17′
Федор Смолов
19′
Рифат Жемалетдинов
29′
36′
Роман Емельянов
46′
Андрей Панюков
Владимир Ильин
46′
Михаил Меркулов
Денис Поляков
50′
Денис Поляков
Гжегож Крыховяк
76′
77′
Артем Фидлер
Юрий Бавин
Алексей Миранчук
78′
Антон Миранчук
Роман Тугарев
79′
Мацей Рыбус
Брайан Идову
82′
Алексей Миранчук
Тимур Сулейманов
85′
«Локомотив» на своем поле обыграл «Урал» (4:0) в матче 5-го тура чемпионата России. Полузащитник железнодорожников Алексей Миранчук был признан лучшим игроком встречи. В прошедшем матче 23-летний игрок отметился забитым голом и результативной передачей.
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Алексей Миранчук
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник московского «Локомотива» и сборной России. Чемпион России в сезоне 2017/2018, обладатель суперкубка России 2019, трёхкратный обладатель Кубка России. Участник чемпионата мира по футболу 2018 года. Заслуженный мастер спорта России. Брат-близнец футболиста Антона Миранчука.
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