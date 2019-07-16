Атакующий полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук стал участником Youtube-шоу Евгения Савина "Красава" и рассказал о том, в какие клубы он бы перешел безотносительно условий, сообщает "Спорт-экспресс".

Алексей Миранчук рассказал о своем будущем в Европе

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