Футбол
Алексей Миранчук стал лучшим игроком матча «Локомотив» — «Урал»Матч ТВ вчера в 11:25
|16′
Артем Фидлер
Федор Смолов
|17′
Федор Смолов
|19′
Рифат Жемалетдинов
|29′
|36′
Роман Емельянов
|46′
Андрей Панюков
Владимир Ильин
|46′
Михаил Меркулов
Денис Поляков
|50′
Денис Поляков
Гжегож Крыховяк
|76′
|77′
Артем Фидлер
Юрий Бавин
Алексей Миранчук
|78′
Антон Миранчук
Роман Тугарев
|79′
Мацей Рыбус
Брайан Идову
|82′
Алексей Миранчук
Тимур Сулейманов
|85′
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
1
Гилерме
20
Игнатьев
5
Хёведес
14
Чорлука
3
Идову
17
Жемалетдинов
6
Баринов
93
Сулейманов
7
Крыховяк
67
Тугарев
9
Смолов
31
Годзюр
15
Кулаков
3
Ароян
8
Емельянов
19
Поляков
44
Егорычев
6
Аугустыняк
10
Бикфалви
14
Бавин
17
Димитров
11
Ильин
Урал
Расстановка 4‑5‑1
«Локомотив» на своем поле обыграл «Урал» (4:0) в матче 5-го тура чемпионата России. Полузащитник железнодорожников Алексей Миранчук был признан лучшим игроком встречи. В прошедшем матче 23-летний игрок отметился забитым голом и результативной передачей.
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Ал. Миранчук: «Вся команда была хороша. У „Локомотива“ все проходило, поймали кураж»
Sport24.ruвчера в 11:54
Алексей Миранчук: «В раздевалке Юрий Павлович сказал, что 2:0 - опасный счет»
Спорт-Экспрессвчера в 11:54
Алексей Миранчук: «Была та игра, когда всё проходило, поймали свой кураж»
Евро-футбол.рувчера в 11:44
Алексей Миранчук: «В перерыве Семин сказал жесткую речь, что 2:0 — опасный счет»
Матч ТВвчера в 13:17
Алексей Миранчук: «В перерыве Семин сказал жесткую речь, что 2:0 — опасный счет»
Sportbox.RUвчера в 13:16
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